Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 1 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Математика

Диагностика знаний · материал за 1 класс

585 заданий · ≈ 878 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 1 класс

733 заданий · ≈ 1100 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 1 класс

458 заданий · ≈ 687 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 1 класс

57 заданий · ≈ 86 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 1 класс

253 заданий · ≈ 380 мин

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ИЗО

Диагностика знаний · материал за 1 класс

151 заданий · ≈ 227 мин

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Музыка

Диагностика знаний · материал за 1 класс

146 заданий · ≈ 219 мин

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Окружающий мир

Диагностика знаний · материал за 1 класс

280 заданий · ≈ 420 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 1 класс

150 заданий · ≈ 225 мин

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