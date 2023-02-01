Поправка в Постановлении Правительства РФ

Совсем недавно вышло Постановление Правительства РФ, которое даёт возможность получить выпускникам 9 и 11 классов, входящих в особую категорию граждан, аттестат без сдачи государственных экзаменов, а на основе промежуточной аттестации.



Что это значит?



Те школьники, которые проживали на территории недружественных государств, но находятся и обучаются сейчас в России, начиная с 2021/22 учебного года, и те школьники, которые находятся в иностранных государствах, но обучаются в российских образовательных организациях, в том числе ученики на семейном обучении и обучающиеся дистанционно , имеют право получить государственный аттестат на основе написания итоговых контрольных работ без сдачи ОГЭ и ЕГЭ.



Сейчас в список стран, относящихся к недружественным относятся: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, государства, являющиеся членами Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония, Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.



