Южный океан — водное пространство, окружающее Антарктиду. На многих картах его обозначают как пятый океан. Международная гидрографическая организация предложила считать Южный океан самостоятельным объектом, хотя в географии до сих пор нет единого мнения о его границах.

Океан отличается холодным климатом, сильными ветрами и обилием айсбергов. Он расположен к югу от 60-й параллели южной широты и омывает берега Антарктиды. Здесь проходит Антарктическое циркумполярное течение, которое соединяет воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Название «Южный Ледовитый океан» встречается в старых атласах и морских документах. Его признают не все географы.

Границы и моря

Границы Южного океана проводят по-разному. Чаще всего северной границей считают 60-ю параллель южной широты — именно здесь проходит Антарктическое циркумполярное течение. Океан занимает пространство вокруг Антарктиды: от её берегов до указанной параллели.

В состав Южного океана включают южные части Атлантического, Индийского и Тихого океанов, поэтому его называют циркумполярным. Чётких рубежей с этими океанами нет, и разные страны используют разные подходы к картам.

Крупнейшие моря Южного океана:

море Уэдделла;

море Росса;

море Беллинсгаузена;

море Амундсена;

море Скоша.

Эти моря глубоко вдаются в берег Антарктиды и покрыты льдом большую часть года. В отличие от Северного Ледовитого океана, который окружён материками, Южный океан сам окружает целый материк. Поэтому его воды холоднее, а ледовый покров обширнее. Границы морей здесь также определяются по шельфу и ледникам.

История признания

История признания пятого океана началась более двухсот лет назад. Первыми высоких южных широт достигли экспедиции Джеймса Кука. Они доказали, что за Южным полярным кругом существует морское пространство, но сам материк не увидели. В 1820 году Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли шестой материк. С этого времени на картах появился Южный Ледовитый океан.

Долгое время его воды относили к Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам. Вопрос о признании Южного океана обсуждался десятилетиями. В 2000 году Международная гидрографическая организация предложила считать его отдельным, но официальное решение не принято до сих пор.

В 2021 году Национальное географическое общество США признало Южный океан. Однако географы до сих пор спорят.

Рельеф дна

Рельеф дна Южного океана изучен хуже, чем в северных широтах. Главная причина — сложная ледовая обстановка. Океан расположен над несколькими литосферными плитами, поэтому здесь встречаются срединно-океанические хребты, глубоководные желоба и обширные котловины.

Средняя глубина составляет около 3270 метров. Самая глубокая точка — Южно-Сандвичев жёлоб, его глубина превышает 8000 метров. Шельф Антарктиды узкий и опущен под тяжестью льда.

Основные элементы дна:

Австрало-Антарктическое поднятие;

Южно-Тихоокеанский хребет;

Африкано-Антарктическая котловина;

плато Кергелен.

В районе хребтов происходят подводные извержения и действуют гидротермальные источники. Учёные исследуют океан с помощью эхолотов и подводных аппаратов. Многие детали рельефа дна до сих пор остаются неизвестными.

Климат

Климат Южного океана — самый суровый на Земле. Он формируется под влиянием ледяного континента и мощного циркумполярного течения. Океан отличается сильными ветрами, частыми штормами и низкими температурами.

Основные особенности климата:

холодные воздушные массы с Антарктиды;

постоянные западные ветры;

высокая влажность и облачность;

южные ветры с материка;

образование айсбергов круглый год.

Средние температуры воздуха и воды:

Сезон Температура воздуха Температура воды Лето (январь) от 0 до −10 °C от −1,8 до +2 °C Зима (июль) от −30 до −60 °C от −1,8 до −1,9 °C

За последние 30 лет температура поверхностных вод в некоторых районах выросла на 0,2–0,3 градуса. Это связано с глобальным потеплением. Однако лёд по-прежнему покрывает большую часть акватории в течение всего года. В южных широтах эти процессы особенно заметны.

Часто задаваемые вопросы

Где находится этот водный объект?

Он расположен вокруг Антарктиды, между 60-й параллелью южной широты и берегами материка. Южный океан омывает Антарктиду и соединяет воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Чем отличается от других?

Здесь самые низкие температуры. Образуются большие айсберги. Проходит мощное циркумполярное течение. Обитают киты и пингвины. В приполярных широтах постоянно холодно, преобладают южные ветры.

Сколько лет изучают?

Первые исследования начались более 200 лет назад. Активное изучение продолжается до сих пор.

Какие страны признали?

Много лет этот объект не признавали. В 2000 году Международная гидрографическая организация предложила считать его пятым по счёту. В 2021 году Национальное географическое общество США признало этот объект.