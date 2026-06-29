Ключевые тезисы

Система CEFR делит владение английским на 6 уровней: A1, A2, B1, B2, C1 и C2.

Уровни группируются в три категории: A (Basic User), B (Independent User) и C (Proficient User).

CEFR лежит в основе международных экзаменов: IELTS, TOEFL и серии Cambridge English Exams.

Бесплатные онлайн-тесты (EF SET, British Council, Cambridge English) позволяют определить уровень без затрат.

По данным Cambridge English Language Assessment, переход с одного уровня на следующий требует около 100, 200 часов структурированного обучения.

Зачем нужна система уровней английского

Работодатели указывают уровни в вакансиях, университеты требуют подтверждения при поступлении, визовые органы проверяют знание языка через IELTS или TOEFL. Без понимания этой системы легко выбрать курс, не соответствующий реальному уровню, или прийти на официальный экзамен неподготовленным.

Международный стандарт CEFR: что это и почему он важен

CEFR расшифровывается как Common European Framework of Reference for Languages. Совет Европы разработал эту систему в 1990-х годах, официальная публикация состоялась в 2001 году. Это не экзамен, а описательная шкала: она фиксирует, что человек умеет делать на каждом из шести уровней (A1, C2) по навыкам чтения, аудирования, говорения и письма.

Три группы уровней: A, B и C

A (Basic User) : уровни A1 (Beginner / Breakthrough) и A2 (Elementary / Waystage). Учащийся понимает простые фразы и общается в элементарных бытовых ситуациях.

: уровни A1 (Beginner / Breakthrough) и A2 (Elementary / Waystage). Учащийся понимает простые фразы и общается в элементарных бытовых ситуациях. B (Independent User) : уровни B1 (Intermediate / Threshold) и B2 (Upper-Intermediate / Vantage). Учащийся справляется с большинством повседневных и профессиональных задач самостоятельно.

: уровни B1 (Intermediate / Threshold) и B2 (Upper-Intermediate / Vantage). Учащийся справляется с большинством повседневных и профессиональных задач самостоятельно. C (Proficient User): уровни C1 (Advanced) и C2 (Proficiency / Mastery). Учащийся свободно работает со сложными текстами и точно выражает мысли в любом контексте.

Подробное описание каждого уровня

A1 (Beginner / Breakthrough)

Словарный запас около 500, 1 000 слов. Вы можете представиться, назвать предметы и числа, задать простой вопрос вроде «Where is the hotel?» и понять очень медленную речь. Это полноценная отправная точка: каждый носитель языка когда-то начинал здесь.

A2 (Elementary / Waystage)

Словарный запас около 1 500, 2 500 слов. Уровень достаточен для навигации в аэропорту, отеле и кафе. Медицинские консультации или чтение официальных документов уже вызовут затруднения. Типичный результат школьного курса английского в российских начальных классах.

B1 (Intermediate / Threshold)

Словарный запас около 2 750, 3 250 слов. Учащийся понимает основное содержание знакомых тем и может обосновать своё мнение. Соответствует экзамену Cambridge PET (B1 Preliminary). Именно здесь многие сталкиваются с «промежуточным плато»: базовые структуры уже освоены, а до уверенного владения ещё далеко.

B2 (Upper-Intermediate / Vantage)

Словарный запас около 4 000, 6 000 слов. Вы понимаете сложные абстрактные тексты, смотрите сериалы без субтитров и пишете структурированные тексты. Соответствует Cambridge FCE (B2 First), IELTS 5,5, 6,5 и TOEFL iBT 79, 93. Многие вакансии описывают B2 как «свободный английский», хотя это не совсем точно.

C1 (Advanced)

На этом уровне вы пишете академические статьи, проводите презентации на английском и понимаете юмор носителей языка. Соответствует Cambridge CAE (C1 Advanced), IELTS 7,0, 8,0 и TOEFL iBT 94, 114. Это результат нескольких лет систематической работы с языком.

C2 (Proficiency / Mastery)

Высшая ступень шкалы CEFR. Вы понимаете практически любую речь, различаете тонкие оттенки значений и пишете в любом жанре. Соответствует Cambridge CPE (C2 Proficiency), IELTS 8,5, 9,0 и TOEFL iBT 115, 120. Кембриджский университет разрабатывает экзамен CPE именно для этого уровня. Важно: C2 не равен «среднему носителю», многие носители не достигают его в формальном смысле.

