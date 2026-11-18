Полный текст стихотворения
Текст приводится по академическому собранию сочинений. Автор не разделил произведение на строфы; на группы строки разбиты здесь для удобства чтения.
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На чёрный отдалённый путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе…
Последняя строка обрывается на многоточии: сохранился черновой автограф, который поэт не дописал. Поэтому «Няне» считается незавершённым произведением.
История создания
Пушкин написал «Няне» в 1826 году, в последние месяцы ссылки в Михайловском. Ссылка длилась с 1824 по 1826 год: поэт жил в родовом имении под надзором, друзья навещать его не могли, и ближайшим собеседником оказалась Арина Родионовна. Он разговаривал с ней вечерами, слушал сказки и народные предания — позже они отозвались в его сказках и в «Евгении Онегине».
В автографе нет ни заголовка, ни обращения по имени, поэтому спор о том, кому адресованы строки, закрывается косвенно: литературоведы связывают текст с Ариной Родионовной Яковлевой (1758–1828), крепостной крестьянкой, которая вырастила всех детей Пушкиных и оставалась с поэтом в ссылке. В 1826 году ей было 68 лет.
Впервые «Няне» напечатали посмертно — в собрании сочинений 1855 года, подготовленном П. В. Анненковым. Название «(Няне)» дано издателем.
Образ няни в творчестве Пушкина
Арина Родионовна появлялась в текстах Пушкина не раз. В романе «Евгений Онегин» с няней беседует Татьяна Ларина — сцена построена как тёплый, доверительный разговор двух женщин. Няня упоминается и в других стихотворениях михайловского периода.
Арина Родионовна была неграмотной, но знала огромное число сказок, песен и поверий. В михайловской ссылке Пушкин записывал её рассказы, а исследователи связывают с этими записями сюжеты нескольких его сказок. Просторечные слова из речи няни поэт переносил в собственные тексты — «Няне» характерный пример такого сближения с народной речью.
Светлица, вороты, всечасно — слова из крестьянского обихода. Лексическое сближение автора и героини — редкий приём для дворянской лирики XIX века: поэт сознательно «приземляет» свой слог, чтобы письмо звучало не пафосно, а по-домашнему.
Тема стихотворения
Тема «Няне» — образ старой женщины, которая ждёт воспитанника. Герой рисует портрет по деталям: няня сидит под окном светлицы и «горюешь, будто на часах», спицы замирают в наморщенных руках, взгляд устремлён на «чёрный отдалённый путь». Каждая строка добавляет новую черту к одной и той же сцене — бесконечного ожидания.
Вторая сторона темы — чувство самого героя. Обращение «подруга дней моих суровых» отсылает к пережитым вместе трудным месяцам ссылки: няня делила с поэтом и одиночество, и надзор, и тревогу за его судьбу. Поэтому строки звучат не как жалоба, а как письмо с извинением за долгое молчание.
Главная мысль (идея)
Идея стихотворения: близкие живут ожиданием, и о них нужно помнить даже на расстоянии. Герой не может приехать, но хотя бы в письме успокаивает няню — уверяет, что всё плохое ей «чудится». За этим утешением стоит признание в любви и благодарность человеку, который дал поэту тепло в самые тяжёлые годы.
Композиция и жанр
Жанр «Няне» — послание: текст адресован конкретному человеку и написан от первого лица. Композиция линейная: стихотворение не делится ни на строфы, ни на смысловые части, это единый монолог-обращение. Каждая строка добавляет деталь к портрету: обращение, окно светлицы, руки со спицами, забытые вороты, дорога. Обрыв на строке «То чудится тебе…» — след незавершённого автографа.
Размер и рифмовка
Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с перекрёстной рифмовкой АБАБ: рифмуются первая строка с третьей и вторая с четвёртой. Женские рифмы («суровых — сосновых») чередуются с мужскими («моя — меня»).
Разметка первой строки: ПодрУга днЕй моИх суровЫх — ударения падают на чётные слоги 2, 4, 6, 8, это чистый четырёхстопный ямб. В других строках встречаются пиррихии — пропуски ударений на сильных слогах, отчего стих звучит как спокойная разговорная речь, а не как торжественная ода.
Средства выразительности
Таблица 1. Средства выразительности в «Няне»
|
Приём
|
Примеры из текста
|
Роль
|
Обращения
|
«Подруга дней моих суровых», «Голубка дряхлая моя»
|
задают интонацию тёплого письма к близкому человеку
|
Эпитеты
|
«дней суровых», «наморщенные руки», «забытые вороты», «чёрный отдалённый путь»
|
рисуют портрет няни и атмосферу долгого ожидания
|
Метафоры
|
«тоска, предчувствия, заботы теснят грудь», «медлят поминутно спицы»
|
передают внутреннее состояние героини
|
Сравнение
|
«горюешь, будто на часах»
|
превращает ожидание в безостановочную, тягостную «службу»
|
Народно-поэтическая лексика
|
«светлица», «вороты», «всечасно», «чудится»
|
сближают речь героя с языком самой няни
Проверьте себя
- Кому посвящено стихотворение?
- Каким жанром оно написано?
- Почему «Няне» считают незавершённым?
- Найдите в первых двух строках два обращения.
- Каким размером написано стихотворение?
Ответы:
- Арине Родионовне Яковлевой.
- Послание.
- Текст обрывается на строке «То чудится тебе…».
- «Подруга дней моих суровых», «Голубка дряхлая моя».
- Четырёхстопный ямб.
Вопросы и ответы
1. Почему стихотворение называется «Няне», если Пушкин не давал ему названия?
Рукопись черновая, заголовка в ней нет. Название «(Няне)» появилось при первой публикации в 1855 году и закрепилось за текстом в собраниях сочинений и школьных хрестоматиях.
2. Кто такая «голубка дряхлая»?
По общепринятой версии — Арина Родионовна Яковлева. «Голубка» — знак нежности и чистоты, «дряхлая» говорит о возрасте: в 1826 году няне было 68 лет.
3. Когда Пушкин написал «Няне»?
В 1826 году, в конце михайловской ссылки 1824–1826 годов.
4. Почему текст обрывается на полуслове?
Сохранился черновой автограф, который поэт не дописал. Отдельные издатели в XIX веке даже отбрасывали незавершённую строку, но в академических изданиях её сохраняют.
5. В каком классе изучают «Няне»?
Обычно в 5 классе; в некоторых программах текст задают раньше — в 4 классе, для выразительного чтения.
6. Какие фольклорные черты есть в стихотворении?
Народно-поэтическая лексика («светлица», «вороты», «всечасно»), образы голубки и «дней суровых», разговорная интонация письма. Стихотворение звучит как живая речь, близкая к тому языку, на котором говорила сама няня.
7. Чему учит стихотворение?
Помнить о тех, кто нас ждёт, и отвечать благодарностью на преданность. «Няне» показывает, что тёплое чувство к близкому человеку может стать содержанием целого произведения.
Источники
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. — Л.: Наука, 1977–1979. — Т. 2. Стихотворения 1820–1836 годов.
- «Няне (стихотворение)» — статья в энциклопедии «Знание.Вики».
- Арина Родионовна Яковлева — биографический материал на портале «Культура.РФ».
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