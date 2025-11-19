Пустыни — это обширные пространства с крайне разреженной флорой. Растительность не формирует сплошной покров из-за дефицита осадков. Она появляется лишь ненадолго, весной. Полупустыни (пустынностепи) представляют собой переходный тип ландшафта от степей к пустыням. В России эти природные зоны занимают небольшую площадь в юго-восточной части Восточно-Европейской равнины. Территории охватывают также часть Прикаспийской низменности, включая республику Калмыкия, Астраханскую и Волгоградскую области.

Определения пустыни и полупустыни

Пустыня — природная зона с равнинной поверхностью, скудной растительностью и специфическим животным миром, который научился приспосабливаться к условиям пустыни. Поверхность бывает разной: песчаной, глинистой, каменистой, солончаковой. Располагаются такие ландшафты вдоль побережья Каспийского моря, простираясь от истока реки Терек до границы с Казахстаном.

Полупустынные территории тянутся полосой вдоль берегов Волги, южнее Волгограда. Для них характерен мозаичный растительный покров, где участки степной растительности чередуются с пустынными сообществами. Эти зоны отличаются суровыми условиями, но они обладают уникальными экосистемами, адаптированными к жизни при дефиците влаги.

На заметку. Общая площадь пустынь и полупустынных степей в России составляет около 1,5% от всей территории страны. Это делает их одними из самых малораспространенных, но важных участков для изучения ландшафтов.

Климат пустынных территорий