Как понять, что ребенок не успевает по какому-то предмету?

Давайте рассмотрим эти признаки и будем бдительны, чтобы вовремя подтянуть знания ребенка.

1. Школьник не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, решить задачу самостоятельно, указать, что получено нового в результате ее решения. Не может ответить на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него узнал.

Эти признаки могут быть обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя.

2. Не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и не читает дополнительных к учебнику источников.

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение мысли, преодоление трудностей.

4. Школьник не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи и неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя.

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может проверить полученный результат и ход работы.

6. Не воспроизводит определения понятий, формул, доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, построенного на изученной системе понятий.

Все эти признаки сигнализируют о развивающейся неуспеваемости и если вы их обнаружили, то необходимо позаниматься с ребенком дополнительно, чтобы избежать ухудшения успеваемости.

В “Доме Знаний” есть предметное обучение, которое как раз предусматривает индивидуальную работу над пропущенным материалом. Вы можете выбрать подходящий вам тариф и успешно начать дополнительные занятия.