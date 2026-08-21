Глаголы обозначают действие, состояние или процесс. Возвратные глаголы образуются с помощью постфикса -ся/-сь, тогда как невозвратные глаголы этого элемента не имеют. Главный признак возвратности — направленность действия на самого субъекта (например: умываться, одеваться). Некоторые возвратные глаголы могут также обозначать взаимное действие или внутреннее состояние.

Ученики часто путают категории возвратности и залога. Чтобы избежать ошибок, важно чётко разграничивать эти понятия и закреплять материал на примерах. Разберём тему подробно.

Определение глагола

Глагол — это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы «что делать?» / «что сделать?» и обозначает действие, состояние или процесс. По этому грамматическому признаку легко определить принадлежность слова к данной части речи. Глаголы бывают спрягаемыми и неспрягаемыми (инфинитивы, деепричастия, причастия).

Важно помнить:

Глаголы указывают на динамику или статику;

Имеют категории вида, времени и наклонения;

В предложении обычно выполняют синтаксическую роль сказуемого.

Некоторые глаголы образуются приставочным или суффиксальным способом (например: читать → прочитать). Переходные глаголы требуют прямого дополнения в винительном падеже без предлога, а непереходные такого управления не допускают.

Тема глагола изучается в школе системно. После объяснения теории ученики выполняют упражнения для проверки знаний. Владение нормами языка невозможно без практики. Глагольные формы изменяются при спряжении, но основа слова остаётся неизменной.

Обратите внимание: постфикс -ся/-сь меняет значение глагола. Возвратные глаголы могут обозначать внутреннее состояние (огорчиться) или взаимное действие (обниматься). Невозвратные глаголы лишены этого элемента. Безличные глаголы (светится, спится, нездоровится) употребляются без подлежащего и обозначают состояние, не зависящее от активного субъекта.

Образовательные сайты часто предлагают таблицы для запоминания. Например:

Признак Возвратные Невозвратные Постфикс Есть (-ся/-сь) Нет Направленность На субъект / взаимно / безобъектно На внешний объект Примеры Одеваться, мыться Одевать, мыть

Другой важный аспект — правописание постфикса. Если основа оканчивается на согласную, пишется -ся (мыться), если на гласную — -сь (умыться). Эти формы нельзя путать.

Возвратные и невозвратные глаголы различаются не только формой, но и значением. Одни обозначают действие над собой, другие — постоянное свойство предмета (светится). Как определить, является ли глагол возвратным? Проверка проста: можно ли заменить его сочетанием «глагол + себя»? Если да — перед вами собственно-возвратный глагол.

Для лучшего усвоения материала детям полезно приводить примеры из жизни: одеваться по утрам, обниматься с другом, умываться перед едой. Задания на составление предложений помогают закрепить навык.

Помните: безличные глаголы, обозначающие состояние (нездоровится), не имеют объекта, а переходные глаголы (мыть посуду) требуют дополнения. Это ключевой синтаксический признак. Системное использование этих правил позволит избежать ошибок в устной и письменной речи.

Возвратность глагола

Возвратность — это грамматический признак, показывающий, что действие направлено на самого субъекта или происходит внутри него. Возвратные глаголы образуются путём добавления постфикса -ся/-сь к основе. Этот элемент является ключевым маркером: без него глагол становится невозвратным. Например: мыть (невозвратный) → мыться (возвратный).

Возвратные глаголы могут иметь несколько значений:

Собственно-возвратное: действие направлено на субъект (одеваться, умываться). Взаимно-возвратное: действие происходит между участниками (обниматься, встречаться). Общевозвратное: обозначает внутреннее эмоциональное или физическое состояние (огорчиться, радоваться). Безличное: нет активного субъекта, есть только состояние (спится, нездоровится). Постоянное свойство: характеристика предмета (светится, гнётся). Страдательное: действие направлено на предмет со стороны неназванного лица (дом строится, книга читается).

Некоторые глаголы существуют только в возвратной форме (смеяться, бояться). Другие имеют обе формы, но различаются по значению: одевать (кого-то) — переходный глагол с объектом в винительном падеже; одеваться — действие над собой.

Постфикс присоединяется после гласных как -сь, после согласных — как -ся. Это орфографическое правило нельзя нарушать.

