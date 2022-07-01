Сколько стоит студенческая жизнь в самых популярных для абитуриентов городах России

найти копию в Интернете, а затем распечатать на принтере;

обратиться за помощью в библиотеку, а после сделать ксерокопию;

одолжить на время у знакомых сокурсников.

Для конспектирования лекций идеальным эконом-вариантом будет тетрадь формата А4 в 96 листов. Средняя цена – 100 рублей.

Для сдачи контрольных, лабораторных и других заданий понадобятся тонкие тетради в 12 листов. На семестр будет вполне достаточно 10 штук. В среднем понадобится около 100 рублей.

Ручки. Недорогим вариантом будет покупка целых наборов. Цена – примерно 100 рублей.

Упаковка белой бумаги формата А4 для печати на принтере. Такие работы, как рефераты, доклады и так далее необходимо сдавать в печатном виде. Стоимость одной пачки – 250 рублей.

Дополнительно вам понадобится ластик, линейки разной длины и, возможно, маркеры. Итого средняя стоимость канцтоваров около 600-700 рублей на семестр.

для метро обойдется в 380 рублей;

наземный проезд – 250 рублей.

съемная комната;

общежитие;

квартира;

часть дома или целый дом.

Половина россиян считает, что современному студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15-30 тысяч рублей.Москва и Санкт-Петербург — два самых больших города России, поэтому туда съезжаются абитуриенты со всей страны. Стоимость жизни в двух столицах, как правило, выше, чем в других регионах.Давайте возьмем и посчитаем, сколько нужно денег обычному студенту, чтобы комфортно прожить месяц в 2022 году.Каждый предмет подразумевает наличие учебника. Большинство ВУЗов стараются обеспечить своих подопечных если не бумажным вариантом, то хотя бы предоставить версию пособия в электронном виде. Однако все же следует иметь материальный резерв на приобретение учебников.Где же приобрести учебную литературу?Легкий вариант: Купить через Интернет на всевозможных сайтах или на книжном рынке. В среднем стоимость любого учебника равняется 500 рублям, иногда достигает 900 рублей.Непростой вариант:За основу стоимости учебной литературы для всех предметов берем минимум 300 рублей в месяц (учебники обычно не меняются в течение семестра, а то и двух).Каждому студенту придется регулярно тратиться на канцтовары. Постараемся подобрать минимальный набор канцелярских товаров, необходимых для учебы:В процессе обучения время от времени каждый студент будет вынужден обращаться к услугам копировальных машин и их операторов. Кроме того, некоторые преподаватели категорически отказываются принимать контрольные или лабораторные работы в письменном виде.Зачастую стоимость печати одного листа составляет 8-10 рублей. Конечно же, цена может варьироваться в зависимости от объема материала, который необходимо распечатать. В среднем, для расходов на печать понадобится около 500 рублей в месяц.Проезд.Очень редко общежитие находится рядом с учебным заведением. Несмотря на то, что студенты очного отделения относятся к льготной категории граждан, оплачивать проезд все же придется.Оптимальный вариант для Москвы – это приобретение безлимитного проездного:Соответственно, ежемесячно вам понадобится на проезд – 630 рублей. По средним подсчетам, эта сумма в три раза меньше, чем та, которая понадобится при постоянной покупке билетов.Проживание.Иногородним студентам придется обязательно учесть расходы на жилье. То же самое касается тех, кто желает воспользоваться случаем и пожить отдельно от родителей.Стоимость во многом зависит от города, в котором располагается учебное заведение, а также от типа жилья:Кроме того, даже самый экономичный вариант – проживание в общежитии – разнится по цене в зависимости от ВУЗа. Например, стоимость проживания в общежитии МГУ за семестр составляет около 800 рублей, а в МГИМО – 5000 рублей.Проживание в московской квартире заберет из бюджета 25-30 000 рублей, а в регионах – от 14 до 17 000 рублей. Небольшая комната со своим санузлом обойдется приблизительно в половину стоимости аренды целой квартиры.ПитаниеРасходы на еду зависят от ваших вкусовых предпочтений, стиля жизни и количества потребляемой еды.Полноценный обед в столовой учебного заведения обойдется примерно в 300 рублей.При самостоятельном приготовлении завтраков и ужинов, питание обойдется в 7000-9000 рублей в месяц.Не забывайте про расходы на бытовую химию и предметы гигиены. В среднем понадобится 300-500 рублей.Если же вы предпочитаете питаться исключительно в заведениях общепита, тогда ежемесячный счет на питание следует увеличить минимум в два раза.Услуги связи и ИнтернетаСложно представить современную жизнь без всемирной сети. Оптимальный вариант – это мобильный Интернет, стоимость которого в среднем составляет 400 рублей в месяц. Также не забывайте про оплату мобильной связи, которая зависит от выбранного оператора.Развлечения.Постоянная учеба может свести с ума, поэтому время от времени просто необходимо развеяться и хотя бы ненадолго забыть про учебники и тетради. При условии, что вы большую часть времени отдаете обучению, на развлечения вам понадобится минимум 1500 рублей в месяц. В эту сумму входит посещение кинотеатра, недорогого кафе и каких-нибудь выставок с льготами для студентов.Лекарства.Студенческая жизнь очень часто включает в себя недосыпание, переутомление, переохлаждение и так далее. В связи с этим студент подвержен частым простудам, головной боли и другим мелким заболеваниям. В идеале, следует откладывать по 300 рублей каждый месяц.Одежда.Сложно привести однозначную цифру в этом вопросе, поскольку потребности в нарядах у каждого человека свои. В большинстве своем, каждый студент пользуется поддержкой родителей, которые покупают ему желаемую одежду. Но, если учитывать приобретение самых необходимых вещей (носки, нижнее белье, носовые платки, домашние футболки и так далее), то в месяц понадобится около 4000-6000 рублей.Теперь вы можете без труда высчитать приблизительную ежемесячную стоимость студенческой жизни.Без учета расхода на жильё, по нашим подсчетам, она составит примерно 15230 руб. в месяц.Конечно, она выше школьной, но ведь вы теперь стали взрослым человеком, а у взрослых и расходы не детские. Удачи в покорении студенческих высот!