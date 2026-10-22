Ядерный реактор — это установка, в которой идёт управляемая цепная реакция деления атомных ядер, а выделяющаяся энергия превращается в тепло. Именно ядерные реакторы дают электричество атомным электростанциям, приводят в движение ледоколы и подводные лодки, производят изотопы для медицины. В статье разберём, как делится ядро урана, почему реакцию в реакторе можно контролировать, как устроена АЭС, что произошло в Чернобыле и какие реакторы работают сегодня. Тему проходят на уроках физики в 9 и 11 классах, и она встречается в заданиях ОГЭ и ЕГЭ.
Принцип работы ядерного реактора
Коротко: в реакторе ядра урана делятся под действием нейтронов, осколки разлетаются с огромной скоростью и нагревают топливо. Тепло забирает теплоноситель, а дальше, как на обычной тепловой станции, пар вращает турбину и генератор.
Любой ядерный реактор работает по одной схеме:
- Нейтрон попадает в ядро урана-235, и ядро делится на два осколка.
- При делении вылетают ещё 2–3 новых нейтрона. Они делят следующие ядра — так возникает цепная реакция.
- Осколки ядер тормозятся в веществе топлива, и их кинетическая энергия переходит во внутреннюю — топливо нагревается.
- Теплоноситель (чаще всего вода) омывает топливо и уносит тепло из реактора.
- Тепло превращает воду в пар, пар вращает турбину, турбина вращает электрический генератор.
Если проследить цепочку превращений энергии, она выглядит так: внутренняя энергия ядер урана → кинетическая энергия осколков → внутренняя энергия топлива и теплоносителя → механическая энергия турбины → электрическая энергия. На каждом шаге выполняется закон сохранения энергии: энергия не берётся из ниоткуда, а переходит из одной формы в другую.
Главное отличие реактора от тепловой электростанции — источник тепла. На ТЭС горит уголь или газ, то есть идёт химическая реакция. В реакторе тепло даёт ядерная реакция, и она в миллионы раз энергоёмче химической.
Деление урана
Коротко: деление урана открыли в 1938 году. Ядро урана-235, поглотив нейтрон, распадается на два осколка, выпускает 2–3 нейтрона и выделяет около 200 МэВ энергии.
Чтобы понять деление, вспомним строение атома. В центре атома находится ядро из протонов и нейтронов, их вместе называют нуклонами. Протоны заряжены положительно и отталкиваются друг от друга, но ядро удерживают ядерные силы — очень мощные, но действующие только на крошечных расстояниях. Чем больше ядро, тем слабее оно «сшито»: у тяжёлых ядер вроде урана силы отталкивания почти уравновешивают ядерные силы.
В природе встречаются в основном два изотопа урана — атомы с одинаковым числом протонов (92), но разным числом нейтронов:
|
Изотоп
|
Протонов
|
Нейтронов
|
Доля в природном уране
|
Делится тепловыми нейтронами
|
Уран-238
|
92
|
146
|
около 99,3%
|
нет
|
Уран-235
|
92
|
143
|
около 0,7%
|
да
Деление ядер урана открыли в Германии в декабре 1938 года химики Отто Ган и Фриц Штрассман: облучая уран нейтронами, они обнаружили в образце барий. Объяснение дали в 1939 году физики Лиза Мейтнер и Отто Фриш: ядро урана раскололось на две части.
Как это происходит. Ядро урана-235 захватывает медленный нейтрон и превращается в возбуждённое ядро урана-236. Оно начинает колебаться, вытягивается, как капля жидкости, и разрывается на два осколка. Например:
²³⁵U + n → ¹⁴¹Ba + ⁹²Kr + 3n
²³⁵U + n → ¹⁴⁰Xe + ⁹⁴Sr + 2n
Осколки бывают разными, обычно это ядра элементов из середины таблицы Менделеева. Но при любом варианте деления сохраняются суммарный заряд и число нуклонов. Проверим первую реакцию: 92 = 56 + 36 (заряды бария и криптона), 235 + 1 = 141 + 92 + 3 (число нуклонов).
