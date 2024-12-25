Электромагнитная индукция — это физическое явление, при котором в проводнике возникает электрический ток или электродвижущая сила в результате изменения магнитного поля, окружающего этот проводник. При этом изменение магнитного поля может быть вызвано любыми причинами. Даже если магнитная индукция остается постоянной, в проводнике можно вызвать появление индукционного тока.

Для формулировки этого закона используется несколько важных физических величин.

Магнитный поток

Магнитный поток — это скалярная (невекторная) физическая величина, которая дает количественное описание прохождения магнитного поля через определенную площадку. У нее есть общепринятое обозначение — Φ (большая греческая буква «фи»). Для измерения значений потоков используются флюксметры.

В системе СИ единица измерения потока, который создает вектор магнитной индукции, называется Вебер (сокращенно, Вб или Wb).

Формула для вычисления магнитного потока:

Φ = В • S • cos α,

где В — модуль вектора индукции магнитного поля, S — площадь, которую пронизывает данный поток, α — угол между вектором В магнитной индукции и нормалью (перпендикуляром) к плоской поверхности. Если поверхность не плоская, то для вычисления потока приходится использовать более сложную формулу, в которой присутствует интеграл.

Формула наглядно показывает, что даже в постоянном магнитном поле можно изменять поток, если поворачивать контур либо растягивать или сжимать его так, чтобы изменялась охватываемая площадь.

Электромагнитная индукция