Сводная таблица навыков

Уровень Говорение Чтение Аудирование Письмо Словарный запас A1 Простые фразы о себе Знакомые слова и вывески Очень медленная речь Короткие формы 500, 1 000 слов A2 Бытовые диалоги Короткие простые тексты Медленная чёткая речь Короткие записки 1 500, 2 500 слов B1 Знакомые темы, мнение Тексты на знакомые темы Стандартная речь Связные тексты 2 750, 3 250 слов B2 Свободное общение Сложные тексты Сложная речь, акценты Чёткие аргументы 4 000, 6 000 слов C1 Спонтанная точная речь Длинные сложные тексты Быстрая неадаптированная речь Академический стиль 6 000, 8 000 слов C2 Полная точность и нюансы Любые тексты Любая речь Любой жанр и стиль 8 000+ слов

Сравнение систем классификации: CEFR, IELTS, TOEFL, Cambridge и другие

Уровень CEFR Название IELTS TOEFL iBT TOEFL PBT Cambridge TOEIC A1 Beginner , , , , , A2 Elementary 3,0, 3,5 40, 56 310, 400 KET (A2 Key) , B1 Intermediate 4,0, 5,0 57, 78 400, 500 PET (B1 Preliminary) 550, 780 B2 Upper-Intermediate 5,5, 6,5 79, 93 500, 590 FCE (B2 First) 785, 900 C1 Advanced 7,0, 8,0 94, 114 590, 640 CAE (C1 Advanced) 905, 990 C2 Proficiency 8,5, 9,0 115, 120 640, 677 CPE (C2 Proficiency) 990

Диапазоны в разных источниках могут незначительно отличаться: единого официального соответствия между всеми системами не существует.

TOEFL

TOEFL iBT проверяет четыре навыка по шкале 0, 120 баллов и используется преимущественно для поступления в университеты США. TOEFL PBT (бумажный формат, шкала 310, 677) фактически выведен из основного использования. Результаты действительны 2 года.

Cambridge English Exams

Экзамены Cambridge English привязаны к конкретным уровням CEFR: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Главное отличие от IELTS и TOEFL: сертификаты Cambridge English не имеют срока действия.

Duolingo English Test, PTE Academic и TOEIC

Duolingo English Test проводится онлайн дома, занимает около 45 минут и принимается растущим числом университетов. PTE Academic от Pearson широко признаётся для учёбы и иммиграции в Австралии и Великобритании. TOEIC ориентирован на деловой английский и используется компаниями для оценки сотрудников, а не для университетского поступления.

Как определить свой уровень английского

Бесплатные онлайн-тесты

EF SET : стандартизированный тест (~50 минут), проверяет аудирование и чтение, выдаёт именной сертификат с уровнем по шкале CEFR.

: стандартизированный тест (~50 минут), проверяет аудирование и чтение, выдаёт именной сертификат с уровнем по шкале CEFR. British Council (EnglishScore) : тест менее 40 минут, охватывает грамматику, лексику и чтение, результат доступен сразу.

: тест менее 40 минут, охватывает грамматику, лексику и чтение, результат доступен сразу. Cambridge English (Test Your English) : проверяет чтение, письмо, грамматику и лексику для диапазона от начального до продвинутого уровня.

: проверяет чтение, письмо, грамматику и лексику для диапазона от начального до продвинутого уровня. Cambridge Write & Improve: оценка письменных навыков с автоматической обратной связью по шкале CEFR.

Официальные экзамены: когда нужен сертификат

Официальный сертификат нужен для иммиграции (большинство стран требует IELTS или аналог), поступления в зарубежный вуз и трудоустройства в международных компаниях. IELTS преобладает при заявках в Великобританию, Австралию и Канаду; TOEFL iBT остаётся стандартом для академического поступления в США.

Как указать уровень в резюме

Для международного резюме оптимально указывать уровень в формате CEFR («B2») или результат экзамена («IELTS 7.0», «Cambridge CAE»). На российском рынке используют формулировки: «Базовый» (A1, A2), «Средний» (B1), «Выше среднего» (B2), «Продвинутый / Свободный» (C1, C2). Завышение уровня надёжно выявляется на собеседовании, которое проводится на английском.

Сколько времени нужно для перехода на следующий уровень

По данным Cambridge English Language Assessment, каждый переход требует в среднем около 200 часов структурированных занятий. Это активное учебное время: пассивное прослушивание фоном в расчёт не входит.

Переход Часов на переход Накопленных часов от нуля 0 → A1 90, 100 90, 100 A1 → A2 100, 150 ~200, 250 A2 → B1 160, 240 ~400, 500 B1 → B2 180, 260 ~500, 600 B2 → C1 200, 300 ~700, 800 C1 → C2 200+ ~1 000, 1 200

Типичные ошибки при оценке своего уровня

Годы обучения не равны уровню. Три года школьного английского не гарантируют B1: важны интенсивность и качество практики.

Три года школьного английского не гарантируют B1: важны интенсивность и качество практики. Оценка по одному навыку вводит в заблуждение. Сильное чтение не означает B2 в целом: уровни по разным навыкам у одного учащегося закономерно расходятся, и лексика (vocabulary) может опережать говорение на целый уровень.

