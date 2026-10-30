Тема «Зарубежная Европа» открывает региональную часть курса географии: во многих школьных программах ею начинается раздел «Регионы и страны» в 11 классе. В статье собраны основные темы для конспекта и повторения: особенности географического положения, страны и столицы, субрегионы, природные ресурсы, население и хозяйство.

Что такое Зарубежная Европа

Понятие «Зарубежная Европа» принято в российской географии. Это Европа без России. В иностранных источниках обычно говорят просто о Европе.

К Зарубежной Европе относят 43 суверенных государства, включая Ватикан. Страны бывшего СССР, расположенные в Европе (Белоруссия, Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония), тоже входят в этот регион. Кипр в подсчёт не включён: он член Европейского союза, но географически относится к Азии. Косово как отдельную страну мы тоже не считаем: его независимость признают не все государства, Россия не признаёт.

Площадь и границы Зарубежной Европы

Площадь Зарубежной Европы — около 5,9 млн км². В учебных материалах встречается и другое значение, например 5,4 млн км²: там иной состав региона. На уроке отвечайте по своему учебнику.

С запада регион омывает Атлантический океан, с севера — Северный Ледовитый, с юга — Средиземное море, с юго-востока — Чёрное море, где регион соседствует с Турцией. Балтийское море лежит внутри региона. На востоке граница проходит по суше вдоль рубежей с Россией.

Карта и географическое положение

На карте Зарубежная Европа выглядит как сильно изрезанная западная окраина Евразии с множеством заливов, морей, полуостровов и островов. Экономико-географическое положение (ЭГП) региона опирается на две особенности, которые выделяют учебники:

Приморское положение. Большинство стран имеет выход к морю, а значит, к дешёвому морскому транспорту. Исключения есть: Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия, Венгрия, Сербия, Белоруссия и несколько других.

Большинство стран имеет выход к морю, а значит, к дешёвому морскому транспорту. Исключения есть: Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия, Венгрия, Сербия, Белоруссия и несколько других. Соседское положение. Страны расположены компактно, столицы и промышленные центры находятся близко друг к другу. Это упрощает торговлю и кооперацию.

Важна и близость к другим регионам: Северная Африка и Ближний Восток лежат за Средиземным морем, а через Атлантический океан проходят морские пути в Северную Америку. Сравните это положение с зарубежной Азией.

Страны и субрегионы Зарубежной Европы

Страны принято делить на четыре субрегиона. В таблице приведён один из распространённых вариантов.

Субрегион Страны и столицы Северная Европа (5) Дания (Копенгаген), Исландия (Рейкьявик), Норвегия (Осло), Финляндия (Хельсинки), Швеция (Стокгольм) Западная Европа (11) Австрия (Вена), Бельгия (Брюссель), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), Ирландия (Дублин), Лихтенштейн (Вадуц), Люксембург (Люксембург), Монако (Монако), Нидерланды (Амстердам), Франция (Париж), Швейцария (Берн) Южная Европа (16) Албания (Тирана), Андорра (Андорра-ла-Велья), Болгария (София), Босния и Герцеговина (Сараево), Ватикан (Ватикан), Греция (Афины), Испания (Мадрид), Италия (Рим), Мальта (Валлетта), Португалия (Лиссабон), Сан-Марино (Сан-Марино), Северная Македония (Скопье), Сербия (Белград), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Черногория (Подгорица) Восточная Европа (11) Белоруссия (Минск), Венгрия (Будапешт), Латвия (Рига), Литва (Вильнюс), Молдавия (Кишинёв), Польша (Варшава), Румыния (Бухарест), Словакия (Братислава), Украина (Киев), Чехия (Прага), Эстония (Таллин)

Единого деления не существует. Например, ООН относит Литву, Латвию и Эстонию, а также Великобританию и Ирландию к Северной Европе, а Болгарию — к Восточной. В российских школьных схемах Болгарию, Албанию и страны бывшей Югославии часто относят к Восточной Европе, поэтому таблица может не совпасть с вашим учебником. Ориентируйтесь на него и на атлас. Обратите внимание на две столицы: правительство Нидерландов работает в Гааге, а столица страны — Амстердам; Берн в Швейцарии официально называется федеральным городом.

