Вернуть всё назад: как перейти из колледжа в 10 класс и не пожалеть об этом

Смена образовательного пути – ситуация, с которой сталкиваются многие студенты колледжей. Иногда после поступления становится понятно, что выбранное направление не соответствует ожиданиям, или появляется желание получить полное среднее образование. Давайте разберем, возможно ли вернуться в 10 класс после начала обучения в колледже.

Вернуться в школу для получения общего образования

Справка из колледжа об обучении

3. Важные нюансы

Сроки подачи заявления обычно ограничены началом учебного года

Рекомендуется начинать процесс перевода не позднее мая-июня

Академический разрыв между обучением в колледже и школе может потребовать дополнительного времени на адаптацию