Проверьте знания по программе 1 класса
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Математика
Диагностика знаний · материал за 1 класс
585 заданий · ≈ 878 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 1 класс
733 заданий · ≈ 1100 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 1 класс
458 заданий · ≈ 687 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 1 класс
57 заданий · ≈ 86 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 1 класс
253 заданий · ≈ 380 мин
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ИЗО
Диагностика знаний · материал за 1 класс
151 заданий · ≈ 227 мин
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Музыка
Диагностика знаний · материал за 1 класс
146 заданий · ≈ 219 мин
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Окружающий мир
Диагностика знаний · материал за 1 класс
280 заданий · ≈ 420 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 1 класс
150 заданий · ≈ 225 мин
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