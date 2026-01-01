Когда ребёнок занимается творчеством серьёзно, обычная школьная система начинает работать с ним в конфликте.
Учёба, которая не мешает творчеству
Учёба, которая не мешает творчествуОбразовательная программа для детей, которые профессионально развиваются в музыке, танцах, рисунке, театре и других творческих направлениях
Учёба, которая не мешает творчествуОбразовательная программа для детей, которые профессионально развиваются в музыке, танцах, рисунке, театре и других творческих направлениях
Почему обычная школа и профессиональное творчество мешают друг другу?
Пропуски из-за выступлений превращаются в сложности с классным руководителем. К тому же, после шести уроков сил на репетицию уже не остаётся. Чтобы поехать на конкурс, нужно неделю улаживать вопросы с пропущенными днями и контрольными.
Традиционная система образования создавалась без учёта детей, у которых есть занятость за пределами класса. Она предполагает одинаковое расписание, один темп и единые правила для всех обучающихся. Для большинства это работает, однако, для творческого ребёнка такая система становится постоянным источником стресса.
Обычная онлайн школа vs «Дом Знаний»
Официальное образование без лишних сложностей
Когда у школы нет аккредитации:
Ребенок формально прикреплен к школе-партнёру, не зачислен официально.
Обучение и аттестация проходят в разных местах.
Нет ответственности за результат перед государством.
Возможны скрытые платежи за аттестацию.
Обучение не по ФГОС.
Выбор, который дает уверенность
Все, что важно для образования ребенка и спокойствия родителей
Как устроено в «Доме Знаний»
Ребенок официально зачислен, так как есть государственная аккредитация.
Обучение и аттестация проходят в одной школе.
Мы ответственны за качество обучения и результат каждого ученика.
Прозрачная стоимость — без скрытых платежей.
Программа соответствует всем требованиям ФГОС.
Государственная лицензия
№ Л035-01227-05/00183746
Аккредитация
Серия 05А01 № 0002151
Отвечаем за качество обучения и результат каждого ученика
Обучение по ФГОС
1-11 классы
Почему нужно выбрать нашу школу?
Занятия в группах до 10 человек
Для лучшего восприятия и запоминания тем
Лучшие педагоги
Среди которых победители всероссийских конкурсов
Правильный выбор онлайн-школы
На что обратить особое внимание при выборе онлайн школы для своего ребенка?
Выбор смены обучения
Для того, чтобы оставалось время для занятий творчеством, музыкой, спортом
Живые уроки с преподавателями
А еще доступ к огромной библиотеке видеоуроков
Гибкий график оплат и льготы
Можно оплачивать обучение на любой срок, а также возможен возврат средств, если что-то не устроило
Творчество вредит успеваемости?
Многие родители боятся, что если ребёнок столько времени отдаёт творчеству, то знания пострадают. На самом деле всё устроено иначе. Дети, которые серьёзно занимаются искусством лучше концентрируются, легче справляются с нагрузкой и увереннее берутся за сложные задачи, потому что все эти навыки они уже развивают на репетициях и выступлениях. Творчество и учёба дополняют друг друга в процессе развития ребенка.
В «Доме Знаний» не нужно ни от чего отказываться. Гибкий формат позволяет выстроить учёбу вокруг творческого графика ребёнка и получить полноценный государственный аттестат.
В «Доме Знаний» не нужно ни от чего отказываться. Гибкий формат позволяет выстроить учёбу вокруг творческого графика ребёнка и получить полноценный государственный аттестат.
Творческий ребёнок уже обладает всем необходимым для успешной учебы!
Искусство развивает те же качества, которые нужны для хорошей учёбы.
Задача хорошей школы в том, чтобы опираться на эти качества и усиливать их, а не требовать их подавления.
Мы понимаем, как сложно учиться чему-то параллельно с учебой в школе.
Именно поэтому «Дом Знаний» подходит детям, у которых есть призвание и которым нужна поддержка и стабильность.
