Бесплатная диагностика знаний школьников

Проверьте, какие темы ребёнок уже понимает и что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП в PDF.

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1 / 3 . Что такое диагностика знаний Короткий тест по выбранному предмету и классу. Вы увидите, какие темы уже понятны, а какие стоит повторить. Это не школьная отметка. Далее Пропустить

Как это работает 1. Выберите класс и предмет 2. Пройдите тест целиком или по разделам 3. Получите результат и предварительный ИУП