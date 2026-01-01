Диагностика по физической культуре за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 253 задания · примерно 380 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (52 тем, 253 заданий · примерно 380 мин).
Основы физической культуры
- Что такое физическая культура
- Современные физические упражнения
Режим дня и здоровье
- Режим дня и правила его составления и соблюдения
- Личная гигиена и гигиенические процедуры
- Осанка человека. Упражнения для осанки
- Комплексы утренней зарядки и физкультминуток в режиме дня школьника
Уроки физической культуры: основы и техника упражнений
- Правила поведения на уроках физической культуры, общие понятия о видах гимнастики
- Учимся гимнастическим упражнениям
- Стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом
- Акробатические упражнения, основные техники
- Строевые упражнения и организующие команды на уроках физической культуры
- Гимнастические упражнения с мячом
- Гимнастические упражнения в прыжках
- Прыжки в группировке толчком двумя ногами
Лыжная подготовка
- Переноска лыж к месту занятия
- Строевые упражнения с лыжами в руках
- Упражнения в передвижении на лыжах
- Имитационные упражнения техники передвижения на лыжах
- Техника ступающего шага во время передвижения
- Имитационные упражнения техники передвижения на лыжах скользящим шагом
- Техника передвижения на лыжах скользящим шагом
- Техника передвижения на лыжах скользящим шагом в полной координации
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Ходьба на лыжах
Нормативы ГТО и освоение техник
- Освоение правил и техники выполнения нормативов комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьподнимание туловища из положения лежа на спинее
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
- Прыжки в упоре на руках толчком двумя ногами
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 6 -ти минутный бег
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 10 м и 30 м
- Упражнения в передвижении с равномерной скоростью
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное передвижение
- Обучение равномерному бегу в колонне по одному с невысокой скоростью
- Упражнения в передвижении с изменением скорости
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бросок набивного мяча
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание теннисного мяча в цель
- Разучивание выполнения прыжка в длину с места
- Разучивание одновременного отталкивания двумя ногами и приземления
- Приземление после спрыгивания с горки матов
- Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- Разучивание техники выполнения прыжка в высоту с прямого разбега
Подвижные игры и игровые площадки
- Считалки для подвижных игр
- Разучивание игровых действий и правил подвижных игр
- Обучение способам организации игровых площадок
- Самостоятельная организация и проведение подвижных игр
- Разучивание подвижной игры «Охотники и утки»
- Разучивание подвижной игры «Не попади в болото»
- Разучивание подвижной игры «Не оступись»
- Разучивание подвижной игры «Кто больше соберет яблок»
- Разучивание подвижной игры «Брось -поймай»
- Разучивание подвижной игры «Пингвины с мячом»
История и теория ГТО
- ГТО – что это такое? История ГТО. Спортивные нормативы
- Основные правила ТБ на уроках, особенности проведения испытаний (тестов) ВФСК ГТО
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.