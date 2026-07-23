Что такое скорость, время и расстояние

Задачи на движение входят в программу с начальной школы и встречаются на ОГЭ и ЕГЭ. В основе всех таких задач — три физические величины.

Расстояние (S) — длина пути, пройденного объектом из одной точки в другую. Единицы измерения: метры, километры, сантиметры.

Скорость (v) — расстояние, проходимое объектом за единицу времени. Если автомобиль движется со скоростью 80 км/ч, за каждый час он преодолевает ровно 80 км. Единицы измерения: км/ч, м/с, м/мин.

Время (t) — продолжительность движения. Единицы измерения: секунды, минуты, часы.

Принципиальное требование: все три величины в одном уравнении должны быть выражены в согласованных единицах. Если скорость — в км/ч, то время — в часах, расстояние — в километрах. Несоблюдение этого условия делает ответ неверным вне зависимости от правильности остальных вычислений.

Основная формула связи

Связь между тремя величинами выражается одной формулой:

S = v · t

Из неё выводятся две производные:

v = S / t

t = S / v

Для запоминания используют приём «треугольника»: запишите S сверху, v и t снизу. Закройте искомую величину — оставшиеся покажут действие.

S

-----

v | t







Закрыть S → v · t

Закрыть v → S / t

Закрыть t → S / v

Формула описывает равномерное прямолинейное движение. В задачах школьной программы это условие принимается по умолчанию, если не оговорено иное.

Как решать задачи на движение

Решение строится по фиксированному алгоритму. Отклонение от него — распространённая причина ошибок.

Шаг 1. Разобрать условие

Определить, что известно и что требуется найти. Зафиксировать единицы измерения каждой величины.

Шаг 2. Привести единицы к единому виду

Это обязательный шаг, а не факультативный. Минуты переводятся в часы, метры — в километры или наоборот, в зависимости от условия.

Справочные соотношения:

1 ч = 60 мин = 3 600 с

1 км = 1 000 м

1 м/с = 3,6 км/ч

Шаг 3. Составить таблицу

Для задач с несколькими участниками движения таблица из трёх столбцов (скорость — время — расстояние) помогает структурировать данные и не потерять переменные.

Шаг 4. Записать уравнение

Выбрать нужную форму формулы и подставить данные.

Шаг 5. Проверить ответ

Подставить результат обратно в условие. Если ответ логически невозможен — например, пешеход прошёл 50 км за 10 минут — где-то допущена ошибка.

Разбор типовых задач

Задача 1. Найти расстояние

Условие: Велосипедист едет со скоростью 15 км/ч. Какой путь он проедет за 3 часа?

Решение:

S = v · t = 15 · 3 = 45 км

Задача 2. Найти скорость

Условие: Поезд прошёл 360 км за 4 часа. Чему равна его скорость?

Решение:

v = S / t = 360 / 4 = 90 км/ч

Задача 3. Найти время

Условие: Пешеход идёт со скоростью 5 км/ч. За сколько времени он пройдёт 20 км?

Решение:

t = S / v = 20 / 5 = 4 ч

Задача 4. С переводом единиц

Условие: Мотоциклист ехал 90 минут со скоростью 60 км/ч. Какой путь он проехал?

Решение:

90 мин = 1,5 ч

S = 60 · 1,5 = 90 км

Если подставить 90 вместо 1,5, получится 5 400 — ответ, несовместимый с реальностью. Перевод единиц — не формальность.

Задачи на встречное движение

Два объекта движутся из разных точек навстречу друг другу. Расстояние между ними сокращается одновременно с обеих сторон.

Скорость сближения = v₁ + v₂

t = S / (v₁ + v₂)

Задача 5. Одновременный выезд

Условие: Из двух городов, расстояние между которыми 240 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля. Скорость первого — 60 км/ч, второго — 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Решение:

t = 240 / (60 + 80) = 240 / 140 ≈ 1,71 ч (1 ч 43 мин)

Задача 6. Разное время выезда

Условие: Из пункта А вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Через 2 часа навстречу ему из пункта Б выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Расстояние между пунктами — 40 км. Через сколько часов после выезда велосипедиста они встретятся?

Решение:

Путь пешехода за 2 ч: 4 · 2 = 8 км

Оставшееся расстояние: 40 − 8 = 32 км

t = 32 / (4 + 12) = 32 / 16 = 2 ч

Задачи на движение в одном направлении

Один объект догоняет другой. Расстояние между ними сокращается только за счёт разницы скоростей.

Скорость сближения = v₁ − v₂ (при v₁ > v₂)

t = S₀ / (v₁ − v₂)

где S₀ — начальный отрыв.

Задача 7. Догоняющее движение

Условие: Из города вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Через 3 часа вслед за ним выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?

Решение:

Отрыв пешехода: 5 · 3 = 15 км

t = 15 / (20 − 5) = 15 / 15 = 1 ч

Частые ошибки при решении задач

Несогласованные единицы измерения

Подстановка времени в минутах при скорости в км/ч — наиболее частая причина неверного ответа. Перевод единиц выполняется до подстановки в формулу.

Неверный выбор формулы

Возникает при механическом действии без понимания структуры задачи. Перед подстановкой следует явно ответить на вопрос: что именно нужно найти?

Игнорирование начального отрыва

При разном времени выезда нужно сначала вычислить, какое расстояние прошёл первый объект до выезда второго, и только затем решать основную часть.

Сложение скоростей при движении в одном направлении

При встречном движении скорости складываются. При догоняющем — вычитаются. Путаница между этими случаями даёт принципиально неверный ответ.

Округление на промежуточных этапах

Округление дробей до финального результата накапливает погрешность. Округлять следует только итоговый ответ.

Практические советы

Рисуйте схему. Отрезок с обозначенными точками и стрелками направления движения устраняет большинство ошибок с пониманием условия.

Используйте таблицу. При двух и более участниках движения таблица «скорость — время — расстояние» структурирует данные и исключает потерю переменных.

Проверяйте ответ подстановкой. Найденное значение подставляется обратно в условие — результат должен сходиться.

Проверяйте единицы до вычислений. Не после. До.

Решайте задачи разных типов последовательно. Сначала задачи на нахождение одной величины, затем — на встречное движение, затем — на догоняющее и задачи с разным временем выезда. Переход к следующему типу без уверенного владения предыдущим увеличивает вероятность ошибок.

Итоги

Все задачи на движение сводятся к формуле S = v · t и двум её производным. Условия правильного решения фиксированы: согласованные единицы измерения, корректный выбор формулы, учёт начального отрыва при разном времени выезда, различение встречного и догоняющего движения. Ошибки в этих задачах, как правило, не связаны со сложностью математики — они возникают из-за невнимательного разбора условия и пропуска шага перевода единиц.