Всё про итоговое сочинение

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7 декабря, 1февраля и 1 мая запланировано проведение итогового сочинения.
Вход разрешен с 9:00, начало экзамена в 10:00.
При опоздании вас допустят к написанию сочинения, но время написания продлено не будет. Также не будет проведен инструктаж, только ознакомление с правилами заполнения бланков.
Длительность экзамена - 3ч.55минут, а для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов + 1час 30минут к основному времени.
Что можно взять на экзамен?
- Документ, удостоверяющий личность;
- Ручку (гелевую или капиллярную) с черными чернилами;
- Лекарства и питание (при необходимости) ;
Специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-игвалидов и инвалидов).
Что нельзя с собой брать на экзамен:
- Средства связи;
- Фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
- Электронно-вычислительную технику;
- Справочные материалы;
- Собственные словари;
- Заметки и другие средства хранения и передачи информации;
- Тексты литературных произведений.
При нарушении порядка будет составлен "Акт об удалении участника". Работа экзаменуемого не будет проверяться и оцениваться.
Повторный допуск ученик получит только по решению педсовета.
При досрочном завершении работы по уважительной причине составляется "Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам". Работу ученика не будут проверять и оценивать и он получит повторный допуск к написанию работы.
Результаты итогового сочинения можно будет узнать в своей образовательной организации или по месту регистрации на экзамен. А также на региональных сайтах или по горячей линии.
Результаты действуют бессрочно, как допуск к ГИА. А для поступления в ВУЗ действительность результатов сохраняется 4 года.
Всем удачи и отличных результатов!
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Вход разрешен с 9:00, начало экзамена в 10:00.
При опоздании вас допустят к написанию сочинения, но время написания продлено не будет. Также не будет проведен инструктаж, только ознакомление с правилами заполнения бланков.
Длительность экзамена - 3ч.55минут, а для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов + 1час 30минут к основному времени.
Что можно взять на экзамен?
- Документ, удостоверяющий личность;
- Ручку (гелевую или капиллярную) с черными чернилами;
- Лекарства и питание (при необходимости) ;
Специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-игвалидов и инвалидов).
Что нельзя с собой брать на экзамен:
- Средства связи;
- Фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
- Электронно-вычислительную технику;
- Справочные материалы;
- Собственные словари;
- Заметки и другие средства хранения и передачи информации;
- Тексты литературных произведений.
При нарушении порядка будет составлен "Акт об удалении участника". Работа экзаменуемого не будет проверяться и оцениваться.
Повторный допуск ученик получит только по решению педсовета.
При досрочном завершении работы по уважительной причине составляется "Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам". Работу ученика не будут проверять и оценивать и он получит повторный допуск к написанию работы.
Результаты итогового сочинения можно будет узнать в своей образовательной организации или по месту регистрации на экзамен. А также на региональных сайтах или по горячей линии.
Результаты действуют бессрочно, как допуск к ГИА. А для поступления в ВУЗ действительность результатов сохраняется 4 года.
Всем удачи и отличных результатов!
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