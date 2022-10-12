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Всё про итоговое сочинение

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Содержание

    7 декабря, 1февраля и 1 мая запланировано проведение итогового сочинения.
    Вход разрешен с 9:00, начало экзамена в 10:00.
    При опоздании вас допустят к написанию сочинения, но время написания продлено не будет. Также не будет проведен инструктаж, только ознакомление с правилами заполнения бланков.
    Длительность экзамена - 3ч.55минут, а для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов + 1час 30минут к основному времени.

    Что можно взять на экзамен?
    - Документ, удостоверяющий личность;
    - Ручку (гелевую или капиллярную) с черными чернилами;
    - Лекарства и питание (при необходимости) ;
    Специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-игвалидов и инвалидов).

    Что нельзя с собой брать на экзамен:
    - Средства связи;
    - Фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
    - Электронно-вычислительную технику;
    - Справочные материалы;
    - Собственные словари;
    - Заметки и другие средства хранения и передачи информации;
    - Тексты литературных произведений.

    При нарушении порядка будет составлен "Акт об удалении участника". Работа экзаменуемого не будет проверяться и оцениваться.
    Повторный допуск ученик получит только по решению педсовета.
    При досрочном завершении работы по уважительной причине составляется "Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам". Работу ученика не будут проверять и оценивать и он получит повторный допуск к написанию работы.
    Результаты итогового сочинения можно будет узнать в своей образовательной организации или по месту регистрации на экзамен. А также на региональных сайтах или по горячей линии.
    Результаты действуют бессрочно, как допуск к ГИА. А для поступления в ВУЗ действительность результатов сохраняется 4 года.
    Всем удачи и отличных результатов!








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