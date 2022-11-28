Школа профессионалов будущего в РМЛ и МБОУ «СОШ №21»

Проект “Школа профессионального будущего” проходит в форме проведения развивающих мастер-классов и соревновательных интеллектуальных игр, в которых принимают участие ученики разных школ нашей Республики.

И сегодня мероприятие прошло сразу в двух организациях - в Республиканском многопрофильном лицее и СОШ №21. в Общей сложности в мероприятии приняли участие более ста человек.

Целых 2 часа интересных занимательных заданий отлично развивают командный дух, а соревновательная атмосфера сближает в достижении единой цели.

В конце игры по традиции все участники получили памятные призы и сертификаты.