Откуда берётся энергия. Масса осколков и нейтронов после деления чуть меньше массы исходного ядра и нейтрона. Эту разницу называют дефектом масс, и она переходит в энергию по формуле Эйнштейна E = mc². При делении одного ядра выделяется около 200 МэВ, большая часть — в виде кинетической энергии осколков. Если разделить все ядра в 1 грамме урана-235, получится примерно 8·10¹⁰ Дж — столько же тепла даёт сжигание почти 3 тонн каменного угля.
Управляемая ядерная реакция
Коротко: цепная реакция может затухать, идти с постоянной скоростью или нарастать лавиной. В реакторе её держат ровно на границе — каждое деление вызывает в среднем ровно одно следующее деление.
Ход цепной реакции описывает коэффициент размножения нейтронов k. Он показывает, во сколько раз число нейтронов в новом «поколении» больше, чем в предыдущем.
|
Значение k
|
Что происходит
|
Где встречается
|
k < 1
|
реакция затухает (подкритическое состояние)
|
остановленный реактор
|
k = 1
|
число делений постоянно (критическое состояние)
|
реактор, работающий на постоянной мощности
|
k > 1
|
реакция нарастает (надкритическое состояние)
|
пуск и подъём мощности реактора; ядерный взрыв
Почему не все нейтроны вызывают деление? Часть их вылетает за пределы активной зоны, часть поглощается ураном-238, водой, конструкционными материалами и продуктами деления. Поэтому для цепной реакции нужно достаточно много делящегося вещества: наименьшую массу, при которой реакция становится самоподдерживающейся, называют критической массой.
Нейтроны, рождённые при делении, быстрые: их энергия около 2 МэВ. Уран-235 гораздо охотнее захватывает медленные (тепловые) нейтроны, скорость которых около 2 км/с. Поэтому в большинстве реакторов есть замедлитель — вещество из лёгких ядер, о которые нейтроны ударяются и теряют скорость. Замедлителем служат обычная вода, тяжёлая вода или графит.
Как реакцией управляют:
- Регулирующие стержни. Их делают из веществ, которые сильно поглощают нейтроны: бора, кадмия, гафния. Если стержни опустить глубже в активную зону, нейтронов становится меньше и мощность падает. Если поднять — растёт.
- Аварийная защита. При опасной ситуации все стержни быстро сбрасываются в активную зону и глушат реакцию.
- Бор в теплоносителе. В реакторах ВВЭР в воду добавляют борную кислоту и меняют её концентрацию, чтобы плавно подстраивать реакцию.
Управлять реактором можно благодаря запаздывающим нейтронам. Примерно 0,65% нейтронов вылетает не сразу при делении, а с задержкой — от долей секунды до минуты. Из-за них мощность меняется не мгновенно, и автоматика успевает её отрегулировать. В ядерной бомбе, наоборот, реакция нарастает на одних мгновенных нейтронах за миллионные доли секунды, и остановить её нельзя.
Первый в мире ядерный реактор запустила 2 декабря 1942 года в Чикаго группа Энрико Ферми. Первый реактор в Европе и СССР — Ф-1 — заработал 25 декабря 1946 года в Москве под руководством Игоря Курчатова.
Техническая реализация
Коротко: сердце реактора — активная зона с десятками тысяч тепловыделяющих элементов. Вокруг неё располагаются замедлитель, теплоноситель, отражатель, регулирующие стержни и толстые стены защиты.