Микрогосударства Зарубежной Европы

Обычно к микрогосударствам относят Андорру, Ватикан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако и Сан-Марино. Самое маленькое государство мира — Ватикан, его площадь менее 0,5 км². Такие страны живут в основном за счёт услуг: туризма, финансов, торговли.

Политическая карта

По форме правления большинство стран — республики, но здесь сохранилось 12 монархий. Все они, кроме Ватикана, конституционные:

королевства: Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция;

княжества и великое герцогство: Андорра, Лихтенштейн, Люксембург, Монако;

теократическая монархия: Ватикан.

По форме территориального устройства преобладают унитарные государства. Федерации — Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия. Швейцария официально называется конфедерацией, но фактически устроена как федерация.

Европейский союз, Шенген и еврозона

Главное интеграционное объединение региона — Европейский союз. В него входит 27 государств. Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года. Важно не путать три разных круга стран:

Круг стран Сколько стран Что важно запомнить Европейский союз 27 Экономический и политический союз. Из них 26 стран находятся в регионе, Кипр географически относится к Азии Еврозона 21 Страны ЕС с единой валютой, включая Кипр. Болгария присоединилась 1 января 2026 года. Вне еврозоны — Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия, Швеция. Евро используют и некоторые страны вне ЕС: Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино Шенгенская зона 29 Отмена контроля на внутренних границах: 25 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария. Болгария и Румыния стали полноправными участниками с 1 января 2025 года. Ирландия и Кипр в зону не входят

Страны региона участвуют и в других объединениях. Многие входят в НАТО, а Белоруссия вместе с Россией образует Союзное государство.

На современную политическую карту сильно повлияли две мировые войны, а также распад СССР, Югославии и Чехословакии. Почему началась Первая мировая, читайте в статье о причинах войны.

Природные условия и природные ресурсы

Природа разнообразна, хотя сильно изменена человеком: территория освоена очень давно, и дикие ландшафты сохранились в основном на севере и в горах. Главные горные системы — Скандинавские горы, Альпы, Пиренеи, Апеннины, Карпаты, горы Балканского полуострова. Высшая точка региона — Монблан в Альпах, примерно 4,8 тыс. м. Крупнейшие равнины — западная часть Восточно-Европейской, Среднеевропейская, Французская, Среднедунайская (Паннонская). Действующие вулканы есть в Италии (Этна, Везувий) и в Исландии.

Большая часть территории лежит в умеренном поясе, юг — в субтропическом, крайний север — в субарктическом. Тёплое Северо-Атлантическое течение смягчает климат запада и севера. С запада на восток континентальность растёт, а в Средиземноморье лето сухое, поэтому в Италии, Испании и Греции земледелие часто нуждается в орошении. Самая длинная река региона — Дунай (около 2850 км), он протекает через 10 стран.

Минеральные ресурсы распределены неравномерно, поэтому многие страны зависят от импорта сырья.

Ресурс Где Уточнение Нефть и природный газ Норвегия, Великобритания (шельф Северного моря); газ — также Нидерланды, Румыния Норвегия — крупнейший производитель региона. Гигантское месторождение Гронинген в Нидерландах закрыто в 2024 году Каменный уголь Польша (Верхнесилезский бассейн) В старых пособиях названы Рурский бассейн и угольные районы Великобритании. В Германии добыча каменного угля прекращена в 2018 году, последняя глубокая шахта Великобритании закрылась в 2015 году Бурый уголь Германия, Польша, Чехия, Сербия, Болгария Добывается открытым способом Железная руда Швеция (Кируна), Украина (Кривой Рог) Лотарингский бассейн Франции сегодня не разрабатывается Руды цветных металлов Греция (бокситы), Польша (медь) Сырьё для алюминиевой и медной промышленности Калийные соли Германия, Белоруссия Сырьё для удобрений Лес Финляндия, Швеция Основа лесной и целлюлозно-бумажной промышленности Гидроэнергия Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария В Норвегии ГЭС дают около 88 % электроэнергии

Население Зарубежной Европы

В регионе живёт примерно 600 млн человек. Это оценка: по данным ООН, в Европе живёт около 745 млн, из них около 145 млн приходится на Россию. В учебных материалах ещё встречается цифра около 500 млн: там другие годы и иной состав региона. Для сравнения: только в ЕС на 1 января 2026 года, по данным Евростата, насчитывалось 452 млн человек. Самые населённые страны ЕС и Великобритания показаны в таблице.

