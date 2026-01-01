Диагностика по ИЗО за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ИЗО ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 151 задание · примерно 227 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 151 заданий · примерно 227 мин).
Восприятие окружающего мира
- Дети любят рисовать. Восприятие произведений детского изобразительного творчества
- «Изображения всюду вокруг нас». Художественное восприятие окружающей действительности
Основы художественного восприятия и композиции
- «Мастер Изображения учит видеть». (Простая геометрическая форма в основе рисунка)
- «Короткое и длинное – пропорции». (Превращения при изменении пропорций)
Выразительность художественных форм
- «Изображать можно пятном». (Зрительная метафора и учимся видеть «целое»)
- «Изображать можно в объёме». Лепка. (Целостность формы)
- «Изображать можно линией». Линиярассказчица
Цветовая выразительность
- Разноцветные краски. Выразительные свойства цвета
- «Изображать можно и то, что невидимо (настроение)». Выразительные свойства цвета
Искусство и природа
- «Мир полон украшений». «Цветы» Художественное восприятие окружающей действительности: узоры в природе. Выразительные свойства цвета. Коллективная работа: изображение наклейками
- «Узоры на крыльях». «Бабочки». Художественное восприятие окружающей действительности: узоры в природе. Понятие симметрии
- «Красивые рыбы» Узоры в природе. Графические художественные материалы и техники. Монотипия
- «Украшения птиц». Выразительные средства объёмной аппликации. Бумагопластика
Орнаментальное искусство
- «Узоры, которые создали люди». Орнамент в архитектуре, одежде и предметах быта
- «Нарядные узоры на глиняных игрушках». Художественные промыслы России
- «Как украшает себя человек». Узнаем персонажа по его украшениям: знаково-символическая роль украшений
Архитектура и строительство
- «Постройки в нашей жизни». Художественное восприятие окружающей действительности
- «Дома бывают разными». Структура и элементы здания. Работа печатками
- «Снаружи и внутри». Конструктивная связь внешней формы и ее внутреннего пространства. Игровое графическое изображение разных предметов в качестве домиков
- «Строим город». Коллективная работа. Макетирование из бумаги
Конструирование и дизайн
- «Всё имеет своё строение». Геометрическая форма как основа изображения. Изображение животных из геометрических фигур аппликация из цветной бумаги
- «Строим вещи». Художественное конструирование предмета (упаковка)
Коллективные проекты и праздники
- «Город, в котором мы живём». Коллективное панно: объемная аппликация и графическое изображение
- «Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе»
- «Праздник птиц». Техники и материалы декоративно-прикладного творчества. Бумагопластика
- «Разноцветные жуки». Выразительные средства объёмного изображения. Бумагопластика
Компьютерная графика и цифровые технологии
- Графические редакторы. Инструменты графического редактора
- Рисунок в графическом редакторе. Осваиваем инструменты цифрового редактора
Природа и времена года в искусстве
- «Времена года». Каждое время года имеет свой цвет. Сюжетная композиция живописными материалами
- Лето в творчестве художников. Образ лета в творчестве отечественных художников. Художественное восприятие окружающей действительности
- Здравствуй, лето! Сюжетная композиция живописными материалами
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.