Полтора месяца до школы. О чём стоит позаботиться родителям первоклассников до начала учебного года?

знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи;

знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета;

уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10;

уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное количество (решение задач с группами предметов), уравнивать множество предметов;

уметь сравнивать группы предметов - больше, меньше или равно;

уметь объединять предметы в группы (мебель, транспорт, одежда, обувь, растения, животные и т.д);

уметь находить в группе предметов лишний, например, из группы «Одежда» убрать цветок;

уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение;

иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в общественных местах;

иметь пространственные представления (право, лево, вверх, вниз, под, над, из-за, из-под чего-либо);

уметь культурно общаться с другими детьми;

слушать старших и выполнять их просьбы и задания.

ранец (портфель),

школьная форма,

сменная обувь,

сумка для сменной обуви,

спортивная форма,

спортивная обувь,

канцелярские принадлежности,

принадлежности для уроков труда и рисования.

Как правильно подготовить к школе ребенка и самих себя, что необходимо купить к началу учебных занятий, как правильно встретить 1 сентября и помочь ребенку адаптироваться в первом классе…Эти вопросы сейчас волнуют всех родителей будущих первоклассников, тем более, что до школы осталось не так уж много.Многие родители задаются вопросами, как понять готов ли ребенок к школе? Понятие «готовности к школе» предполагает определенную степень зрелости всего организма и нервной системы к повышенным умственным и физическим нагрузкам.Психологи выделяют следующие стороны общей готовности к школе: физическая, интеллектуальная и личностная. Как правило, в детских садах штатный психолог проводит специальную серию тестов, в ходе которой и определяется готовность ребенка.Самим родителям сложно определить это. Но, как отмечают психологи, важно, чтобы ребенок хотел идти в школу, понимал важность и необходимость учебы, признавал авторитет взрослых, умел внимательно слушать и выполнять задания, которые ему дают.Должен ли первоклассник уметь читать? Это один из самых спорных вопросов, в ответе на который не сходятся даже педагоги. На самом деле умение читать и писать при поступлении в школу не является обязательным.Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» и приказу Министерства образования и науки, в общеобразовательную организацию принимаются все дети, проживающие на территории, которая закреплена за школой.Как правило, к школе ребёнок должен:Психологи сходятся во мнении: очень важно создать у ребенка эмоциональный позитивный настрой, чтобы он воспринимал 1 сентября и поход в школу как нечто радостное и приятное. То есть, необходимо подарить будущему первокласснику ощущение праздника, чтобы он с нетерпением и сам ожидал этого дня.Важнее же всего, отдавая ребенка в школу, создать ему максимально комфортные условия. Не гнаться за престижем, успешностью, а сделать все, чтобы первокласснику было комфортно. Это позволит избежать очень многих проблем в будущем. Необходимо создавать положительный настрой к обучению в школе, создавать впечатление, что школа - место, где интересно, весело, приятно и полезно. Делитесь своими приятными впечатлениями о своей школьной жизни, интересными историями. РПсихологи советуют делиться с ребенком своим личным опытом из школьной жизни. Например, рассказывать о том, как вы пошли в первый класс. Если у вашего сына или дочери сложности в общении и установлении контакта с другими ребятишками, можно сказать: когда вы пошли в первый класс, то было очень страшно, вы никого не знали, но потом познакомились с одноклассниками и нашли новых хороших друзей. Если у ребенка трудности с учебой, то сообщить «по секрету», что тоже не всегда получалось решить задачу или постоянно делали ошибки в одном и том же слове.Рассказывать о ситуациях по аналогии с теми, в которых оказывается ребенок. О том, как вы переживали, и как с этим справились. Важно, чтобы малыш видел и понимал: да, есть трудности, но не только у него. И у папы с мамой так было, а если есть старший брат или сестра, то и у них. Эти трудности можно преодолеть.Организуйте ребенку режим дня, его рабочее место и рабочий процесс. У младших школьников план дня снижает тревогу, помогает физиологически справиться с возросшей нагрузкой. Утром расскажите ему, когда у него закончатся уроки, кто за ним придет, чем потом они будут заниматься. Вечером, перед сном, вспоминайте, как прошел день, что было хорошего в нем.Если родитель не может отпустить ребенка, он перенимает его страхи. Учите ребенка безопасности - он должен знать, что делать, если к нему подходит незнакомый человек с каким-то предложением, если он остается один дома, и звонят в дверь и т.д.Еще один вопрос, который волнует родителей, что необходимо купить к началу учебных занятий.Вот примерный список:Безусловно, школа очень важна, но это еще не вся жизнь. Помогайте ребенку, узнавайте, что ему интересно и волнует в данный момент. И не стоит сильно строжиться за плохие отметки. Их всегда можно исправить!