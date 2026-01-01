Бесплатная диагностика знаний школьников
Проверьте, какие темы ребёнок уже понимает и что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП в PDF.
Бесплатно · Без регистрации · Без ограничения времени
1 / 3. Что такое диагностика знаний
Короткий тест по выбранному предмету и классу. Вы увидите, какие темы уже понятны, а какие стоит повторить. Это не школьная отметка.
Выбрать программу класса напрямую
Как это работает
1. Выберите класс и предмет
2. Пройдите тест целиком или по разделам
3. Получите результат и предварительный ИУП
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. Также можно нажать «Сделать перерыв» и вернуться в этом браузере.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.