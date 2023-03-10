Как расширить свой кругозор?

Умение мыслить и много знать — высшие достижения человека. Образованность избавляет от стереотипного мышления, общепринятых заблуждений и мнений, дарит внутреннюю свободу. Задумывались ли вы о том, какими знаниями вы владеете и насколько хорошо разбираетесь в природе вещей? Если понимаете, что не всегда можете поддержать разговор и часто «плаваете» в актуальных темах, займитесь самообразованием.



Что понимают под расширением кругозора?

Это любознательность и реализация природной потребности в познании окружающего мира. В буквальном смысле кругозор означает – увеличение видимости. Чем глубже человек понимает суть вещей и явлений, тем лучше логически мыслит.



Быть эрудированным полезно из рациональных соображений. Стандартное образование в учебных заведениях, просмотр трендовых фильмов, навязывание социальных установок формирует у людей схожее мировоззрение и ограничивает ум. Широкий кругозор развивает нешаблонное мышление, помогает выстраивать логические цепочки, просчитывать события.



Обучение – это катализатор для положительных изменений в жизни. Человек, имеющий личную точку зрения, всегда остается в выигрыше и никогда не утрачивает профессиональной значимости.



В 21-м веке в приоритете новая система ценностей. Люди стремятся не столько к обогащению, как к оригинальным идеям. Они рождаются исключительно в эрудированных головах. Интеллектуалы имеют все шансы на успех.



Как стать эрудированнее?

Чтобы стать умнее, не обязательно сутками читать научные статьи и энциклопедии. Существуют простые способы для повышения IQ.



Хотите развить новый ценный навык? Да запросто! В сети выложены материалы от ведущих экспертов в любой области. Сейчас золотой век для тех, кто, готов инвестировать в себя и будущее.



Используйте свободные минуты правильно



Чем вы занимаетесь, если выдались свободные 5 минут или ждете заказ в кафе? «Убиваете» время за просмотром ленты в соцсетях? Проведите время с пользой для себя. Обратите внимание на образовательные ресурсы, умные сообщества, языковые игры. Это намного полезнее, чем просмотр однотипных селфи.



• Скачайте полезные программы на телефон.

Речь идет о международных новостных приложениях и не только. Изучайте иностранные языки на популярных ресурсах как Livemocha, Busuu, English as 2nd Language.



• Если знаете английский, установите программу, которая находит интересные для вас сайты по заявленным критериям.

Чем активнее станете пользоваться, тем точнее она будет отображать интересы.



• Изучайте интересные темы

Если в детстве рисовали, но потом переключились на изучение юриспруденции или экономики, ничто не мешает пойти на курсы. Они помогут освоить художественные техники, окончить кулинарные курсы или дизайн, флористику, прокачайте навыки лидера на тренинге.

Стив Джобс посещал уроки каллиграфии. Кто мог предположить, что предпринимателю пригодится изящное написание букв спустя 10 лет при разработке Macintosh? Каллиграфические навыки помогли в создании шрифтов и пропорциональном масштабировании.



• Больше читайте

Автор «Интеллектики», бестселлера «Совершенный мозг» и других книг о мышлении К. Шереметьев пишет: «Если в школе хорошо решали задачи, это ничего не значит. Остаться навсегда умным без развития невозможно. Это сравнимо с накачкой мышц в молодости. Если о них забыть, результат исчезает. Если не поставлять мозгу информацию, происходит быстрая деградация».



• Выбирайте для ума научно-популярную литературу и доносите новую информацию другим.



• Тренируйте память

Мозг активен в 16–25 лет, затем когнитивные функции постепенно угасают. Чтобы его держать всегда в тонусе, нужны тренировки. Чем больше информации в голове, тем быстрее формируются нейронные связи, мозг активнее архивирует данные.



• Развивайте воображение и визуализацию.

Запоминайте фигуры, выложенные из спичек; выполняйте действия вслепую; постройте «Дворец Памяти» по методу Д. О’Брайена, описанного в книге «Как развить абсолютную память». Играйте в настольные игры. Шахматы и покер тренируют логику и мышление.



• Делайте все иначе

Профессор Лоуренс Катц советует тренировать мозг нейробикой. Нехитрые методы повышают способность обрабатывать информацию, не позволяют отросткам (дендритам) атрофироваться.



Суть техники состоит в изменении привычных действий, доведенных до автоматизма, адаптации мозга к новым обстоятельствам:

- чаще меняйте маршруты;

- принимайте душ в темноте, тренируя осязание;

- ходите в слепой» ресторан;

- меняйте руки и действия.

Потренировавшись, вы на ходу станете придумывать развивающие упражнения.

Высшая точка интеллекта – способность делать правильные выводы и предвосхищать события. К таким результатам люди идут годами, но это интересный путь познания и развития. Если хотите стать эрудитом, учитесь извлекать информацию из разных источников, обращайте внимание на мелочи, сопоставляйте причины, следствия, связи и опыт.

Не бойтесь совершать ошибки. Новые знания помогут их исправить!



