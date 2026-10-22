Ядерный реактор — это установка, в которой идёт управляемая цепная реакция деления атомных ядер, а выделяющаяся энергия превращается в тепло. Именно ядерные реакторы дают электричество атомным электростанциям, приводят в движение ледоколы и подводные лодки, производят изотопы для медицины. В статье разберём, как делится ядро урана, почему реакцию в реакторе можно контролировать, как устроена АЭС, что произошло в Чернобыле и какие реакторы работают сегодня. Тему проходят на уроках физики в 9 и 11 классах, и она встречается в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.

Принцип работы ядерного реактора

Коротко: в реакторе ядра урана делятся под действием нейтронов, осколки разлетаются с огромной скоростью и нагревают топливо. Тепло забирает теплоноситель, а дальше, как на обычной тепловой станции, пар вращает турбину и генератор.

Любой ядерный реактор работает по одной схеме:

Нейтрон попадает в ядро урана-235, и ядро делится на два осколка. При делении вылетают ещё 2–3 новых нейтрона. Они делят следующие ядра — так возникает цепная реакция. Осколки ядер тормозятся в веществе топлива, и их кинетическая энергия переходит во внутреннюю — топливо нагревается. Теплоноситель (чаще всего вода) омывает топливо и уносит тепло из реактора. Тепло превращает воду в пар, пар вращает турбину, турбина вращает электрический генератор.

Если проследить цепочку превращений энергии, она выглядит так: внутренняя энергия ядер урана → кинетическая энергия осколков → внутренняя энергия топлива и теплоносителя → механическая энергия турбины → электрическая энергия. На каждом шаге выполняется закон сохранения энергии: энергия не берётся из ниоткуда, а переходит из одной формы в другую.

Главное отличие реактора от тепловой электростанции — источник тепла. На ТЭС горит уголь или газ, то есть идёт химическая реакция. В реакторе тепло даёт ядерная реакция, и она в миллионы раз энергоёмче химической.

Деление урана

Коротко: деление урана открыли в 1938 году. Ядро урана-235, поглотив нейтрон, распадается на два осколка, выпускает 2–3 нейтрона и выделяет около 200 МэВ энергии.

Чтобы понять деление, вспомним строение атома. В центре атома находится ядро из протонов и нейтронов, их вместе называют нуклонами. Протоны заряжены положительно и отталкиваются друг от друга, но ядро удерживают ядерные силы — очень мощные, но действующие только на крошечных расстояниях. Чем больше ядро, тем слабее оно «сшито»: у тяжёлых ядер вроде урана силы отталкивания почти уравновешивают ядерные силы.

В природе встречаются в основном два изотопа урана — атомы с одинаковым числом протонов (92), но разным числом нейтронов:

Изотоп Протонов Нейтронов Доля в природном уране Делится тепловыми нейтронами Уран-238 92 146 около 99,3% нет Уран-235 92 143 около 0,7% да

Деление ядер урана открыли в Германии в декабре 1938 года химики Отто Ган и Фриц Штрассман: облучая уран нейтронами, они обнаружили в образце барий. Объяснение дали в 1939 году физики Лиза Мейтнер и Отто Фриш: ядро урана раскололось на две части.

Как это происходит. Ядро урана-235 захватывает медленный нейтрон и превращается в возбуждённое ядро урана-236. Оно начинает колебаться, вытягивается, как капля жидкости, и разрывается на два осколка. Например:

²³⁵U + n → ¹⁴¹Ba + ⁹²Kr + 3n

²³⁵U + n → ¹⁴⁰Xe + ⁹⁴Sr + 2n

Осколки бывают разными, обычно это ядра элементов из середины таблицы Менделеева. Но при любом варианте деления сохраняются суммарный заряд и число нуклонов. Проверим первую реакцию: 92 = 56 + 36 (заряды бария и криптона), 235 + 1 = 141 + 92 + 3 (число нуклонов).

Откуда берётся энергия. Масса осколков и нейтронов после деления чуть меньше массы исходного ядра и нейтрона. Эту разницу называют дефектом масс, и она переходит в энергию по формуле Эйнштейна E = mc². При делении одного ядра выделяется около 200 МэВ, большая часть — в виде кинетической энергии осколков. Если разделить все ядра в 1 грамме урана-235, получится примерно 8·10¹⁰ Дж — столько же тепла даёт сжигание почти 3 тонн каменного угля.

Управляемая ядерная реакция

Коротко: цепная реакция может затухать, идти с постоянной скоростью или нарастать лавиной. В реакторе её держат ровно на границе — каждое деление вызывает в среднем ровно одно следующее деление.

