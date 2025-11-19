Пустыни — это обширные пространства с крайне разреженной флорой. Растительность не формирует сплошной покров из-за дефицита осадков. Она появляется лишь ненадолго, весной. Полупустыни (пустынностепи) представляют собой переходный тип ландшафта от степей к пустыням. В России эти природные зоны занимают небольшую площадь в юго-восточной части Восточно-Европейской равнины. Территории охватывают также часть Прикаспийской низменности, включая республику Калмыкия, Астраханскую и Волгоградскую области.
Определения пустыни и полупустыни
Пустыня — природная зона с равнинной поверхностью, скудной растительностью и специфическим животным миром, который научился приспосабливаться к условиям пустыни. Поверхность бывает разной: песчаной, глинистой, каменистой, солончаковой. Располагаются такие ландшафты вдоль побережья Каспийского моря, простираясь от истока реки Терек до границы с Казахстаном.
Полупустынные территории тянутся полосой вдоль берегов Волги, южнее Волгограда. Для них характерен мозаичный растительный покров, где участки степной растительности чередуются с пустынными сообществами. Эти зоны отличаются суровыми условиями, но они обладают уникальными экосистемами, адаптированными к жизни при дефиците влаги.
На заметку. Общая площадь пустынь и полупустынных степей в России составляет около 1,5% от всей территории страны. Это делает их одними из самых малораспространенных, но важных участков для изучения ландшафтов.
Климат пустынных территорий
Определяющей чертой пустынь является их климат, который ставит эти регионы на первое место по температурным показателям в стране. Этому способствует преобладание солнечной погоды (более 200 дней в году) и ярко выраженные сезонные контрасты: затяжному засушливому лету противостоит короткий, но холодный зимний период.
Такая климатическая модель напрямую сказывается на гидрологии — речная сеть практически отсутствует, а существующие реки летом мелеют. Преобладают равнины, чей облик постоянно трансформируется ветром, который формирует и перемещает характерные песчаные валы — барханы. Для климата характерно малое количество осадков (до 150-200 мм), которые выпадают неравномерно — больше всего в весенний период.
Особенности климата:
- Лето. Длится около пяти месяцев. Погода жаркая, безоблачная. Воздух сухой. Температура поверхности почвы доходит до +70°С. Температура воздуха в среднем составляет +25…+29 °С и иногда достигает +50°С и выше. Ночью происходит резкое охлаждение.
- Зима. Продолжается не дольше четырех месяцев. Зимний период довольно суровый, со средними температурами от -4 до -8°С, иногда с морозами до −30°С. Холода приходят в октябре. Дуют сильные северо-восточные ветры. Снежный покров незначительный, всего 5–8 сантиметров.
- Весна. Наступает быстро после зимних холодов. В этот период повышается уровень воды в реках из-за таяния снега и весенних дождей. На короткое время ландшафт преображается. Расцветают тюльпаны, ирисы, маки. К середине весны эта растительность выгорает под солнцем. Ее сменяют засухоустойчивые растения.
Растительность в целом очень бедная. Здесь выживают только виды, приспособленные к жаркому климату. У них обычно длинные корни для добычи воды, мелкие листья для уменьшения испарения. Такие растения, как верблюжья колючка, саксаул, полынь, солянка и песчаная акация своими корнями закрепляют песчаные массивы.
Животный мир также адаптирован к суровым условиям континентального климата. Черепахи, змеи, ящерицы, тушканчики и сайгаки обладают механизмами выживания в условиях засухи и экстремальных температур. Также неплохо себя здесь чувствуют лисицы, зайцы, суслики, песчаники. Можно встретить скорпионов, тарантулов, каракуртов. Например, Арчединско-Донские пески в Волгоградской области стали домом для многих видов флоры и фауны.
Оазисы: острова жизни
В пустыне встречаются оазисы. Это участки с обильной растительностью, которые существуют благодаря близости рек или подземных источников воды. Оазисы служат центрами жизни, где концентрируется население. Освоение пустынных земель напрямую связано с их обводнением.
Крупнейший оазис находится в Волго-Ахтубинской пойме. Эта территория известна как центр бахчеводства и овощеводства Российской Федерации. Здесь расположены города Ахтубинск, Волжский, Знаменск, Ленинск и Харабали. В дельте Волги создан Астраханский государственный заповедник. Его водные угодья богаты рыбой.
