Время Римской республики стало эпохой больших перемен и расширения владений. В 509 г. до н. э. римляне покончили с правлением царей и создали республику. Теперь главными, кто управлял республикой, были Сенат и консулы — их выбирали сами граждане.

Но в Риме все было непросто — внутриполитическая обстановка была напряженной. Простые граждане-плебеи, которые служили в армии и защищали город, долго боролись за равные права с патрициями — знатными семьями, державшими власть в своих руках. Кроме того, Рим отбивался от внешних врагов. Особенно тяжелым испытанием стало нашествие галлов в 390 г. до н. э. Оправившись после него, римляне начали систематическое завоевание Италии, подчиняя своей власти соседние города и племена. Так, небольшой город на реке Тибр стал главной силой на всем Апеннинском полуострове.

Римская республика. Борьба плебеев и патрициев

В период Римской республики (509–27 гг. до н. э.) римское общество четко делилось на две группы. Патриции — потомки древнейших родов — владели землей и сосредоточили в своих руках власть. Плебеи же представляли собой основную массу населения Рима. Это были земледельцы, ремесленники и торговцы. Хотя они несли военную службу и платили налоги, политических прав у них практически не было. Земледелие составляло основу их хозяйственной деятельности и играло главную роль в экономике республики.

Напряженность между этими группами римлян постепенно нарастала. До 494 г. до н. э. власть в Риме была сосредоточена в руках патрицианской элиты. Консулы и сенат определяли политику, а плебеи, несмотря на военную и экономическую роль, были фактически отстранены от реального участия в государственном управлении.

Консулы — два высших должностных лица республики, которых избирали ежегодно. Они обладали большой властью: командовали армией, созывали сенат и народные собрания римлян, следили за исполнением законов Рима и председательствовали в судах. Изначально эту должность могли занимать только патриции. Римский сенат — влиятельный совещательный орган власти, состоявший из представителей знатных патрицианских родов (первоначально около 300 человек). Он контролировал финансы и внешнюю политику, утверждал решения народных собраний римлян, давал рекомендации магистратам, в том числе по вопросам землевладения и использования общественных земель.

Переломный момент наступил в 494 г. до н. э., когда конфликт достиг пика. Измученные долгами и несправедливым распределением земли, плебеи отказались участвовать в военных походах и покинули Рим. Они обосновались на Священной горе — холме за пределами города. Это событие получило название сецессия (от лат. secessio — «уход»).

Без плебеев армия ослабла, в городе возник дефицит рабочих рук, и патриции были вынуждены пойти на уступки:

согласились учредить должность «народный трибун» — должностное лицо, избиравшееся из числа плебеев для защиты их прав и интересов (народные трибуны обладали правом налагать вето на решения магистратов и сената);

частично списали долги плебеев;

пообещали рассмотреть требования о более справедливом распределении земли.

Со временем плебеи добились полноценного равноправия: получили доступ к высшим государственным должностям, утвердили записи законов (знаменитые Законы Двенадцати таблиц) и право вступать в браки с патрициями. К III веку до н. э. сформировался новый правящий класс — нобилитет, объединивший богатых представителей обеих групп римлян. Эти изменения укрепили Рим и создали условия для расширения его владений.

Борьба римлян с галлами

Столкновения римлян с галльскими племенами начались еще в VI веке до н. э. Галлы, пришедшие из областей современной Франции и Швейцарии, постепенно продвигались на юг Апеннинского полуострова. Они заселяли долину реки По и конфликтовали с местными племенами. По мере расширения Рима столкновения с галлами участились.

К IV веку до н. э. давление галлов усилилось, что в итоге привело к масштабному вторжению галлов на территорию Римской республики. Решающим событием стала кампания 390 года до н. э. (по традиционной римской хронологии; некоторые источники указывают 387 г. до н. э.). Галлы под предводительством вождя Бренна двинулись на Рим. В битве на реке Аллия (приток Тибра) римское войско потерпело сокрушительное поражение. После этого галлы вошли в Рим и частично разорили город.

Уцелевшие римляне укрылись на Капитолийском холме, началась длительная осада. Защитники Рима страдали от нехватки продовольствия, но сумели отбить попытки штурма. По легенде, их вовремя предупредили гуси, посвященные богине Юноне. Птицы громко загоготали, когда галлы попытались незаметно подняться на холм ночью.

В конце концов стороны договорились о выкупе. Римляне выплатили галлам золото. При взвешивании Бренн бросил на весы свой меч со словами «Vae victis!» («Горе побежденным!»), вынудив римлян добавить больше золота. Этот эпизод стал символом унижения, но также послужил стимулом для укрепления Рима в последующие годы.

Завоевание римлянами Италии

На протяжении V–III вв. до н. э. римляне шаг за шагом покоряли Апеннинский полуостров и в итоге подчинили его почти целиком, сломив сопротивление греческих колоний на юге.

Греки-колонисты, веками проживавшие на этих землях и не желавшие подчиняться Риму, обратились за помощью к царю Эпира Пирру (319–272 гг. до н. э.). В 280 г. до н. э. Пирр одержал над римлянами несколько побед, причем немалую роль в успехе сыграли боевые слоны — их вид вселял ужас в противника. После первой победы правитель потребовал от Рима гарантировать независимость греческих колоний, но римляне отвергли условия и решили продолжить войну.

Пирр одержал верх и во втором сражении. По свидетельствам древних историков, тогда он произнес: «Если я одержу еще одну такую победу над римлянами, у меня не останется ни одного воина из тех, что прибыли вместе со мной».

Греки победили, но почти лишились воинов — так возникло понятие «пиррова победа». Вскоре римляне, одолев войска Пирра, захватили всю Италию. В V–III вв. до н. э. Рим превратился в мощную державу с сильной армией и республиканским управлением. Завоевания расширили права плебеев. К III в. до н. э. они обрели право владеть землей и участвовать в управлении.

Заключение

В ходе развития Римской республики борьба плебеев с патрициями завершилась победой первых. К III в. до н. э. они добились политического равноправия и сформировали вместе с патрициями нобилитет. Столкновение с галлами (в том числе разорение Рима в 390 г. до н. э.) стало испытанием, которое римляне преодолели.

Продолжительная война римлян с соседними племенами позволила расширить территорию и укрепить власть. К 265 г. до н. э. завоевание римлянами Италии завершилось, заложив основу будущей империи, которой суждено было просуществовать более тысячи лет.