Ход цепной реакции описывает коэффициент размножения нейтронов k. Он показывает, во сколько раз число нейтронов в новом «поколении» больше, чем в предыдущем.

Значение k Что происходит Где встречается k < 1 реакция затухает (подкритическое состояние) остановленный реактор k = 1 число делений постоянно (критическое состояние) реактор, работающий на постоянной мощности k > 1 реакция нарастает (надкритическое состояние) пуск и подъём мощности реактора; ядерный взрыв

Почему не все нейтроны вызывают деление? Часть их вылетает за пределы активной зоны, часть поглощается ураном-238, водой, конструкционными материалами и продуктами деления. Поэтому для цепной реакции нужно достаточно много делящегося вещества: наименьшую массу, при которой реакция становится самоподдерживающейся, называют критической массой.

Нейтроны, рождённые при делении, быстрые: их энергия около 2 МэВ. Уран-235 гораздо охотнее захватывает медленные (тепловые) нейтроны, скорость которых около 2 км/с. Поэтому в большинстве реакторов есть замедлитель — вещество из лёгких ядер, о которые нейтроны ударяются и теряют скорость. Замедлителем служат обычная вода, тяжёлая вода или графит.

Как реакцией управляют:

Регулирующие стержни. Их делают из веществ, которые сильно поглощают нейтроны: бора, кадмия, гафния. Если стержни опустить глубже в активную зону, нейтронов становится меньше и мощность падает. Если поднять — растёт.

Аварийная защита. При опасной ситуации все стержни быстро сбрасываются в активную зону и глушат реакцию.

Бор в теплоносителе. В реакторах ВВЭР в воду добавляют борную кислоту и меняют её концентрацию, чтобы плавно подстраивать реакцию.

Управлять реактором можно благодаря запаздывающим нейтронам. Примерно 0,65% нейтронов вылетает не сразу при делении, а с задержкой — от долей секунды до минуты. Из-за них мощность меняется не мгновенно, и автоматика успевает её отрегулировать. В ядерной бомбе, наоборот, реакция нарастает на одних мгновенных нейтронах за миллионные доли секунды, и остановить её нельзя.

Первый в мире ядерный реактор запустила 2 декабря 1942 года в Чикаго группа Энрико Ферми. Первый реактор в Европе и СССР — Ф-1 — заработал 25 декабря 1946 года в Москве под руководством Игоря Курчатова.

Техническая реализация

Коротко: сердце реактора — активная зона с десятками тысяч тепловыделяющих элементов. Вокруг неё располагаются замедлитель, теплоноситель, отражатель, регулирующие стержни и толстые стены защиты.

Основные части ядерного реактора:

Элемент Из чего делают Зачем нужен Активная зона топливо, замедлитель, теплоноситель здесь идёт цепная реакция и выделяется тепло Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) таблетки диоксида урана в трубке из сплава циркония содержит ядерное топливо, удерживает продукты деления Тепловыделяющая сборка (ТВС) пучок из сотен ТВЭЛов позволяет загружать и выгружать топливо целиком Замедлитель вода, тяжёлая вода, графит замедляет быстрые нейтроны до тепловых Теплоноситель вода, тяжёлая вода, жидкий натрий, свинец, газ уносит тепло из активной зоны Отражатель графит, бериллий, вода возвращает вылетевшие нейтроны в активную зону Регулирующие стержни карбид бора, кадмий, гафний управляют мощностью и глушат реакцию Корпус толстая сталь удерживает теплоноситель под давлением Биологическая защита бетон, сталь, вода задерживает излучение

Топливо — это не металлический уран, а спрессованные и спечённые таблетки диоксида урана UO₂ диаметром меньше сантиметра. В большинстве энергетических реакторов уран обогащают: долю урана-235 повышают с 0,7% до 3–5%. Таблетки помещают в длинные тонкие трубки — ТВЭЛы, а ТВЭЛы собирают в сборки. Топливо работает в реакторе несколько лет, после чего его выгружают и заменяют свежим.

Вода — самый распространённый теплоноситель благодаря высокой удельной теплоёмкости: она забирает много тепла при небольшом нагреве. В реакторах ВВЭР вода в первом контуре находится под давлением около 16 МПа — это в 160 раз больше атмосферного. Поэтому она не кипит даже при температуре около 300 °C.

Безопасность обеспечивают несколько барьеров на пути радиоактивных веществ: топливная таблетка, оболочка ТВЭЛа, стальной корпус реактора и герметичная бетонная оболочка вокруг него. На современных АЭС есть и пассивные системы, которые работают без электричества и без участия людей, например ловушка расплава под реактором.