Фауна Астраханского заповедника:
- рыбы — щука, окунь, белуга, осётр, вобла;
- птицы — розовые пеликаны, белые лебеди, бакланы, цапли;
- млекопитающие — выдры, кабаны, волки, лисицы.
В заповеднике также произрастают знаменитые каспийские лотосы, создавая удивительные по красоте пейзажи.
Население и его занятия
Население в пустынях и пустынностепях размещено неравномерно. Люди селятся преимущественно в оазисах вдоль рек. Основные занятия связаны с природными условиями. Развито земледелие, но только при условии искусственного орошения. Выращивают бахчевые культуры, виноград, пшеницу. Обширные пастбища используются для разведения скота.
Регион
Основные виды хозяйственной деятельности
Астраханская область
Рыболовство, переработка рыбы, овощеводство, бахчеводство, добыча газа и соли (озеро Баскунчак)
Республика Калмыкия
Животноводство (овцы, коровы, лошади, верблюды), переработка сельхозпродукции, добыча нефти и газа
Волгоградская область
Животноводство, земледелие (при орошении), добыча природных ресурсов
Города на побережье Каспийского моря являются центрами рыбной промышленности. Астрахань — главный центр рыболовства на юге страны. В полупустыне находится Элиста, столица Калмыкии, где основное направление — животноводство. Промышленные предприятия здесь перерабатывают продукцию сельского хозяйства. Эти регионы богаты природными ресурсами.
Где находятся пустыни России
Хотя пустынные ландшафты занимают небольшую часть страны, они демонстрируют удивительное географическое разнообразие. Российские пустыни — это не только пески, а целые миры со своими особенностями.
Чарские пески
В Забайкальском крае расположена одна из самых необычных северных пустынь мира — Чарские пески. Этот песчаный массив площадью около 30 квадратных километров расположен в Чарской котловине. Барханы высотой до 80 метров соседствуют с суровыми сибирскими пейзажами: тайгой, болотами, пейзажами из заснеженных гор. Пустыня окружена Кодарским горным хребтом. Такое соседство создает поразительный контраст. Природная достопримечательность — Чарские пески — образовалась в результате выветривания горных пород и деятельности ледников.
На заметку. В урочище можно услышать знаменитые поющие барханы. Этот звук возникает при движении песка под действием ветра.
Артезианская пустыня и другие песчаные массивы
В Астраханской области расположена Артезианская пустыня. Она привлекает внимание исследователей своими геологическими особенностями. Тысячи лет назад на этом месте было дно древнего озера, которое высохло, оставив после себя огромные массивы песка. Пустыня служит примером того, как ландшафт меняется под влиянием внешних процессов.
Пустынные степи Калмыкии
Прикаспийская низменность в республике — это обширная пустынная зона. Здешние пустынные степи отличаются разнообразием. Часть из них, например заповедник Черные земли, имеет антропогенное происхождение, возникнув в результате нерационального выпаса скота. Посетить эти места — значит увидеть, как деятельность человека влияет на окружающую среду.
Экологические проблемы
Экосистемы пустынь крайне уязвимы. Хозяйственная деятельность человека и изменение климата создают серьезные угрозы для этих уникальных природных комплексов. Охрана пустынь становится важной задачей. Главное — сохранить хрупкий баланс, который поддерживает жизнь в суровых условиях пустыни.
Основные экологические вызовы:
- Опустынивание. Расширение опустыненных степей, деградация земель из-за перевыпаса скота и неправильной агротехники. Заповедник «Черные земли» был создан для борьбы с этим процессом.
- Загрязнение. Разливы нефти при добыче и транспортировке наносят непоправимый вред почве и воде.
- Дефицит воды. Проблема нехватки водных ресурсов усугубляется изменением климата, что влияет на всю экосистему.
- Браконьерство. Незаконная охота приводит к сокращению популяций редких животных, например сайгака.
- Ветровая эрозия. Уничтожение растительного покрова усиливает пыльные и песчаные бури, которые разрушают плодородный слой почвы.
Сохранение биологического разнообразия и поддержание естественных экологических процессах в пустынях России имеет большое экологическое значение. Эти территории служат естественными лабораториями для изучения адаптации живых организмов. Их природные богатства, включая минеральные природные ресурсы, требуют бережного и рационального подхода. Пустыня как природная зона — это не безжизненное пространство, а сложный мир, требующий нашего внимания. Понимание его ценности — первый шаг к его сохранению.