Основные части ядерного реактора:
|
Элемент
|
Из чего делают
|
Зачем нужен
|
Активная зона
|
топливо, замедлитель, теплоноситель
|
здесь идёт цепная реакция и выделяется тепло
|
Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ)
|
таблетки диоксида урана в трубке из сплава циркония
|
содержит ядерное топливо, удерживает продукты деления
|
Тепловыделяющая сборка (ТВС)
|
пучок из сотен ТВЭЛов
|
позволяет загружать и выгружать топливо целиком
|
Замедлитель
|
вода, тяжёлая вода, графит
|
замедляет быстрые нейтроны до тепловых
|
Теплоноситель
|
вода, тяжёлая вода, жидкий натрий, свинец, газ
|
уносит тепло из активной зоны
|
Отражатель
|
графит, бериллий, вода
|
возвращает вылетевшие нейтроны в активную зону
|
Регулирующие стержни
|
карбид бора, кадмий, гафний
|
управляют мощностью и глушат реакцию
|
Корпус
|
толстая сталь
|
удерживает теплоноситель под давлением
|
Биологическая защита
|
бетон, сталь, вода
|
задерживает излучение
Топливо — это не металлический уран, а спрессованные и спечённые таблетки диоксида урана UO₂ диаметром меньше сантиметра. В большинстве энергетических реакторов уран обогащают: долю урана-235 повышают с 0,7% до 3–5%. Таблетки помещают в длинные тонкие трубки — ТВЭЛы, а ТВЭЛы собирают в сборки. Топливо работает в реакторе несколько лет, после чего его выгружают и заменяют свежим.
Вода — самый распространённый теплоноситель благодаря высокой удельной теплоёмкости: она забирает много тепла при небольшом нагреве. В реакторах ВВЭР вода в первом контуре находится под давлением около 16 МПа — это в 160 раз больше атмосферного. Поэтому она не кипит даже при температуре около 300 °C.
Безопасность обеспечивают несколько барьеров на пути радиоактивных веществ: топливная таблетка, оболочка ТВЭЛа, стальной корпус реактора и герметичная бетонная оболочка вокруг него. На современных АЭС есть и пассивные системы, которые работают без электричества и без участия людей, например ловушка расплава под реактором.
АЭС
Коротко: атомная электростанция — это ядерный реактор плюс обычная паротурбинная часть. Реактор заменяет топку котла, а турбина, генератор и система охлаждения такие же, как на тепловой станции.
Самый распространённый в России тип АЭС — с реакторами ВВЭР. Схема у неё двухконтурная, плюс отдельная система охлаждения:
-
Первый контур. Вода прокачивается через активную зону, нагревается и идёт в парогенератор. Этот контур замкнут: радиоактивная вода не выходит за его пределы.
-
Второй контур. В парогенераторе горячая вода первого контура через стенки трубок нагревает воду второго контура, та превращается в пар. Пар вращает турбину, а турбина — генератор. Генератор вырабатывает ток по закону электромагнитной индукции.
-
Система охлаждения. Отработанный пар конденсируется в конденсаторе, который охлаждается водой из пруда, реки или градирни. Градирня — высокая башня, из которой поднимается пар; радиоактивности в нём нет.
Электрический КПД АЭС составляет около 33–37%: примерно треть тепла превращается в электричество, остальное уходит в окружающую среду. Это сопоставимо с угольными станциями.
В реакторах РБМК схема другая — одноконтурная: вода закипает прямо в каналах реактора, и пар сразу идёт на турбину.
Первая в мире АЭС, подключённая к электросети, — Обнинская. Её реактор АМ-1 мощностью 5 МВт дал ток 26 июня 1954 года. Для сравнения: один современный энергоблок ВВЭР-1200 вырабатывает 1200 МВт, в 240 раз больше. Сегодня в России работают 11 АЭС, они дают почти пятую часть всего электричества страны. В мире действует более 400 энергетических реакторов.
Чернобыльская АЭС
Коротко: 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор РБМК-1000. Это крупнейшая авария в истории атомной энергетики: она привела к выбросу радиоактивных веществ и эвакуации более 100 тысяч человек.
Чернобыльская АЭС находится на севере Украины, рядом с городом Припять. На ней работали четыре реактора РБМК-1000 — канальные, с графитовым замедлителем и кипящей водой.