Музыканту
Чтобы не пропускать школьный материал во время многочасовых репетиций, концертов и занятий с педагогом, а возвращаться к материалам в удобное время и не терять академическую базу
Танцору
Чтобы совмещать интенсивные тренировки, сборы и гастроли с учёбой без перегрузок, сдавая задания в гибком формате, даже если график часто меняется
Художнику
Чтобы ставить вдохновение на паузу: учиться в своём темпе, уделяя больше времени практике, проектам и портфолио
Вокалисту
Чтобы беречь голос и режим, не тратя силы на дорогу и ранние подъёмы, и при этом не выпадать из учебного процесса во время конкурсов и выступлений
Актёру
Чтобы участвовать в спектаклях, съёмках и кастингах, не переживая из-за пропущенных уроков и жёсткого школьного расписания
Творческий путь начинается именно в школьном возрасте, и пропустить важный виток развития в нём значительно хуже, чем пропустить контрольную по географии.
бесплатную консультациюПробный период в онлайн-школе: проанализируем знания ребёнка и подберём подходящий план обучения
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Процесс обучения в «Доме Знаний»Ребёнок поехал на конкурс на неделю: что происходит с учёбой? Все уроки записаны и доступны на платформе в любое время, тьютор заранее знает о поездке и помогает скорректировать план, аттестации проходят онлайн в удобную дату.
Видеоуроки
Все уроки записаны и доступны на платформе в любое время
Изучение материала
Тьютор заранее знает о поездке и помогает скорректировать план
Выполнение заданий
Аттестации проходят онлайн в удобную дату
Тестирования
Проверяем знания без стресса и жёстких сроков
Домашняя работа
Задания можно сдавать в удобном формате и темпе
Обратная связь с учителем
Учёба не останавливается, а подстраивается под жизнь ребёнка
Упор на решение жизненных задач и проектовУчим применимым навыкам, а не зубрёжке учебников.
В «Доме Знаний» у каждого творческого ученика есть:
Гибкое расписание и поддерживающие учителя
Возможность получить государственный аттестат в конце обучения, как и в обычной школе
Психолог, если нагрузка становится слишком большой
Личный тьютор, который помогает выстраивать учёбу вокруг творческого графика
Результаты, которыми мы гордимся
Алёна Г.
Родитель
Я сначала переживала, как сын (2 класс) освоится в дистанционной школе, но оказалось, что всё просто и понятно. Учителя находят подход к детям, задания не перегружают, но и не слишком лёгкие. Очень рада, что все хорошо, мне так проще, когда на руках еще и новорожденный. Я не переживаю, как сын доберется в школу и обратно. И ему так спокойнее. Он немного ревновал меня к малышу, а теперь, когда он не вынужден уходить в школу, он чувствует, что я рядом и не оставляю его.
Екатерина Н.
Родитель
Нам понравилось с вами проходить аттестацию по обоим детям (1 и 4 классы). Тьюторы решали оперативно все вопросы и учителя грамотно проводили аттестацию. Это очень хорошо, потому что они оба первый раз сдавали в онлайн формате и немного терялись по началу... Даже такой простой предмет как физкультура, было очень интересно сдавать! Спасибо вам за работу! Желаем вам успехов!
Дарья Л.
Родитель
Внук учится в «Доме Знаний» не из острой необходимости курсов для школы. Программа совершенно другая, и методики тоже. Преподаватели и психологи всегда на связи и готовы консультировать. А сейчас ребенок уже может самостоятельно выполнять большие проекты. Спасибо за возможность дать качественное образование!
Елена Г.
Родитель
Дочка сдавала аттестацию. Очень благодарны учителям и тьютору. Отличная школа. Материалы для подготовки предоставляют в полном объеме. Тьютор всегда на связи, готов помочь по всем вопросам. Аттестации я слышала, очень понравился корректный подход учителей, ребёнка не переюивают, относятся дружелюбно, даже если ребёнок ошибается, об ошибке сообщат после того, как ребёнок ответил на все вопросы полностью, благодаря такому подходу ребёнок остаётся спокойным и хорошо отвечает.
Ольга Д.
Родитель
Перешли в эту школу два года назад. Школа сыну очень понравилась. Успеваемость наконец-то улучшилась. Понравилось, что есть возможность делать уроки в удобное время. Четко составлена программа уроков, дополнительный материал. Уроки подаются в удобной форме + возможность почитать учебники и дополнительные материалы. Воспитывает организованность, дисциплину, ответственность.