АЭС

Коротко: атомная электростанция — это ядерный реактор плюс обычная паротурбинная часть. Реактор заменяет топку котла, а турбина, генератор и система охлаждения такие же, как на тепловой станции.

Самый распространённый в России тип АЭС — с реакторами ВВЭР. Схема у неё двухконтурная, плюс отдельная система охлаждения:

Первый контур. Вода прокачивается через активную зону, нагревается и идёт в парогенератор. Этот контур замкнут: радиоактивная вода не выходит за его пределы. Второй контур. В парогенераторе горячая вода первого контура через стенки трубок нагревает воду второго контура, та превращается в пар. Пар вращает турбину, а турбина — генератор. Генератор вырабатывает ток по закону электромагнитной индукции. Система охлаждения. Отработанный пар конденсируется в конденсаторе, который охлаждается водой из пруда, реки или градирни. Градирня — высокая башня, из которой поднимается пар; радиоактивности в нём нет.

Электрический КПД АЭС составляет около 33–37%: примерно треть тепла превращается в электричество, остальное уходит в окружающую среду. Это сопоставимо с угольными станциями.

В реакторах РБМК схема другая — одноконтурная: вода закипает прямо в каналах реактора, и пар сразу идёт на турбину.

Первая в мире АЭС, подключённая к электросети, — Обнинская. Её реактор АМ-1 мощностью 5 МВт дал ток 26 июня 1954 года. Для сравнения: один современный энергоблок ВВЭР-1200 вырабатывает 1200 МВт, в 240 раз больше. Сегодня в России работают 11 АЭС, они дают почти пятую часть всего электричества страны. В мире действует более 400 энергетических реакторов.

Чернобыльская АЭС

Коротко: 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор РБМК-1000. Это крупнейшая авария в истории атомной энергетики: она привела к выбросу радиоактивных веществ и эвакуации более 100 тысяч человек.

Чернобыльская АЭС находится на севере Украины, рядом с городом Припять. На ней работали четыре реактора РБМК-1000 — канальные, с графитовым замедлителем и кипящей водой.

Что произошло. Ночью 26 апреля 1986 года на четвёртом блоке проводили испытание: проверяли, сможет ли турбина, вращаясь по инерции, питать насосы при отключении электроэнергии. Во время подготовки персонал нарушил правила эксплуатации: реактор работал на очень низкой мощности, из активной зоны вывели слишком много стержней, система аварийного охлаждения была отключена. В 1:23 мощность резко возросла. Нажатие кнопки аварийной защиты не помогло: из-за особенностей конструкции стержней в первые секунды их ввода реактивность в нижней части зоны выросла. Реактивность показывает, насколько реактор отклонился от критического состояния: если она положительная, мощность растёт. Произошли паровой взрыв и разрушение реактора, загорелся графит.

Причины аварии — сочетание двух групп факторов:

ошибки и нарушения регламента при проведении испытания;

недостатки конструкции РБМК: положительный паровой коэффициент реактивности (при закипании воды мощность растёт, а не падает) и неудачная конструкция регулирующих стержней.

Последствия:

в первые месяцы погиб 31 человек — сотрудники станции и пожарные — от взрыва и острой лучевой болезни;

27 апреля эвакуировали Припять, позже — всех жителей 30-километровой зоны отчуждения;

радиоактивные вещества разнесло ветром по Украине, Белоруссии, России и другим странам Европы;

к концу ноября 1986 года над разрушенным блоком возвели укрытие («саркофаг»), а в 2016 году над ним надвинули новую защитную арку.

Аварии присвоен максимальный, 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий. Такой же уровень позже получила только авария на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

После Чернобыля реакторы РБМК доработали: изменили конструкцию стержней, повысили обогащение топлива, ввели дополнительные поглотители. Остальные блоки Чернобыльской АЭС работали ещё несколько лет, окончательно станцию остановили 15 декабря 2000 года. Опыт аварии изменил подход к безопасности во всём мире.

Виды современных реакторов

Коротко: реакторы различают по энергии нейтронов, замедлителю и теплоносителю. Больше всего в мире водо-водяных реакторов, а будущее атомной энергетики связывают с реакторами на быстрых нейтронах и малыми модульными установками.

Главное деление — по тому, какие нейтроны вызывают деление:

Реакторы на тепловых нейтронах. В них есть замедлитель. К ним относится большинство работающих в мире реакторов.

Реакторы на быстрых нейтронах. Замедлителя нет, а теплоносителем служит жидкий металл. Такие реакторы не только сжигают топливо, но и превращают уран-238 в плутоний-239, который тоже можно использовать как топливо.