Что произошло. Ночью 26 апреля 1986 года на четвёртом блоке проводили испытание: проверяли, сможет ли турбина, вращаясь по инерции, питать насосы при отключении электроэнергии. Во время подготовки персонал нарушил правила эксплуатации: реактор работал на очень низкой мощности, из активной зоны вывели слишком много стержней, система аварийного охлаждения была отключена. В 1:23 мощность резко возросла. Нажатие кнопки аварийной защиты не помогло: из-за особенностей конструкции стержней в первые секунды их ввода реактивность в нижней части зоны выросла. Реактивность показывает, насколько реактор отклонился от критического состояния: если она положительная, мощность растёт. Произошли паровой взрыв и разрушение реактора, загорелся графит.
Причины аварии — сочетание двух групп факторов:
- ошибки и нарушения регламента при проведении испытания;
- недостатки конструкции РБМК: положительный паровой коэффициент реактивности (при закипании воды мощность растёт, а не падает) и неудачная конструкция регулирующих стержней.
Последствия:
- в первые месяцы погиб 31 человек — сотрудники станции и пожарные — от взрыва и острой лучевой болезни;
- 27 апреля эвакуировали Припять, позже — всех жителей 30-километровой зоны отчуждения;
- радиоактивные вещества разнесло ветром по Украине, Белоруссии, России и другим странам Европы;
- к концу ноября 1986 года над разрушенным блоком возвели укрытие («саркофаг»), а в 2016 году над ним надвинули новую защитную арку.
Аварии присвоен максимальный, 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий. Такой же уровень позже получила только авария на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
После Чернобыля реакторы РБМК доработали: изменили конструкцию стержней, повысили обогащение топлива, ввели дополнительные поглотители. Остальные блоки Чернобыльской АЭС работали ещё несколько лет, окончательно станцию остановили 15 декабря 2000 года. Опыт аварии изменил подход к безопасности во всём мире.
Виды современных реакторов
Коротко: реакторы различают по энергии нейтронов, замедлителю и теплоносителю. Больше всего в мире водо-водяных реакторов, а будущее атомной энергетики связывают с реакторами на быстрых нейтронах и малыми модульными установками.
Главное деление — по тому, какие нейтроны вызывают деление:
- Реакторы на тепловых нейтронах. В них есть замедлитель. К ним относится большинство работающих в мире реакторов.
- Реакторы на быстрых нейтронах. Замедлителя нет, а теплоносителем служит жидкий металл. Такие реакторы не только сжигают топливо, но и превращают уран-238 в плутоний-239, который тоже можно использовать как топливо.
|
Тип
|
Замедлитель
|
Теплоноситель
|
Где работает
|
ВВЭР (водо-водяной под давлением, PWR)
|
вода
|
вода под давлением
|
Нововоронежская, Ростовская, Ленинградская АЭС; большинство реакторов в мире
|
Кипящий реактор (BWR)
|
вода
|
кипящая вода
|
США, Япония, Швеция
|
РБМК (канальный)
|
графит
|
кипящая вода
|
Курская, Ленинградская, Смоленская АЭС; постепенно выводятся из работы
|
Тяжеловодный (PHWR, CANDU)
|
тяжёлая вода
|
тяжёлая вода
|
Канада, Индия; работает на природном уране
|
Газоохлаждаемый (AGR, HTGR)
|
графит
|
углекислый газ или гелий
|
Великобритания, Китай
|
На быстрых нейтронах (БН)
|
нет
|
жидкий натрий
|
БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС
Новые направления:
- Реакторы поколения III+. Это современные ВВЭР-1200 с пассивными системами безопасности, например на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.
- Реакторы со свинцовым теплоносителем. В Северске строят опытный реактор БРЕСТ-ОД-300 для замкнутого топливного цикла, где отработанное топливо перерабатывают и снова используют.
- Малые модульные реакторы. РИТМ-200 стоят на новых атомных ледоколах, а плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С с 2020 года снабжает энергией город Певек на Чукотке.