Страна Население, млн Источник и дата Германия 83,5 Евростат, 01.01.2026 Великобритания 69,3 ONS, середина 2024 Франция около 69 Евростат, 01.01.2026 Италия около 59 Евростат, 01.01.2026 Испания около 50 Евростат, 01.01.2026 Польша около 36 Евростат, 01.01.2026

Главные демографические черты

Низкая рождаемость. Регион относится к первому типу воспроизводства населения. В ЕС в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,34 ребёнка на женщину, для простого воспроизводства нужно около 2,1.

Регион относится к первому типу воспроизводства населения. В ЕС в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,34 ребёнка на женщину, для простого воспроизводства нужно около 2,1. Старение. Медианный возраст жителей ЕС на 1 января 2025 года — 44,9 года, доля людей 65 лет и старше — 22 %.

Медианный возраст жителей ЕС на 1 января 2025 года — 44,9 года, доля людей 65 лет и старше — 22 %. Естественная убыль и миграция. С 2012 года естественный прирост в ЕС отрицательный, а численность растёт за счёт миграции. Внутри региона трудовые мигранты едут с востока на запад, поэтому ряд стран, например Болгария и Румыния, теряет население.

С 2012 года естественный прирост в ЕС отрицательный, а численность растёт за счёт миграции. Внутри региона трудовые мигранты едут с востока на запад, поэтому ряд стран, например Болгария и Румыния, теряет население. Плотность. В среднем около 100 человек на 1 км². В Нидерландах и Бельгии это несколько сотен, в Норвегии — около 15, в Исландии — несколько человек.

В среднем около 100 человек на 1 км². В Нидерландах и Бельгии это несколько сотен, в Норвегии — около 15, в Исландии — несколько человек. Городской образ жизни. Горожане составляют примерно три четверти населения Европы. Крупнейшие агломерации — Лондонская, Парижская, Рейнско-Рурская, Рандстад в Нидерландах.

Большинство жителей говорит на индоевропейских языках: германских, романских, славянских. Венгры, финны и эстонцы относятся к уральской семье. Среди европейских стран есть и почти однонациональные, и многонациональные, например Бельгия и Швейцария. Католицизм преобладает в Италии, Испании, Португалии, Франции, Ирландии и Польше, протестантизм — на севере. В Германии и Нидерландах живут и католики, и протестанты. Православие распространено в Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Белоруссии и на Украине. В Албании и Боснии и Герцеговине много мусульман. Подробнее читайте статью о мировых религиях, а для сравнения — материалы о населении Северной Америки и о населении Африки.

Хозяйство Зарубежной Европы

Зарубежная Европа — один из трёх главных центров мировой экономики наряду с Северной Америкой и Восточной Азией. Крупнейшая экономика региона — Германия, в «Большую семёрку» входят также Великобритания, Франция и Италия. Основа занятости — сфера услуг, а современная промышленность смещается в сторону высоких технологий. Уровень экономического развития стран различается: ВВП на душу населения выше на западе и севере, ниже — на Балканах и в части Восточной Европы. Экономическое ядро протянулось полосой от Лондона через долину Рейна до Милана. В учебниках её называют центральной осью развития, в зарубежной литературе — «голубым бананом».

Промышленность

Автомобилестроение: Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Словакия. Заводы часто строят в Восточной Европе, где ниже затраты.

Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Словакия. Заводы часто строят в Восточной Европе, где ниже затраты. Авиакосмическая отрасль: концерн Airbus объединяет предприятия нескольких стран, главные центры — Тулуза во Франции и Гамбург в Германии.

концерн Airbus объединяет предприятия нескольких стран, главные центры — Тулуза во Франции и Гамбург в Германии. Химическая промышленность: Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция. Нефтехимия тяготеет к морским портам.

Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция. Нефтехимия тяготеет к морским портам. Энергетика: во Франции АЭС дают примерно 65–68 % электроэнергии, в Норвегии преобладают ГЭС, в Исландии важна геотермальная энергия.