Сильное чтение не означает B2 в целом: уровни по разным навыкам у одного учащегося закономерно расходятся, и лексика (vocabulary) может опережать говорение на целый уровень. Навыки деградируют без практики. После двух и более лет без активного использования языка реальный уровень оказывается ниже зафиксированного ранее.

Практические рекомендации по уровням

A1, A2

Quizlet : карточки с интервальным повторением для быстрого наращивания базового словарного запаса.

: карточки с интервальным повторением для быстрого наращивания базового словарного запаса. Lingua.com : короткие тексты с аудио, адаптированные для начального уровня.

: короткие тексты с аудио, адаптированные для начального уровня. engVid: видеоуроки по фонетике и интонации, полезны для постановки произношения.

B1, B2

Luke's English Podcast : естественный темп речи, разговорная лексика, транскрипты для самопроверки.

: естественный темп речи, разговорная лексика, транскрипты для самопроверки. TED Talks : академический и профессиональный регистр для B2, субтитры на английском помогают отрабатывать аудирование.

: академический и профессиональный регистр для B2, субтитры на английском помогают отрабатывать аудирование. Write & Improve (Cambridge): автоматическая проверка письменных работ с разметкой ошибок по уровням CEFR.

C1, C2

Академические статьи и научные журналы : работа с оригинальными текстами формирует академический регистр и расширяет терминологическую лексику.

: работа с оригинальными текстами формирует академический регистр и расширяет терминологическую лексику. EnglishCentral : видеоплатформа с анализом произношения для тонкой настройки интонации и беглости.

: видеоплатформа с анализом произношения для тонкой настройки интонации и беглости. Переключение рабочих инструментов на английский: Slack, почта и документы на английском создают постоянную профессиональную среду без дополнительных временных затрат.

Часто задаваемые вопросы об уровнях английского языка

Какой уровень английского считается свободным владением?

По шкале CEFR свободным владением считается C1 (Advanced): вы обсуждаете любую тему без заметных затруднений и понимаете сложную неадаптированную речь. C2 (Proficiency) описывает владение на уровне высокообразованного носителя. На российском рынке труда вакансии нередко обозначают B2 как «свободный английский», хотя реальные требования стоит уточнять на собеседовании.

Что значит базовый уровень английского?

По шкале CEFR «базовый» соответствует категории A (Basic User): уровни A1 и A2. A1 предполагает понимание простейших фраз и базовую лексику; A2 позволяет общаться в бытовых ситуациях. В профессиональном контексте точнее указывать конкретный уровень CEFR, а не расплывчатое слово «базовый».

Чем отличаются Cambridge и CEFR?

CEFR (разработка Совета Европы), это описательная шкала уровней от A1 до C2. Cambridge English Exams, конкретные экзамены Кембриджского университета, привязанные к этой шкале: FCE соответствует B2, CAE соответствует C1, CPE соответствует C2. Сертификаты Cambridge English не имеют срока действия, тогда как IELTS и TOEFL действительны 2 года.

Какой уровень английского нужен для работы за рубежом?

B2 (Upper-Intermediate / Vantage) считается общепринятым минимумом для большинства профессиональных позиций. Для ролей, связанных с переговорами или управлением международными командами, работодатели ожидают C1 (Advanced). IT-разработчику может хватить B2, тогда как юристу или дипломату потребуется C1 и выше.

Как понять, что я готов к переходу на следующий уровень?

Несколько практических индикаторов: материалы текущего уровня стабильно ощущаются лёгкими; два-три независимых онлайн-теста (например, EF SET и British Council) последовательно показывают пограничный результат следующего уровня; прогресс заметно замедлился и новый материал перестал давать ощутимый прирост.

Сколько времени нужно для перехода с B1 на B2?

По данным Cambridge English Language Assessment, переход с B1 на B2 требует в среднем 180, 260 часов структурированного обучения. При самостоятельных занятиях без регулярной практики реальные сроки обычно в 2, 3 раза длиннее. Диапазон объясняется индивидуальными различиями: интенсивностью занятий и регулярностью практики говорения.

Как указать уровень английского в резюме?

Для международного резюме укажите уровень в формате CEFR («B2») или результат официального экзамена («IELTS 7.0», «Cambridge C1 Advanced»). Для российского рынка подойдут формулировки: «Базовый» (A1, A2), «Средний» (B1), «Выше среднего» (B2), «Продвинутый» (C1, C2). Завышение уровня выявляется на собеседовании, которое проводится на английском языке.

Чем IELTS отличается от TOEFL?

IELTS используется для иммиграции и учёбы в Великобритании, Австралии и Канаде; TOEFL iBT остаётся стандартом для академического поступления в США. IELTS включает живое собеседование с экзаменатором, TOEFL iBT полностью компьютерный. Результаты обоих действительны 2 года, тогда как сертификаты Cambridge English бессрочны.