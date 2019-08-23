Аттестация на домашнем обучении
“Дом Знаний” - это лицензированная аккредитованная школа онлайн-формата, где ученики, находящиеся на домашнем или семейном обучении могут сдавать официальные промежуточные и итоговые аттестации.
Преимущества промежуточной аттестации
Низкая цена
Лучшие цены на промежуточные и итоговые аттестации
Зачисление за 1 день
При наличии всех документов зачисление происходит в течение 1-2 рабочих дней
Легкий интерфейс
Понятный интерфейс с широким функционалом и доступом к образовательному контенту
Помощь тьютора
Тьютор поможет разобраться в платформе и организовать учебный процесс
Хорошо знаете школьную программу?
Большинство школьников не уверены в своих знаниях, и без диагностики сложно выяснить где именно есть пробелы. Наличие упущений и пробелов создает дискомфорт и придает неуверенность, что в конечном итоге приводит к тому, что предмет переходит в список нелюбимых и желание как-то исправлять ситуацию пропадает напрочь…
Как пройти аттестацию?
1
Регистрация
Выбираете нужный класс, оплачиваете и получаете доступ в личный кабинет.
2
Зачисление в школу
Можно зачислиться в любое время учебного года и с любого класса.
3
Аттестация
Проходите подготовку или сразу переходите к сдаче промежуточной аттестации.
4
Выдача документов
По окончании тестирования по всем предметам выдаётся справка о прохождении аттестации.
Сколько стоит аттестация
Начальное общее образование
четверть
год
6 000 ₽/четверть
- 1-4 классы
- Наличие прокторинга
- Отдельная аттестация за каждую четверть
Основное и среднее общее образование
четверть
год
8 000 ₽/четверть
- 5, 6, 7, 8, 10 классы
- Наличие прокторинга
- Отдельная аттестация за каждую четверть
Выпускные классы
четверть
год
16 000 ₽/четверть
- 9, 11 классы
- Наличие прокторинга
- Отдельная аттестация за каждую четверть
- В 11 классе вместо четверти полугодие
Дом Знаний - это
Онлайн школа
Полноценная общеобразовательная онлайн-школа, по окончании которой ученики получают аттестат государственного образца. Ученики имеют возможность сдавать обязательные государственные экзамены и промежуточные проверочные работы
Индивидуальный подход
Система «Дома Знаний» построена таким образом, что для каждого ученика учителя, тьюторы и психологи находят индивидуальный подход с учетом всех ранее перенесенных переживаний ребенка, а уроки проходят в атмосфере взаимоуважения.
Комфортное обучение
Ученики могут учиться в своем темпе, определять график занятий и заниматься с упором на те предметы, которые считает необходимыми и интересными для себя и своей будущей профессии в комфортной для себя обстановке.
Родители говорят “Спасибо!”
Дарья Дисский
7 класс Лимассол, Кипр
Обучаясь в 'Доме Знаний' можно оставаться в уюте, не выходя из дома. Учителя очень добрые и классные. Видеоуроки очень интересные и легко даются. Советую всем
Мама Максима Л.
6 класс Москва, Россия
«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».
Малика Алибекова
5 класс Лондон, Великобритания
На уроках в 'Доме Знаний' мне всегда интересно, потому что учитель уделяет внимание только мне. Я могу задать вопрос и сразу получаю ответ. И мои домашние задания всегда готовы к проверке - я знаю, что одна и меня все равно спросят по предмету.
Давид Г.
6 класс о.Бали, Индонезия
Я побывал в разных городах и проучился в разных школах. На данный момент я учусь в «Дом Знаний». Это, наверное, лучшая школа, в которой я когда-либо учился. Здесь очень интересно и доступно преподносится материал. Больше всего люблю уроки рисования и английского.
Ашурилаева Рукият.
7 класс Избербаш, Россия
В онлайн школе «Дом Знаний» очень интересно и комфортно учиться! Учитель уделяет тебе особое внимание, видеоуроки можешь просматривать сколько тебе захочется, и, конечно же, своё личное расписание, которое ты составляешь вместе с куратором в начале года. Перейдя в Дом Знаний, вы поймёте, что учится это не так уж и сложно, а, наоборот, очень интересно!
мама Марии Н.
6 класс, Москва Россия
Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала, несмотря на отсутствие привычного контакта между преподавателем и учащимися.
Вопросы и ответы
Как проходят занятия?
Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.
Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.
Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.
Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
Кто выполняет роль классного руководителя?
В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.
Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация школьника;
- работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
Если есть тьютор, для чего нужен куратор?
Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Как родитель принимает участие в школьной жизни ребенка?
Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.
Можно ли учиться один-на-один с учителем?
Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:
1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.
Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.
Как формируется расписание?
Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.
Вдруг ребенку не понравится?
Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!
Мой сын любит учиться, но нагрузка в школе лишила его возможности посещать дополнительные занятия. Смог бы он посещать их, обучаясь у вас?
Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции. Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие. Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал