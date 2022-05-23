Зачем нужны увлечения? Ищем увлечения по душе

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Любое хобби — это занятие, отличное от наших повседневных рутинных дел, к которым привык наш мозг. Наш мозг очень любит оптимизировать и автоматизировать то, с чем он работает каждый день, любое новое занятие на него воздействует как импульс взбодриться.
Молодость и эффективность нашего мозга зависит от нейропластичности — его способности создавать новые нейронные связи. Выстроить связи помогают непривычные занятия, так как в это время мозг активно включается в работу.
Хобби помогает переключить и перенастроить мозг: работая длительное время, мы перестаём находить оптимальные решения и начинаем упускать возможности. Чтобы преодолеть это состояние, необходимо заняться чем-то абсолютно другим — мозг, увлечённо работая над совершенно новой задачей, спустя время находит решение и для задачи, которая казалась тупиком.
С точки зрения психологической науки, одна из базовых потребностей личности, без которой она не может быть счастливой, — потребность в признании и самореализации. Человек, увлечённый каким-либо хобби, находит новый круг общения, где он будет ценен, а также может получить признание своих талантов. Позитивное подкрепление успеха даёт нам импульс стремиться к большему.
Как найти хобби по душе?
Чтобы найти хобби по душе, очень важно прислушаться к себе, к своим желаниям, внимательно понаблюдать за своими мыслями и действиями. У каждого из нас есть что-то, что приносит нам радость и от чего мы чувствуем себя лучше.
Все хобби условно можно подразделить на две большие группы: активные и пассивные.
Активные хобби, как правило, включают те, что требуют от нас выйти на улицу. Это хобби, связанные с движением. Условно их можно разделить ещё на несколько групп.
Спортивные хобби
Езда на велосипеде, спортивные командные игры — всё то, что так или иначе связано со спортом. Такие хобби помогают нашему мозгу активно насыщаться кислородом, развивают ловкость, координацию, уверенность в своём теле.
Окружающая среда
Рыбалка, ботаника, собирательство грибов, походы, альпинизм, путешествия, археология, садоводство. Такие увлечения расширяют кругозор, развивают внимательность, эмпатию к окружающему миру.
Каждое такое занятие несёт в себе множество новых открытий вокруг, а значит, обеспечит активную работу мозга.
Игровые и социальные хобби
Сюда можно отнести хобби, связанные с театральной деятельностью: танцы, пение, дискуссионные клубы, стендап.
Эти хобби помогут развить уверенность в себе, приобрести навык публичных выступлений, развить эмоциональный интеллект и эмпатию.
Пассивные хобби — это спокойные виды деятельности, которые зачастую не требуют выхода на улицу, ими можно заниматься дома. В них также можно выделить несколько групп:
Рукоделие
Сюда отнесём все виды хобби, связанные с ручным трудом, создание предметов быта и обихода: вязание, шитьё, вышивка, плотничество, выжигание, кулинария. Такие хобби развивают мелкую моторику, художественный вкус, они отлично помогают преодолеть стресс, если ваша деятельность связана с высокой активностью.
Технические виды деятельности
Конструирование, робототехника, моделизм, пазлы.
Такие виды хобби развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, дают навык работы с электрическим инструментом и микросхемами, дают знания о том, как устроен электронный мир вокруг нас.
Художественные виды деятельности
Рисование, лепка, скульптурирование, оригами, фотография. Эти виды деятельности отлично помогут развить художественный вкус, эмоциональный интеллект, понимание о цвете и форме, пространственное мышление.
Компьютерное творчество и книги
Сюда можно отнести программирование, мультипликацию, блогинг, поэзию, чтение книг.
Такие занятия позволяют развивать коммуникативные навыки и воображение.
При выборе хобби следует, прежде всего, опираться на наши эмоции. Если при мысли об этом занятии в душе разгорается радостное нетерпение, а в глазах прыгают искорки — надо пробовать.
Можно использовать метод от противного — отбросьте те варианты, которые точно не нравятся.
