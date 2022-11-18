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Школьные олимпиады 2022-2023

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    Олимпиады — это интеллектуальные соревнования для школьников. Только в России их проводится более 700. Олимпиады дают возможность школьникам проявить себя, раскрыть таланты и расширить кругозор, определиться с интересами и развивать свои способности. Как и любые состязания, они воспитывают целеустремленность, учат преодолевать стресс и не бояться неудач.

    Для учителя олимпиады – это способ заинтересовать школьников собственным предметом, продемонстрировать его с новой стороны. Подготовка к состязанию помогает закрепить и углубить знания, мотивировать учеников к дальнейшим занятиям.
    Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное. За них не ставят оценки, но они дают льготы при поступлении в вузы. Если предмет интересен, то неважно какие в школе оценки, пусть даже не очень хорошие. Олимпиады проводятся не для проверки знаний, это не контрольная и двоек на олимпиаде не ставят.
    Успешно выступив на олимпиаде, можно заработать преимущества при поступлении в вузы – от дополнительных баллов до поступления без экзаменов. Самая значительная льгота для олимпиадников – зачисление без вступительных испытаний. Второе преимущество – максимальный балл за ЕГЭ.
    Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем или призером финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из Перечня Минобрнауки. Победители или призёры заключительного этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой вуз на профильное направление. В России проходит множество других интересных олимпиад и конкурсов. Они не дают существенных льгот при поступлении, но вуз может добавить от 1 до 10 баллов за дипломы таких соревнований.
    Правом на льготу можно воспользоваться в течение 4 лет.
    Более подробно об олимпиадах на сайте - https://olimpiada.ru/

    С полным перечнем вы можете ознакомиться по ссылке! 
    https://disk.yandex.ru/d/Pw_IHDvqxsgksQ
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