Полный текст стихотворения

Текст приводится по академическому собранию сочинений. Автор не разделил произведение на строфы; на группы строки разбиты здесь для удобства чтения.

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждёшь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На чёрный отдалённый путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе…

Последняя строка обрывается на многоточии: сохранился черновой автограф, который поэт не дописал. Поэтому «Няне» считается незавершённым произведением.

История создания

Пушкин написал «Няне» в 1826 году, в последние месяцы ссылки в Михайловском. Ссылка длилась с 1824 по 1826 год: поэт жил в родовом имении под надзором, друзья навещать его не могли, и ближайшим собеседником оказалась Арина Родионовна. Он разговаривал с ней вечерами, слушал сказки и народные предания — позже они отозвались в его сказках и в «Евгении Онегине».

В автографе нет ни заголовка, ни обращения по имени, поэтому спор о том, кому адресованы строки, закрывается косвенно: литературоведы связывают текст с Ариной Родионовной Яковлевой (1758–1828), крепостной крестьянкой, которая вырастила всех детей Пушкиных и оставалась с поэтом в ссылке. В 1826 году ей было 68 лет.

Впервые «Няне» напечатали посмертно — в собрании сочинений 1855 года, подготовленном П. В. Анненковым. Название «(Няне)» дано издателем.

Образ няни в творчестве Пушкина

Арина Родионовна появлялась в текстах Пушкина не раз. В романе «Евгений Онегин» с няней беседует Татьяна Ларина — сцена построена как тёплый, доверительный разговор двух женщин. Няня упоминается и в других стихотворениях михайловского периода.

Арина Родионовна была неграмотной, но знала огромное число сказок, песен и поверий. В михайловской ссылке Пушкин записывал её рассказы, а исследователи связывают с этими записями сюжеты нескольких его сказок. Просторечные слова из речи няни поэт переносил в собственные тексты — «Няне» характерный пример такого сближения с народной речью.

Светлица, вороты, всечасно — слова из крестьянского обихода. Лексическое сближение автора и героини — редкий приём для дворянской лирики XIX века: поэт сознательно «приземляет» свой слог, чтобы письмо звучало не пафосно, а по-домашнему.

Тема стихотворения

Тема «Няне» — образ старой женщины, которая ждёт воспитанника. Герой рисует портрет по деталям: няня сидит под окном светлицы и «горюешь, будто на часах», спицы замирают в наморщенных руках, взгляд устремлён на «чёрный отдалённый путь». Каждая строка добавляет новую черту к одной и той же сцене — бесконечного ожидания.

Вторая сторона темы — чувство самого героя. Обращение «подруга дней моих суровых» отсылает к пережитым вместе трудным месяцам ссылки: няня делила с поэтом и одиночество, и надзор, и тревогу за его судьбу. Поэтому строки звучат не как жалоба, а как письмо с извинением за долгое молчание.

Главная мысль (идея)

Идея стихотворения: близкие живут ожиданием, и о них нужно помнить даже на расстоянии. Герой не может приехать, но хотя бы в письме успокаивает няню — уверяет, что всё плохое ей «чудится». За этим утешением стоит признание в любви и благодарность человеку, который дал поэту тепло в самые тяжёлые годы.

Композиция и жанр

Жанр «Няне» — послание: текст адресован конкретному человеку и написан от первого лица. Композиция линейная: стихотворение не делится ни на строфы, ни на смысловые части, это единый монолог-обращение. Каждая строка добавляет деталь к портрету: обращение, окно светлицы, руки со спицами, забытые вороты, дорога. Обрыв на строке «То чудится тебе…» — след незавершённого автографа.

Размер и рифмовка

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с перекрёстной рифмовкой АБАБ: рифмуются первая строка с третьей и вторая с четвёртой. Женские рифмы («суровых — сосновых») чередуются с мужскими («моя — меня»).

Разметка первой строки: ПодрУга днЕй моИх суровЫх — ударения падают на чётные слоги 2, 4, 6, 8, это чистый четырёхстопный ямб. В других строках встречаются пиррихии — пропуски ударений на сильных слогах, отчего стих звучит как спокойная разговорная речь, а не как торжественная ода.

Средства выразительности

Таблица 1. Средства выразительности в «Няне»

Приём Примеры из текста Роль Обращения «Подруга дней моих суровых», «Голубка дряхлая моя» задают интонацию тёплого письма к близкому человеку Эпитеты «дней суровых», «наморщенные руки», «забытые вороты», «чёрный отдалённый путь» рисуют портрет няни и атмосферу долгого ожидания Метафоры «тоска, предчувствия, заботы теснят грудь», «медлят поминутно спицы» передают внутреннее состояние героини Сравнение «горюешь, будто на часах» превращает ожидание в безостановочную, тягостную «службу» Народно-поэтическая лексика «светлица», «вороты», «всечасно», «чудится» сближают речь героя с языком самой няни

Проверьте себя

Кому посвящено стихотворение? Каким жанром оно написано? Почему «Няне» считают незавершённым? Найдите в первых двух строках два обращения. Каким размером написано стихотворение?

Ответы:

Арине Родионовне Яковлевой. Послание. Текст обрывается на строке «То чудится тебе…». «Подруга дней моих суровых», «Голубка дряхлая моя». Четырёхстопный ямб.

Вопросы и ответы

1. Почему стихотворение называется «Няне», если Пушкин не давал ему названия?

Рукопись черновая, заголовка в ней нет. Название «(Няне)» появилось при первой публикации в 1855 году и закрепилось за текстом в собраниях сочинений и школьных хрестоматиях.

2. Кто такая «голубка дряхлая»?

По общепринятой версии — Арина Родионовна Яковлева. «Голубка» — знак нежности и чистоты, «дряхлая» говорит о возрасте: в 1826 году няне было 68 лет.

3. Когда Пушкин написал «Няне»?

В 1826 году, в конце михайловской ссылки 1824–1826 годов.

4. Почему текст обрывается на полуслове?

Сохранился черновой автограф, который поэт не дописал. Отдельные издатели в XIX веке даже отбрасывали незавершённую строку, но в академических изданиях её сохраняют.

5. В каком классе изучают «Няне»?

Обычно в 5 классе; в некоторых программах текст задают раньше — в 4 классе, для выразительного чтения.

6. Какие фольклорные черты есть в стихотворении?

Народно-поэтическая лексика («светлица», «вороты», «всечасно»), образы голубки и «дней суровых», разговорная интонация письма. Стихотворение звучит как живая речь, близкая к тому языку, на котором говорила сама няня.

7. Чему учит стихотворение?

Помнить о тех, кто нас ждёт, и отвечать благодарностью на преданность. «Няне» показывает, что тёплое чувство к близкому человеку может стать содержанием целого произведения.

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