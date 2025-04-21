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КвартАл или квАртал? Разбираемся с ударением раз и навсегда!

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Автор

2 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Кварта́л или ква́ртал? Разбираемся с ударением раз и навсегда!

Ударение в русском языке – это не всегда простая тема. Многие слова, особенно заимствованные, вызывают затруднения, и слово "квартал" – один из таких примеров. Часто можно услышать оба варианта ударения: кварта́л и ква́ртал. Но какой же из них верный? В этой статье мы разберемся с этим вопросом раз и навсегда, опираясь на правила орфоэпии.

Правильное ударение в слове "квартал":

Согласно орфоэпическим словарям русского языка, правильное ударение в слове "квартал" – кварта́л. Ударение падает на последний слог.

Почему возникает путаница?

Путаница с ударением в слове "квартал" может быть связана с несколькими факторами:

  • Диалектные особенности: В некоторых регионах России может быть распространено неправильное ударение – ква́ртал. Однако это не является нормой литературного русского языка.
  • Аналогия с другими словами: Возможно, неправильное ударение формируется по аналогии с другими словами, где ударение падает на первый слог.
  • Простое незнание правила: Многие люди просто не знают, где правильно ставить ударение в этом слове.

    • Как запомнить правильное ударение?

    Чтобы запомнить правильное ударение – кварта́л – можно использовать несколько приемов:

    • Записать слово с правильным ударением: Запишите слово несколько раз, четко отмечая ударение.
    • Использовать ассоциации: Попробуйте связать слово с чем-то запоминающимся. Например, представьте, что вы поднимаетесь на последний этаж кварта́ла.
    • Проверить по словарю: В случае сомнений всегда можно обратиться к орфоэпическому словарю.

      • Правильное ударение – важная составляющая грамотной речи. Знание орфоэпических норм помогает избегать ошибок и создавать впечатление образованного человека. Запомните: в слове "квартал" ударение падает на последний слог – кварта́л. Теперь вы можете быть уверены в правильности своего произношения и уверенно использовать это слово в речи и на письме.

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      Екатерина Магомедова

      Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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