Вторым важным фактором для выбора хобби должно стать то, что выбранная деятельность должна быть новой для, то есть давать мозгу совершенно незнакомые задачи.
Молодость и эффективность нашего мозга зависит от нейропластичности — его способности создавать новые нейронные связи. Выстроить связи помогают непривычные занятия, так как в это время мозг активно включается в работу.
Хобби помогает переключить и перенастроить мозг: работая длительное время, мы перестаём находить оптимальные решения и начинаем упускать возможности. Чтобы преодолеть это состояние, необходимо заняться чем-то абсолютно другим — мозг, увлечённо работая над совершенно новой задачей, спустя время находит решение и для задачи, которая казалась тупиком.
С точки зрения психологической науки, одна из базовых потребностей личности, без которой она не может быть счастливой, — потребность в признании и самореализации. Человек, увлечённый каким-либо хобби, находит новый круг общения, где он будет ценен, а также может получить признание своих талантов. Позитивное подкрепление успеха даёт нам импульс стремиться к большему.
Как найти хобби по душе?
Чтобы найти хобби по душе, очень важно прислушаться к себе, к своим желаниям, внимательно понаблюдать за своими мыслями и действиями. У каждого из нас есть что-то, что приносит нам радость и от чего мы чувствуем себя лучше.
Все хобби условно можно подразделить на две большие группы: активные и пассивные.
Активные хобби, как правило, включают те, что требуют от нас выйти на улицу. Это хобби, связанные с движением. Условно их можно разделить ещё на несколько групп.
Спортивные хобби
Езда на велосипеде, спортивные командные игры — всё то, что так или иначе связано со спортом. Такие хобби помогают нашему мозгу активно насыщаться кислородом, развивают ловкость, координацию, уверенность в своём теле.
Окружающая среда
Рыбалка, ботаника, собирательство грибов, походы, альпинизм, путешествия, археология, садоводство. Такие увлечения расширяют кругозор, развивают внимательность, эмпатию к окружающему миру.
Каждое такое занятие несёт в себе множество новых открытий вокруг, а значит, обеспечит активную работу мозга.
Игровые и социальные хобби
Сюда можно отнести хобби, связанные с театральной деятельностью: танцы, пение, дискуссионные клубы, стендап.
Эти хобби помогут развить уверенность в себе, приобрести навык публичных выступлений, развить эмоциональный интеллект и эмпатию.
Пассивные хобби — это спокойные виды деятельности, которые зачастую не требуют выхода на улицу, ими можно заниматься дома. В них также можно выделить несколько групп:
Рукоделие
Сюда отнесём все виды хобби, связанные с ручным трудом, создание предметов быта и обихода: вязание, шитьё, вышивка, плотничество, выжигание, кулинария. Такие хобби развивают мелкую моторику, художественный вкус, они отлично помогают преодолеть стресс, если ваша деятельность связана с высокой активностью.
Технические виды деятельности
Конструирование, робототехника, моделизм, пазлы.
Такие виды хобби развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, дают навык работы с электрическим инструментом и микросхемами, дают знания о том, как устроен электронный мир вокруг нас.
Художественные виды деятельности
Рисование, лепка, скульптурирование, оригами, фотография. Эти виды деятельности отлично помогут развить художественный вкус, эмоциональный интеллект, понимание о цвете и форме, пространственное мышление.
Компьютерное творчество и книги
Сюда можно отнести программирование, мультипликацию, блогинг, поэзию, чтение книг.
Такие занятия позволяют развивать коммуникативные навыки и воображение.
При выборе хобби следует, прежде всего, опираться на наши эмоции. Если при мысли об этом занятии в душе разгорается радостное нетерпение, а в глазах прыгают искорки — надо пробовать.
Можно использовать метод от противного — отбросьте те варианты, которые точно не нравятся.
Вторым важным фактором для выбора хобби должно стать то, что выбранная деятельность должна быть новой для, то есть давать мозгу совершенно незнакомые задачи.