Эта тема изучается в 5–6 классах. Учителям рекомендуется давать задания на различение форм, так как ученики часто путают возвратные и невозвратные глаголы из-за схожести основ. Для наглядности составим таблицу:

Значение Примеры Направленность Собственно-возвратное Мыться, одеваться На себя Взаимно-возвратное Обниматься, встречаться Взаимно Общевозвратное Огорчиться, радоваться Внутреннее состояние Постоянное свойство Светится, гнётся Характеристика предмета Безличное Спится, нездоровится Безобъектно Страдательное Строится, читается Действие над предметом

Важный аспект — синтаксическая роль. Возвратные глаголы чаще выступают как непереходные и не требуют прямого дополнения. Невозвратные глаголы могут быть переходными и управлять объектом. Это необходимо учитывать при построении предложений.

Язык богат нюансами. Например, глагол называться является возвратным, хотя действие не физическое. А строиться может означать и процесс (дом строится), и действие над собой (он строится). Контекст помогает определить точное значение.

Для детей полезны примеры из повседневной жизни: умываться утром, обниматься с другом, читать книгу (невозвратный). Такие фразы делают урок живым, а задания на составление предложений закрепляют навык.

Помните: наличие постфикса не всегда гарантирует возвратность в прямом смысле. Некоторые формы стали устойчивыми (смеяться). Важно анализировать значение, а не только форму. Практическое применение этих знаний формирует уверенность в речи и уважение к нормам языка.

Примеры возвратных и невозвратных глаголов

Чтобы правильно различать возвратные и невозвратные глаголы, рассмотрим конкретные примеры. Постфикс -ся/-сь остаётся главным формальным признаком. Ниже приведены пары, которые часто встречаются в речи и на уроках.1. Собственно-возвратные vs невозвратные:

Собственно-возвратные и невозвратные:

Мыть посуду (невозвратный, переходный, объект в винительном падеже).

Мыться в душе (возвратный, действие направлено на себя).

Одевать детей (внешний объект).

Одеваться перед зеркалом (действие возвращается к субъекту).

Взаимно-возвратные:

Обниматься с другом (взаимно направленное действие).

Встречаться у школы (процесс происходит между участниками).

Соответствующие невозвратные глаголы требуют дополнения: обнимать кого-то, встречать гостя.

3. Общевозвратные и безличные:

Огорчиться из-за новости (внутреннее состояние).

Светится в темноте (постоянный признак предмета).

Спится плохо / нездоровится (безличное значение, нет активного субъекта).

Невозвратные аналоги либо отсутствуют, либо имеют иное значение: огорчить кого-то, светить фонарём.

Для детей важно подбирать понятные примеры. Ученики легче запоминают фразы: «умываться утром», «читать книгу», «обниматься с мамой». Задания на составление предложений помогают закрепить материал.

Таблица ниже систематизирует данные:

Возвратные глаголы Невозвратные глаголы Тип значения Умываться Мыть руки Собственно-возвратное Обниматься Обнимать друга Взаимно-возвратное Огорчиться Огорчить близкого Общевозвратное Светится Светить лампой Постоянное свойство Спится Спать крепко Безличное

Некоторые глаголы существуют только в одной форме: смеяться — исключительно возвратный, писать — невозвратный. Другие меняют значение в зависимости от контекста: строиться (дом возводится) и строить (возводить дом).

Проверка проста: если можно добавить слово «себя» или действие взаимно — глагол возвратный. Если есть внешний объект в винительном падеже — невозвратный. Язык допускает исключения, но правила работают в большинстве случаев. Регулярная практика формирует навык автоматического различения. Учителям рекомендуется включать такие пары в упражнения: после повторения дети уверенно выполняют задания.

Способы образования возвратных глаголов

Возвратные глаголы образуются преимущественно путём присоединения постфикса -ся/-сь к основе невозвратного глагола. Это самый продуктивный способ в русском языке. Постфикс меняет не только форму, но и значение: действие направляется на субъект, становится взаимным или приобретает оттенок внутреннего состояния.

Присоединение к инфинитиву:

Мыть → мыться

Одевать → одеваться

Читать → читаться (книга читается легко)

Постфикс добавляется к полной форме. Важно учитывать чередование: после гласных пишется -сь (умыться), после согласных — -ся (мыться).

Образование от других глагольных форм:

Возвратные глаголы могут быть образованы от спрягаемых форм, деепричастий и причастий:

Моет → моется

Умывая → умываясь

Одетый → одевшийся

Синтаксическая роль при этом сохраняется, но появляется признак возвратности.

Безобъектно-возвратные и безличные формы:

Некоторые глаголы изначально существуют только в возвратной форме, без парного невозвратного аналога: смеяться, бояться, спится, нездоровится. Они обозначают состояние или процесс без внешнего объекта. Такие слова нельзя разложить на сочетание «глагол + себя».

Суффиксальный способ с последующим добавлением постфикса:

Сначала создаётся новый глагол с помощью суффикса (например, -и-, -е-), затем добавляется -ся/-сь:

Веселить → веселиться

Грустить → груститься (устар.)