Стоимость обучения
Если вашему ребенку нужно подтянуть оценки в школе – этот тариф подойдет идеально
От 6 055 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Диагностика знаний
- Доступ к дополнительным курсам
- Живые индивидуальные онлайн-уроки
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Персональная траектория обучения
Тариф для самостоятельных
От 3 460 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Доступ к дополнительным курсам
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Доступ к электронным версиям учебников
Изучить школьную программу с поддержкой преподавателей
От 8 649 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Доступ к дополнительным курсам
- Диагностика знаний
- Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к электронным версиям учебников
Пройти обучение без сдачи промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы сдаёте их в школе, к которой прикреплены).
От 17 298 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Доступ к дополнительным курсам
- Диагностика знаний
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
Получить государственный аттестат по окончании обучения
От 18 163 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Диагностика знаний
- Доступ к электронным версиям учебников
Воспользоваться всеми преимуществами тарифа «С зачислением» и дополнительными возможностями для комфортного и эффективного обучения.
От 43 245 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Живые индивидуальные онлайн-уроки
- Персональная траектория обучения
- Экстернат
- Персональный психолог
- Персональный тьютор
- Диагностика знаний
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к дополнительным курсам
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Доступ к электронным версиям учебников
Материнский капиталВы можете оплатить обучение в школе с помощью материнского капитала.
Налоговый вычетЕжегодно вы будете возвращать до 13% стоимости обучения с помощью возмещения НДФЛ.
Много скидокПри зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.
Гарантируем 100% возврат оплаты в первые 14 дней
Вопросы и ответы
Да. В «Доме Знаний» уроки доступны в записи, аттестации проходят онлайн, а тьютор помогает выстроить учёбу вокруг репетиций, конкурсов и выступлений.
Все материалы остаются доступны на платформе. Тьютор заранее корректирует план, а аттестацию можно перенести на удобную дату. Учёба не останавливается, а подстраивается под график ребёнка.
Да. Обучение проходит по ФГОС, а по итогам программ ученик может получить государственный аттестат, как в обычной школе.
Программа особенно подходит музыкантам, танцорам, художникам, вокалистам и актёрам — детям, которым нужна гибкость расписания и поддержка при совмещении учёбы с творчеством.
Согласно установленным правилам, для получения доступа к урокам на нашей платформе необходимо предоставить следующие варианты документов установленного образца:
1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в первый класс.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
5. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия).
Время зачисления в школу - 1 день!
Время может варьироваться в зависимости от работы почты и быстродействия самого родителя*
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). Прием официально начинается с сентября.
Скачать анкету
Договор с АНОО Дом Знаний.docx
Заявление о приеме в 1 класс
Заявление о приеме во 2-11 классы
Согласие родителей на обработку персональных данных учащегося
Если Ваш ребёнок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, Вам необходимо дополнительно предоставить: документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Все документы необходимо предоставить на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Обучение в нашей школе подходит тем, кто живет за границей и хочет совмещать учебу с увлечениями, спортом или путешествиями. Мы способны обеспечить обучение даже в период пандемии или иных ограничений. Вы сможете спокойно перевестись на онлайн-обучение в рамках учебного года.
Тестирование и устное собеседование, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.
Адаптация к онлайн-формату обучения начинается ещё на этапе бесплатной пробной недели, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами. Обучение проходит в небольших группах до 10 учеников, поэтому учитель организовывает индивидуальный подход к каждому. За процессом адаптации и социализации обязательно наблюдает наш психолог, который всегда готов прийти на помощь ребенку и проконсультировать родителей. У каждого класса есть персональный тьютор, который отвечает на вопросы. Он помогает ребенку стать другом себе и остальным ученикам. Важно поддерживать ребенка в этот период и обсуждать его впечатления и ощущения, чтобы он мог чувствовать себя спокойно, сразу прорабатывать появившиеся трудности и избегать стресса.
Как поступить в «Дом Знаний»?
Простая схема из 4 шагов:
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Наш менеджер поможет подобрать план и ответит на все ваши вопросы
Получаете консультацию и персональный план
Подписываете договор и получаете доступ
Ребенок начинает учиться в удобном темпе из любой точки мира!
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