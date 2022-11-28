Школа профессионалов будущего в РМЛ и МБОУ «СОШ №21»

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Проект “Школа профессионального будущего” проходит в форме проведения развивающих мастер-классов и соревновательных интеллектуальных игр, в которых принимают участие ученики разных школ нашей Республики.
И сегодня мероприятие прошло сразу в двух организациях - в Республиканском многопрофильном лицее и СОШ №21. в Общей сложности в мероприятии приняли участие более ста человек. В рамках мероприятия команды представили также свои проекты на суд экспертов и получили обратную связь по ним. Победители в номинациях были награждены кубками и дипломами.
Целых 2 часа интересных занимательных заданий отлично развивают командный дух, а соревновательная атмосфера сближает в достижении единой цели.
В конце игры по традиции все участники получили памятные призы и сертификаты.
И сегодня мероприятие прошло сразу в двух организациях - в Республиканском многопрофильном лицее и СОШ №21. в Общей сложности в мероприятии приняли участие более ста человек. В рамках мероприятия команды представили также свои проекты на суд экспертов и получили обратную связь по ним. Победители в номинациях были награждены кубками и дипломами.
Целых 2 часа интересных занимательных заданий отлично развивают командный дух, а соревновательная атмосфера сближает в достижении единой цели.
В конце игры по традиции все участники получили памятные призы и сертификаты.