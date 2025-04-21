Кварта́л или ква́ртал? Разбираемся с ударением раз и навсегда!
Ударение в русском языке – это не всегда простая тема. Многие слова, особенно заимствованные, вызывают затруднения, и слово "квартал" – один из таких примеров. Часто можно услышать оба варианта ударения: кварта́л и ква́ртал. Но какой же из них верный? В этой статье мы разберемся с этим вопросом раз и навсегда, опираясь на правила орфоэпии.
Правильное ударение в слове "квартал":
Согласно орфоэпическим словарям русского языка, правильное ударение в слове "квартал" – кварта́л. Ударение падает на последний слог.
Почему возникает путаница?
Путаница с ударением в слове "квартал" может быть связана с несколькими факторами:
Как запомнить правильное ударение?
Чтобы запомнить правильное ударение – кварта́л – можно использовать несколько приемов:
Правильное ударение – важная составляющая грамотной речи. Знание орфоэпических норм помогает избегать ошибок и создавать впечатление образованного человека. Запомните: в слове "квартал" ударение падает на последний слог – кварта́л. Теперь вы можете быть уверены в правильности своего произношения и уверенно использовать это слово в речи и на письме.
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