- Исследовательские реакторы. Они не производят электричество, а служат источником нейтронов для экспериментов и получения изотопов.
Использование атомной энергии
Коротко: атомную энергию используют для производства электричества и тепла, в морском флоте, медицине, промышленности и науке.
Где работают ядерные реакторы и технологии:
- Электроэнергетика. АЭС дают около 9% электричества в мире, а в России — почти каждый пятый киловатт-час.
- Теплоснабжение. Некоторые АЭС отапливают ближайшие города.
- Флот. Атомные ледоколы проводят суда по Северному морскому пути. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» спустили на воду в 1957 году, в строй он вступил в 1959 году. Реакторы стоят и на подводных лодках, и на авианосцах.
- Медицина. В реакторах получают радиоактивные изотопы: молибден-99 для диагностики, кобальт-60 для лучевой терапии и стерилизации инструментов.
- Промышленность и наука. Нейтронными пучками изучают строение материалов, излучением проверяют сварные швы и стерилизуют продукты.
- Космос. В СССР на спутниках летали небольшие ядерные реакторы «Бук» и «Топаз».
Плюсы и минусы атомной энергетики:
|
Плюсы
|
Минусы
|
при работе АЭС не выбрасывают углекислый газ
|
образуется отработанное топливо, которое нужно долго хранить или перерабатывать
|
топлива нужно очень мало
|
строительство дорогое и долгое
|
станция работает круглосуточно, независимо от погоды
|
авария может привести к радиоактивному загрязнению
|
топливо перегружают раз в 12–18 месяцев, его легко запасти
|
нужны строгий контроль и высокая квалификация персонала
Вопросы и ответы
Чем ядерный реактор отличается от атомной бомбы?
В реакторе цепная реакция управляемая: коэффициент размножения нейтронов держат около 1, а топливо слабо обогащено (3–5% урана-235). В бомбе используют высокообогащённый уран или плутоний, реакция мгновенно нарастает и выделяет энергию за доли секунды. Ядерного взрыва, как у бомбы, в реакторе быть не может. Возможен паровой или тепловой взрыв, как в Чернобыле, поэтому реакторы оснащают системами защиты.
Почему для реактора используют уран-235, а не уран-238?
Ядро урана-235 делится при захвате медленного нейтрона, а уран-238 — только при попадании очень быстрого нейтрона, и цепную реакцию на нём не поддержать. Поэтому природный уран, где урана-235 всего 0,7%, обогащают.
Зачем нужен замедлитель?
Нейтроны вылетают при делении очень быстрыми, а ядро урана-235 лучше захватывает медленные. Замедлитель — вода, тяжёлая вода или графит — снижает скорость нейтронов, и цепная реакция идёт устойчивее.
Опасен ли пар из градирен АЭС?
Нет. Из градирни выходит обычный водяной пар из системы охлаждения. Он не контактирует с водой первого контура, которая проходит через реактор.
Что делают с отработанным ядерным топливом?
Сначала его несколько лет выдерживают в бассейне рядом с реактором, пока не снизятся тепловыделение и радиоактивность. Затем топливо отправляют на долговременное хранение или на переработку, где из него извлекают уран и плутоний для нового топлива.
Сколько АЭС работает в России?
В России работают 11 атомных электростанций, включая плавучую «Академик Ломоносов». Они дают почти пятую часть электроэнергии страны.
В каком классе изучают ядерный реактор?
Деление ядер урана, цепную реакцию и устройство ядерного реактора проходят в 9 классе. В 11 классе тему повторяют на более сложном уровне: с энергией связи, дефектом масс и расчётами.
Источники
- Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс: учебник. — М.: Просвещение / Дрофа.
- Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс: учебник. — М.: Просвещение.
- Госкорпорация «Росатом»: раздел об атомной энергетике (rosatom.ru).
- МАГАТЭ: база данных энергетических реакторов PRIS (pris.iaea.org).
- INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. — МАГАТЭ, 1993.
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