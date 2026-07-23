Что такое скорость, время и расстояние
Задачи на движение входят в программу с начальной школы и встречаются на ОГЭ и ЕГЭ. В основе всех таких задач — три физические величины.
Расстояние (S) — длина пути, пройденного объектом из одной точки в другую. Единицы измерения: метры, километры, сантиметры.
Скорость (v) — расстояние, проходимое объектом за единицу времени. Если автомобиль движется со скоростью 80 км/ч, за каждый час он преодолевает ровно 80 км. Единицы измерения: км/ч, м/с, м/мин.
Время (t) — продолжительность движения. Единицы измерения: секунды, минуты, часы.
Принципиальное требование: все три величины в одном уравнении должны быть выражены в согласованных единицах. Если скорость — в км/ч, то время — в часах, расстояние — в километрах. Несоблюдение этого условия делает ответ неверным вне зависимости от правильности остальных вычислений.
Основная формула связи
Связь между тремя величинами выражается одной формулой:
S = v · t
Из неё выводятся две производные:
v = S / t
t = S / v
Для запоминания используют приём «треугольника»: запишите S сверху, v и t снизу. Закройте искомую величину — оставшиеся покажут действие.
S
-----
v | t
- Закрыть S → v · t
- Закрыть v → S / t
- Закрыть t → S / v
Формула описывает равномерное прямолинейное движение. В задачах школьной программы это условие принимается по умолчанию, если не оговорено иное.
Как решать задачи на движение
Решение строится по фиксированному алгоритму. Отклонение от него — распространённая причина ошибок.
Шаг 1. Разобрать условие
Определить, что известно и что требуется найти. Зафиксировать единицы измерения каждой величины.
Шаг 2. Привести единицы к единому виду
Это обязательный шаг, а не факультативный. Минуты переводятся в часы, метры — в километры или наоборот, в зависимости от условия.
Справочные соотношения:
- 1 ч = 60 мин = 3 600 с
- 1 км = 1 000 м
- 1 м/с = 3,6 км/ч
Шаг 3. Составить таблицу
Для задач с несколькими участниками движения таблица из трёх столбцов (скорость — время — расстояние) помогает структурировать данные и не потерять переменные.
Шаг 4. Записать уравнение
Выбрать нужную форму формулы и подставить данные.
Шаг 5. Проверить ответ
Подставить результат обратно в условие. Если ответ логически невозможен — например, пешеход прошёл 50 км за 10 минут — где-то допущена ошибка.
Разбор типовых задач
Задача 1. Найти расстояние
Условие: Велосипедист едет со скоростью 15 км/ч. Какой путь он проедет за 3 часа?
Решение:
S = v · t = 15 · 3 = 45 км
Задача 2. Найти скорость
Условие: Поезд прошёл 360 км за 4 часа. Чему равна его скорость?
Решение:
v = S / t = 360 / 4 = 90 км/ч
Задача 3. Найти время
Условие: Пешеход идёт со скоростью 5 км/ч. За сколько времени он пройдёт 20 км?
Решение:
t = S / v = 20 / 5 = 4 ч
Задача 4. С переводом единиц
Условие: Мотоциклист ехал 90 минут со скоростью 60 км/ч. Какой путь он проехал?
Решение:
90 мин = 1,5 ч
S = 60 · 1,5 = 90 км
Если подставить 90 вместо 1,5, получится 5 400 — ответ, несовместимый с реальностью. Перевод единиц — не формальность.
Задачи на встречное движение
Два объекта движутся из разных точек навстречу друг другу. Расстояние между ними сокращается одновременно с обеих сторон.
Скорость сближения = v₁ + v₂
t = S / (v₁ + v₂)
Задача 5. Одновременный выезд
Условие: Из двух городов, расстояние между которыми 240 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля. Скорость первого — 60 км/ч, второго — 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Решение:
t = 240 / (60 + 80) = 240 / 140 ≈ 1,71 ч (1 ч 43 мин)
Задача 6. Разное время выезда
Условие: Из пункта А вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Через 2 часа навстречу ему из пункта Б выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Расстояние между пунктами — 40 км. Через сколько часов после выезда велосипедиста они встретятся?
Решение:
Путь пешехода за 2 ч: 4 · 2 = 8 км
Оставшееся расстояние: 40 − 8 = 32 км
t = 32 / (4 + 12) = 32 / 16 = 2 ч
Задачи на движение в одном направлении
Один объект догоняет другой. Расстояние между ними сокращается только за счёт разницы скоростей.
Скорость сближения = v₁ − v₂ (при v₁ > v₂)
t = S₀ / (v₁ − v₂)
где S₀ — начальный отрыв.
Задача 7. Догоняющее движение
Условие: Из города вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Через 3 часа вслед за ним выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?
Решение:
Отрыв пешехода: 5 · 3 = 15 км
t = 15 / (20 − 5) = 15 / 15 = 1 ч
Частые ошибки при решении задач
Несогласованные единицы измерения
Подстановка времени в минутах при скорости в км/ч — наиболее частая причина неверного ответа. Перевод единиц выполняется до подстановки в формулу.
Неверный выбор формулы
Возникает при механическом действии без понимания структуры задачи. Перед подстановкой следует явно ответить на вопрос: что именно нужно найти?
Игнорирование начального отрыва
При разном времени выезда нужно сначала вычислить, какое расстояние прошёл первый объект до выезда второго, и только затем решать основную часть.
Сложение скоростей при движении в одном направлении
При встречном движении скорости складываются. При догоняющем — вычитаются. Путаница между этими случаями даёт принципиально неверный ответ.
Округление на промежуточных этапах
Округление дробей до финального результата накапливает погрешность. Округлять следует только итоговый ответ.
Практические советы
Рисуйте схему. Отрезок с обозначенными точками и стрелками направления движения устраняет большинство ошибок с пониманием условия.
Используйте таблицу. При двух и более участниках движения таблица «скорость — время — расстояние» структурирует данные и исключает потерю переменных.
Проверяйте ответ подстановкой. Найденное значение подставляется обратно в условие — результат должен сходиться.
Проверяйте единицы до вычислений. Не после. До.
Решайте задачи разных типов последовательно. Сначала задачи на нахождение одной величины, затем — на встречное движение, затем — на догоняющее и задачи с разным временем выезда. Переход к следующему типу без уверенного владения предыдущим увеличивает вероятность ошибок.
Итоги
Все задачи на движение сводятся к формуле S = v · t и двум её производным. Условия правильного решения фиксированы: согласованные единицы измерения, корректный выбор формулы, учёт начального отрыва при разном времени выезда, различение встречного и догоняющего движения. Ошибки в этих задачах, как правило, не связаны со сложностью математики — они возникают из-за невнимательного разбора условия и пропуска шага перевода единиц.