Сочинение на ЕГЭ по русскому языку — это завершающий этап тестирования, требующий не только знаний грамматики, но и умений анализировать текст, формулировать мысли и аргументированно отстаивать свою позицию. При этом предпочтение отдается не столько креативу, сколь способности подавать информацию связно и понятно. Поэтому четкая структура и грамотно составленный план — ваши главные помощники в этой творческой задаче. В сегодняшней статье расскажем, как правильно писать итоговое сочинение, какие клише использовать, чтобы получить высокий бал.

Что изменилось в ЕГЭ

Ничего кардинально нового в итоговой аттестации 2024 года нет. Принятые изменения оказались минимальными. Что именно изменилось:

немного переписали задания №13, 14 и 27, а также изменили систему оценивания в № 8, 26 и 27;

в сочинении теперь важно не только блеснуть креативом, но и поделиться своим жизненным, историко-культурным и читательским опытом;

максимальный первичный балл снизился до пятидесяти, но это не делает экзамен легче;

за итоговое сочинение (теперь это задание №27) можно получить двадцать один балл.

Как уже было сказано выше, изменения оказались незначительными. Главное — использовать свой жизненный опыт при написании сочинения, внимательно изучать демоверсию и постоянно практиковаться, чтобы сдать экзамен, пусть и не на «отлично», то хотя бы на «хорошо».

Чего ждет ФИПИ от сочинения

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) хочет увидеть в работе школьника его умение не только грамотно писать, но и грамотно думать и рассуждать. Поэтому при написании необходимо соблюсти несколько требований:

вникнуть в текст — понять, о чем он, какую проблему поднимает автор;

проиллюстрировать — придумать два примера, которые раскрывают эту проблему, проиллюстрировать их, объяснив и показав связь между ними;

высказаться — написать, как автор относится к проблеме, и сформулировать собственную точку зрения;

аргументировать — доказать свою позицию, опираясь на жизненный, читательский опыт, исторические события и все, что посчитаете нужным;

не пересказывать — старайтесь писать своими словами, а не машинально переписывать текст или злоупотреблять цитатами.

И еще один момент. Институт официально разрешил примеры из аниме и комиксов. Поэтому школьник может брать любой источник без страха получить негативную оценку при проверке работы. Главное — грамотно вплести их в рассуждение.

Структура сочинения ЕГЭ с клише

Чтобы получить высокие баллы на экзамене, нужно писать итоговое сочинение по четкой структуре. Креативность в нем не важна, главное — логичность и связность изложения. И использование клише в сочинении как нельзя лучше поможет составить план и справиться со страхом чистого листа.

В работе должны быть следующие разделы:

введение;

проблема;

комментарии к проблеме;

позиция автора;

ваша позиция;

заключение.

Чтобы точно знать, где и какие клише для итогового сочинения применять, проведем тщательный разбор каждого из разделов.

Введение

Здесь нужно создать первое впечатление, задать тон повествованию. Необходимо начать с общего рассуждения, затем плавно подвести читателя к проблеме, которую поднимает автор, четко ее сформулировать, и что самое главное — быть максимально кратким — введение не должно превышать пяти предложений. И, конечно, не забываем про грамотность.

Проблематика

Проблема как клад в тексте, который нужно найти и грамотно преподнести, используя подходящие аргументы. И следите за тем, чтобы она не была выдуманной. Проблема должна быть конкретной, соответствующей тексту.

Есть несколько способов, которые помогут найти проблему:

ищем подсказки в начале или конце текста — автор редко прячет их в середине, обычно они находятся на самом видном месте;

обращаем внимание на ключевые слова — они как компас указывают на главную мысль.

После того как проблема будет найдена, нужно превратить ее в четко сформулированный вопрос или утверждение. Чтобы сделать это, задайте вопрос, например, какое место занимает книга в современном мире? Также подходит использование в тексте такой простой, но эффективной конструкции, как «проблема + существительное». Пример: «Автор обращается к проблеме снижения интереса к чтению у молодого поколения».

При написании итогового сочинения можно пользоваться такими фразами:

«На эту проблему обращает внимание автор…»;

«Автор предлагает своим читателям задуматься над проблемой…»;

«В центре внимания автора находится проблема…».

Повторим еще раз. Проблема сформулирована четко и точно, одним-двумя предложениями. Не выдумываем проблему, которой нет в тексте. Ищем ее.

Комментирование

Наличие комментария — дополнительный плюс. С его помощью школьник доказывает, что проблема, о которой было заявлено, действительно существует в тексте.

В комментарии обязательно должны присутствовать два примера из текста по выделенной проблематике и пояснения к ним, в которых школьник рассказывает, как каждый из примеров связан с проблемой. Также нужно обязательно показать связь между примерами, чтобы они не казались разрозненными, а дополняли друг друга, раскрывая основную мысль.

При комментировании можно использовать:

авторские примеры — ситуации, события, факты, которые он приводит;

размышления — авторские мысли, чувства, отношение к проблеме;

цитаты — только не злоупотребляйте ими;

средства выразительности — если они помогают раскрыть проблему, то можно их использовать.

Старайтесь избегать пересказа, ведь ваша задача — провести тщательный анализ текста. Не пишите без опоры на текст и не игнорируйте важные примеры. В ходе написания комментария используйте такие фразы, как «Автор считает, что...», «Анализируя слова автора о...», «На этом примере видно, что...».

За хорошо написанный комментарий школьник получает три балла и шанс сдать экзамен на хорошую оценку.

Отношение автора

Помимо проблемы, нужно выделить и отношение к ней самого автора. Для этого ищите подсказки в тексте, будь то авторские эмоции через эмоционально окрашенные слова, прямые оценки, а также призывы. Отношение лучше всего уместить в пару предложений, не больше. Используйте фразы: «Автор считает, что...», «По мнению автора...», «Писатель хочет донести до нас мысль о том, что...».

Личная позиция ученика

Если не хотите наделать ошибок и снизить тем самым балл, лучше не вступать в дискуссию с автором текста, а согласиться с его мнением. Например, «Я согласен/согласна с точкой зрения автора, так как [аргумент]». Или «В качестве подтверждения/Для обоснования своей позиции я бы хотел привести пример из [источник примера]: [сам пример].

Можно использовать и альтернативные варианты клише:

«Я разделяю мнение автора и считаю, что...»;

«Моя позиция схожа с позицией автора...»;

«Для подтверждения…».

На заметку. Формулируйте свою позицию ясно и четко, приводите убедительные аргументы и понятные примеры, и тогда сможете ясно донести свою мысль до тех, кто будет проверять вашу экзаменационную работу.

Заключение

Наличие заключения так же обязательно, как и наличие введения. Итоги делаем краткими, но полностью отражающими проблематику, авторскую и свою позиции. Примеры клише: «Таким образом, делаем вывод, что…», «По итогу хотелось бы отметить…», «Рассмотренная проблема заставляет задуматься о…». При проверке оценивается самостоятельность, логичность и емкость вывода.