Школьные олимпиады 2022-2023

Олимпиады — это интеллектуальные соревнования для школьников. Только в России их проводится более 700. Олимпиады дают возможность школьникам проявить себя, раскрыть таланты и расширить кругозор, определиться с интересами и развивать свои способности. Как и любые состязания, они воспитывают целеустремленность, учат преодолевать стресс и не бояться неудач.

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