во Франции АЭС дают примерно 65–68 % электроэнергии, в Норвегии преобладают ГЭС, в Исландии важна геотермальная энергия. Лесная промышленность: Финляндия и Швеция.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве занято немного людей, но отрасль высокопродуктивна. Обычно выделяют три типа:

Североевропейский: молочное животноводство и кормовые культуры (Дания, Швеция, Финляндия).

молочное животноводство и кормовые культуры (Дания, Швеция, Финляндия). Среднеевропейский: зерновые, сахарная свёкла, мясо-молочное животноводство и свиноводство (Германия, Франция, Польша). Нидерланды известны тепличными овощами и цветами.

зерновые, сахарная свёкла, мясо-молочное животноводство и свиноводство (Германия, Франция, Польша). Нидерланды известны тепличными овощами и цветами. Южноевропейский: оливки, виноград, цитрусовые, овощи, овцеводство (Италия, Испания, Греция).

Транспорт и туризм

Транспортная сеть — одна из самых густых в мире. Крупнейший порт региона — Роттердам. Дунай и Рейн соединены судоходным каналом через реку Майн, под Ла-Маншем проложен железнодорожный тоннель, а под Альпами — Готардский базисный тоннель длиной 57 км. Во многих странах действуют скоростные железные дороги.

Европа остаётся главным мировым центром международного туризма: в 2025 году, по данным UN Tourism, здесь насчитали 793 млн прибытий, примерно половину мирового потока. В эту статистику UN Tourism включает и страны за пределами Зарубежной Европы, например Россию и Турцию. Лидируют Франция (около 102 млн) и Испания (96,8 млн).

Экология

Главные экологические задачи региона — чистота воздуха и рек и переход на низкоуглеродную энергетику. Подробнее о них читайте в статье о глобальных проблемах человечества.

Зарубежная Европа кратко: конспект

Состав: 43 государства, 4 субрегиона, 7 микрогосударств, 12 монархий.

Площадь — около 5,9 млн км², население — примерно 600 млн человек.

ЭГП: приморское и соседское положение.

Политическая карта: в ЕС 27 стран, из них в регионе 26; еврозона — 21, Шенген — 29. Великобритания вышла из ЕС в 2020 году.

Ресурсы: нефть и газ Северного моря, уголь Польши, железная руда Швеции и Украины, лес Финляндии и Швеции, гидроэнергия Норвегии.

Население: первый тип воспроизводства, старение, высокая плотность. В ЕС численность растёт за счёт миграции, ряд стран востока региона население теряет.

Хозяйство: услуги и высокие технологии, автомобилестроение, туризм, центральная ось развития от Лондона до Милана.

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Часто задаваемые вопросы

1. Что такое Зарубежная Европа простыми словами?

Это все государства Европы, кроме России. Термин используют в российских учебниках географии.

2. Сколько стран в Зарубежной Европе?

Обычно считают 43 суверенных государства, включая Ватикан. В подсчёт не входят Кипр, который географически относится к Азии, и частично признанное Косово.

3. Какие субрегионы есть в Зарубежной Европе?

Четыре: Северная, Западная, Южная и Восточная Европа. Состав субрегионов в разных источниках отличается, особенно для стран Балтии и Балкан.

4. Какая площадь Зарубежной Европы?

Около 5,9 млн км². В учебных материалах встречается и 5,4 млн км²: там иной состав региона.

5. Сколько людей живёт в Зарубежной Европе?

Примерно 600 млн человек. Это оценка: население Европы по данным ООН минус население России.

6. Какие страны относятся к микрогосударствам?

Обычно это Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако и Сан-Марино.

7. Какие страны Зарубежной Европы — монархии?

Двенадцать: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция.

8. Чем Зарубежная Европа отличается от Европейского союза?

Зарубежная Европа — географический регион из 43 стран. ЕС — объединение 27 государств. В него не входят, например, Великобритания, Норвегия и Швейцария, зато входит Кипр, расположенный в Азии.

9. Входит ли Великобритания в Европейский союз?

Нет. Страна вышла из ЕС 31 января 2020 года, но остаётся частью Зарубежной Европы.

10. В каком классе изучают Зарубежную Европу?

Чаще всего в 11 классе, в разделе «Регионы и страны». В отдельных программах и учебниках тема может стоять в 10 классе.

Источники