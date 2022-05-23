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Зачем нужны увлечения? Ищем увлечения по душе

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Содержание

    Любое хобби — это занятие, отличное от наших повседневных рутинных дел, к которым привык наш мозг. Наш мозг очень любит оптимизировать и автоматизировать то, с чем он работает каждый день, любое новое занятие на него воздействует как импульс взбодриться.
    Молодость и эффективность нашего мозга зависит от нейропластичности — его способности создавать новые нейронные связи. Выстроить связи помогают непривычные занятия, так как в это время мозг активно включается в работу.

    Хобби помогает переключить и перенастроить мозг: работая длительное время, мы перестаём находить оптимальные решения и начинаем упускать возможности. Чтобы преодолеть это состояние, необходимо заняться чем-то абсолютно другим — мозг, увлечённо работая над совершенно новой задачей, спустя время находит решение и для задачи, которая казалась тупиком.
    С точки зрения психологической науки, одна из базовых потребностей личности, без которой она не может быть счастливой, — потребность в признании и самореализации. Человек, увлечённый каким-либо хобби, находит новый круг общения, где он будет ценен, а также может получить признание своих талантов. Позитивное подкрепление успеха даёт нам импульс стремиться к большему.
    Как найти хобби  по  душе?
    Чтобы найти хобби по душе, очень важно прислушаться к себе, к своим желаниям, внимательно понаблюдать за своими мыслями и действиями. У каждого из нас есть что-то, что приносит нам радость и от чего мы чувствуем себя лучше.
    Все хобби условно можно подразделить на ​​​​​две большие группыактивные и пассивные.
    Активные хобби, как правило, включают те, что требуют от нас выйти на улицу. Это хобби, связанные с движением. Условно их можно разделить ещё на несколько групп.
    Спортивные  хобби
    Езда на велосипеде, спортивные командные игры — всё то, что так или иначе связано со спортом. Такие хобби помогают нашему мозгу активно насыщаться кислородом, развивают ловкость, координацию, уверенность в своём теле.
    Окружающая среда
    Рыбалка, ботаника, собирательство грибов, походы, альпинизм, путешествия, археология, садоводство. Такие увлечения расширяют кругозор, развивают внимательность, эмпатию к окружающему миру.
    Каждое такое занятие несёт в себе множество новых открытий вокруг, а значит, обеспечит активную работу мозга.
    Игровые и социальные хобби
    Сюда можно отнести хобби, связанные с театральной деятельностью: танцы, пение, дискуссионные клубы, стендап.
    Эти хобби помогут развить уверенность в себе, приобрести навык публичных выступлений, развить эмоциональный интеллект и эмпатию.
    Пассивные хобби — это спокойные виды деятельности, которые зачастую не требуют выхода на улицу, ими можно заниматься дома. В них также можно выделить несколько групп:
    Рукоделие
    Сюда отнесём все виды хобби, связанные с ручным трудом, создание предметов быта и обихода: вязание, шитьё, вышивка, плотничество, выжигание, кулинария. Такие хобби развивают мелкую моторику, художественный вкус, они отлично помогают преодолеть стресс, если ваша деятельность связана с высокой активностью.
    Технические виды деятельности
    Конструирование, робототехника, моделизм, пазлы. 
    Такие виды хобби развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, дают навык работы с электрическим инструментом и микросхемами, дают знания о том, как устроен электронный мир вокруг нас.
    Художественные виды деятельности
    Рисование, лепка, скульптурирование, оригами, фотография. Эти виды деятельности отлично помогут развить художественный вкус, эмоциональный интеллект, понимание о цвете и форме, пространственное мышление.
    Компьютерное творчество и книги
    Сюда можно отнести программирование, мультипликацию, блогинг, поэзию, чтение книг. 
    Такие занятия позволяют развивать коммуникативные навыки и воображение.
    При выборе хобби следует, прежде всего, опираться на наши эмоции. Если при мысли об этом занятии в душе разгорается радостное нетерпение, а в глазах прыгают искорки — надо пробовать. 
    Можно использовать метод от противного — отбросьте те варианты, которые точно не нравятся. 
    Вторым важным фактором для выбора хобби должно стать то, что выбранная деятельность должна быть новой для, то есть давать мозгу совершенно незнакомые задачи.
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