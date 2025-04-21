Кварта́л или ква́ртал? Разбираемся с ударением раз и навсегда!

Ударение в русском языке – это не всегда простая тема. Многие слова, особенно заимствованные, вызывают затруднения, и слово "квартал" – один из таких примеров. Часто можно услышать оба варианта ударения: кварта́л и ква́ртал. Но какой же из них верный? В этой статье мы разберемся с этим вопросом раз и навсегда, опираясь на правила орфоэпии.

Согласно орфоэпическим словарям русского языка, правильное ударение в слове "квартал" – кварта́л . Ударение падает на последний слог.

Почему возникает путаница?

Путаница с ударением в слове "квартал" может быть связана с несколькими факторами:

Диалектные особенности: В некоторых регионах России может быть распространено неправильное ударение – ква́ртал. Однако это не является нормой литературного русского языка.

Аналогия с другими словами: Возможно, неправильное ударение формируется по аналогии с другими словами, где ударение падает на первый слог.