Для закрепления материала детям полезно давать задания на образование новых форм. Ученики быстро усваивают правило через практику. Учителям рекомендуется использовать упражнения, где нужно добавить постфикс к основе.

Таблица способов образования:

Способ Пример Примечание Постфикс к инфинитиву Мыть → мыться Основной способ К спрягаемым формам Моет → моется Сохраняет время/лицо Без невозвратного аналога Смеяться, спится Только возвратная форма Суффикс + постфикс Веселить → веселиться Двухэтапное образование

Важно помнить: не все глаголы с -ся/-сь являются собственно возвратными. Некоторые стали устойчивыми выражениями (называться, являться). Проверка включает анализ значения: если действие направлено на себя или взаимно — глагол возвратный; если нет — возможно, это страдательная или безличная форма. Осознанное использование этих способов формирует навык правильного словообразования.

Оттенки значения возвратных глаголов

Возвратные глаголы имеют несколько смысловых оттенков, которые важно различать. Действие на себя, взаимный процесс, внутреннее состояние — всё это возвратные глаголы, но с разной семантикой. Невозвратные глаголы таких нюансов не передают.

Собственно-возвратное. Действие направлено на самого субъекта: умываться, одеваться, мыться. Можно заменить на «себя»: умывать себя. Это самый прямой признак возвратности. Взаимно-возвратное. Действие происходит между двумя или более участниками: обниматься, встречаться, прощаться. Сказать «обнимать себя» нельзя — смысл меняется. Участники действия равноправны. Общевозвратное (внутреннее состояние). Обозначает эмоциональное или физическое состояние субъекта: огорчиться, радоваться, беспокоиться. Действие происходит внутри, не направлено ни на кого. Такие глаголы часто безобъектны. Постоянное свойство или качество. Предмет обладает постоянным признаком: светится, гнётся, ломается. Активного действия нет, есть характеристика. Например: «Этот металл гнётся легко». Безличное значение. Нет субъекта, только состояние: спится, нездоровится, смеркается. Употребляются в 3-м лице единственного числа или в форме инфинитива. Вопрос ставится не «кто?», а «как?» (как спится?). Страдательное (косвенно-возвратное). Действие направлено на предмет со стороны неназванного лица: книга читается, дом строится. Формально возвратные, но по значению близки к страдательному залогу. Субъект действия отсутствует или второстепенен.

Для детей полезно составлять примеры из жизни. Ученики легче запоминают материал через фразы: «обниматься с другом», «огорчиться из-за оценки», «светится фонарь». Задания на составление предложений закрепляют понимание.

Таблица оттенков:

Оттенок Примеры Ключевой признак Собственно-возвратное Умываться, одеваться Направлено на себя Взаимно-возвратное Обниматься, встречаться Взаимно между участниками Общевозвратное Огорчиться, радоваться Внутреннее состояние Постоянное свойство Светится, гнётся Характеристика предмета Безличное Спится, нездоровится Нет субъекта Страдательное Читается, строится Действие над предметом

Некоторые глаголы многозначны. Строиться может означать и процесс (дом строится), и собственно-возвратное действие (он строится). Контекст помогает определить точное значение.

Проверка включает замену на «себя», анализ направленности и наличие субъекта. Если действие взаимно — это не собственно-возвратное значение. Если нет объекта — возможно, общевозвратное или безличное. Осознанное использование этих оттенков обеспечивает точность речи.

Часто задаваемые вопросы

1. Как определить возвратный глагол?

Нужно найти постфикс -ся/-сь. Возвратные глаголы всегда имеют этот элемент. Если действие направлено на субъект, взаимно или обозначает состояние — это признак возвратности. Невозвратные глаголы такого маркера не имеют. Простая проверка: замените глагол сочетанием «глагол + себя» или определите направленность действия.

2. Чем отличаются возвратные и невозвратные глаголы?

Возвратные глаголы образуются с постфиксом и указывают на действие, направленное на себя, взаимный процесс или внутреннее состояние. Невозвратные глаголы лишены постфикса и часто требуют внешнего объекта в винительном падеже. Например: мыть (невозвратный) и мыться (возвратный). Русский язык чётко разделяет эти группы.

3. Бывают ли возвратные глаголы без значения «себя»?

Да. Некоторые глаголы являются общевозвратными (огорчиться), безличными (спится, нездоровится) или обозначают постоянное свойство (светится). Они не направлены на себя, но формально остаются возвратными. Важно анализировать значение, а не только форму. Для уроков полезно приводить именно такие примеры, чтобы расширить понимание темы.