Тип Замедлитель Теплоноситель Где работает ВВЭР (водо-водяной под давлением, PWR) вода вода под давлением Нововоронежская, Ростовская, Ленинградская АЭС; большинство реакторов в мире Кипящий реактор (BWR) вода кипящая вода США, Япония, Швеция РБМК (канальный) графит кипящая вода Курская, Ленинградская, Смоленская АЭС; постепенно выводятся из работы Тяжеловодный (PHWR, CANDU) тяжёлая вода тяжёлая вода Канада, Индия; работает на природном уране Газоохлаждаемый (AGR, HTGR) графит углекислый газ или гелий Великобритания, Китай На быстрых нейтронах (БН) нет жидкий натрий БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС

Новые направления:

Реакторы поколения III+. Это современные ВВЭР-1200 с пассивными системами безопасности, например на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.

Реакторы со свинцовым теплоносителем. В Северске строят опытный реактор БРЕСТ-ОД-300 для замкнутого топливного цикла, где отработанное топливо перерабатывают и снова используют.

Малые модульные реакторы. РИТМ-200 стоят на новых атомных ледоколах, а плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С с 2020 года снабжает энергией город Певек на Чукотке.

Исследовательские реакторы. Они не производят электричество, а служат источником нейтронов для экспериментов и получения изотопов.

Использование атомной энергии

Коротко: атомную энергию используют для производства электричества и тепла, в морском флоте, медицине, промышленности и науке.

Где работают ядерные реакторы и технологии:

Электроэнергетика. АЭС дают около 9% электричества в мире, а в России — почти каждый пятый киловатт-час.

Теплоснабжение. Некоторые АЭС отапливают ближайшие города.

Флот. Атомные ледоколы проводят суда по Северному морскому пути. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» спустили на воду в 1957 году, в строй он вступил в 1959 году. Реакторы стоят и на подводных лодках, и на авианосцах.

Медицина. В реакторах получают радиоактивные изотопы: молибден-99 для диагностики, кобальт-60 для лучевой терапии и стерилизации инструментов.

Промышленность и наука. Нейтронными пучками изучают строение материалов, излучением проверяют сварные швы и стерилизуют продукты.

Космос. В СССР на спутниках летали небольшие ядерные реакторы «Бук» и «Топаз».

Плюсы и минусы атомной энергетики:

Плюсы Минусы при работе АЭС не выбрасывают углекислый газ образуется отработанное топливо, которое нужно долго хранить или перерабатывать топлива нужно очень мало строительство дорогое и долгое станция работает круглосуточно, независимо от погоды авария может привести к радиоактивному загрязнению топливо перегружают раз в 12–18 месяцев, его легко запасти нужны строгий контроль и высокая квалификация персонала

Вопросы и ответы

Чем ядерный реактор отличается от атомной бомбы?

В реакторе цепная реакция управляемая: коэффициент размножения нейтронов держат около 1, а топливо слабо обогащено (3–5% урана-235). В бомбе используют высокообогащённый уран или плутоний, реакция мгновенно нарастает и выделяет энергию за доли секунды. Ядерного взрыва, как у бомбы, в реакторе быть не может. Возможен паровой или тепловой взрыв, как в Чернобыле, поэтому реакторы оснащают системами защиты.

Почему для реактора используют уран-235, а не уран-238?

Ядро урана-235 делится при захвате медленного нейтрона, а уран-238 — только при попадании очень быстрого нейтрона, и цепную реакцию на нём не поддержать. Поэтому природный уран, где урана-235 всего 0,7%, обогащают.

Зачем нужен замедлитель?

Нейтроны вылетают при делении очень быстрыми, а ядро урана-235 лучше захватывает медленные. Замедлитель — вода, тяжёлая вода или графит — снижает скорость нейтронов, и цепная реакция идёт устойчивее.

Опасен ли пар из градирен АЭС?

Нет. Из градирни выходит обычный водяной пар из системы охлаждения. Он не контактирует с водой первого контура, которая проходит через реактор.

Что делают с отработанным ядерным топливом?

Сначала его несколько лет выдерживают в бассейне рядом с реактором, пока не снизятся тепловыделение и радиоактивность. Затем топливо отправляют на долговременное хранение или на переработку, где из него извлекают уран и плутоний для нового топлива.

Сколько АЭС работает в России?

В России работают 11 атомных электростанций, включая плавучую «Академик Ломоносов». Они дают почти пятую часть электроэнергии страны.

В каком классе изучают ядерный реактор?

Деление ядер урана, цепную реакцию и устройство ядерного реактора проходят в 9 классе. В 11 классе тему повторяют на более сложном уровне: с энергией связи, дефектом масс и расчётами.

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