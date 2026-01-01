Диагностика по литературе за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 458 заданий · примерно 687 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (97 тем, 458 заданий · примерно 687 мин).
Фонетика и звуковой анализ
- Выделение первого звука в слове. Выделение гласных звуков в слове
- Проведение звукового анализа слова. Выделение гласных звуков в слове
- Гласные и согласные звуки
- Сравнение звуков по твёрдости -мягкости
- Отражение качественных характеристик звуков в моделях слов
- Гласные и согласные звуки. Участие в диалоге
- Отработка умения проводить звуковой анализ слова
- Знакомство со строчной и заглавной буквами А, а. Звук [а]
- Функция буквы А, а в слоге -слиянии
- Знакомство со строчной и заглавной буквами О, о. Звук [о]
- Функция буквы О, о в слоге -слиянии
- Проведение звукового анализа слов с буквами И, и. Звук [и]
- Буквы И, и, их функция в слоге -слиянии
- Знакомство со строчной буквой ы. Звук [ы]. Буква ы, её функция в слоге -слиянии
- Знакомство со строчной и заглавной буквами У, у. Звук [у]
- Проведение звукового анализа слов с буквами У, у. Буквы У, у, их функция в слоге -слиянии
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Н, н. Звуки [н], [н’] Проведение звукового анализа слов с буквами Н, н
- Знакомство со строчной и заглавной буквами С, с. Звуки [с], [с’] Проведение звукового анализа слов с буквами С, с
- Знакомство со строчной и заглавной буквами К, к. Звуки [к], [к’] Проведение звукового анализа слов с буквами К, к
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Т, т. Проведение звукового анализа слов с буквами Т, т. Согласные звуки [т], [т’]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Л, л. Согласные звуки [л], [л’] Проведение звукового анализа слов с буквами Л, л
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Р, р. Согласные звуки [р], [р’] Проведение звукованализа слов с буквами Р, рого
- Знакомство со строчной и заглавной буквами В, в. Согласные звуки [в], [в’]
- Проведение звукового анализа слов с буквами В, в
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Е, е. Звуки [й’э], [’э] Проведение звукового анализа слов с буквами Е, е
- Знакомство со строчной и заглавной буквами П, п. Согласные звуки [п], [п’] Проведение звукового анализа слов с буквами П, п
- Знакомство со строчной и заглавной буквами М, м. Согласные звуки [м], [м’]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами З, з. Звуки [з], [з’] Проведение звуковоанализа слов с буквами З, з. Отработка навыка чтения предложений с буквами З, зго
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Б, б. Проведение звукового анализа слов с буквами Б, б. Согласные звуки [б], [б’]. Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление звуков [б] - [п]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Д, д. Согласные звуки [д], [д’] Проведение звукового анализа слов с буквами Д, д. Сопоставление звуков [д] - [т]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Я, я. Звуки [й’а], [’а]. Двойная роль букв Я, я
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Г, г. Проведение звукового анализа слов с буквами Г, г. Согласные звуки [г], [г’] Закрепление знаний о буквах Г, г. Сопоставление звуков [г] - [к].
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ч, ч. Звук [ч’]. Сочетания ЧА — ЧУ Проведение звукового анализа слов с буквами Ч, ч
- Знакомство с буквой ь. Различение функций буквы ь.
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ш, ш. Проведение звукового анализа слов с буквами Ш, ш. Звук [ш] Отработка навыка чтения предложений с буквами Ш, ш. Слушание литературного произведения о животных. Произведение по выбору, например, М.М. Пришвин "Лисичкин хлеб
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ж, ж Проведение звукового анализа слов с буквамж. Сочетания ЖИ — ШИи Ж
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ё, ё. Звуки [й’о], [’о] Проведение звукового анализа слов с буквами Ё, ё
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Й, й. Проведение звукового анализа слов с буквами Й, й
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Х, х.Проведение звукового анализа слов с буквами Х, х
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ю, ю. Проведение звукового анализа слов с буквами Ю, ю. Звуки [й’у], [’у]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ц, ц. Проведение звукового анализа слов с буквами Ц, ц. Согласный звук [ц]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Э, э. Проведение звукового анализа слов с буквами Э, э. Звук [э]
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Щ, щ. Звук [щ’] Проведение звукового анализа слов с буквами Щ, щ. Сочетания ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ
- Знакомство со строчной и заглавной буквами Ф, ф. Звук [ф]
- Знакомство с особенностями буквы ъ. Буквы Ь и Ъ
Грамматика и синтаксис: предложение и слово
- Выделение предложения из речевого потока. Устная и письменная речь
- Составление рассказов по сюжетным картинкам. Предложение и слово
- Моделирование состава предложения. Предложение и слово
- Различение слова и обозначаемого им предмета
- Слово и слог. Как образуется слог
Чтение и работа с текстом
- Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания на примере сказки К. И. Чуковского «Телефон»
- Выразительное чтение на примере стихотворений А.Л.Барто "Помощница", "Зайка", "Игра в слова"
- Отработка навыка чтения. На примере произведения Л.Н. Толстого "Ехали два мужика..."
- Отработка техники чтения. На примере проивзедений В. Д. Берестов. «Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»
- Ориентировка в книге: Обложка, оглавление, иллюстрации
- Работа с детскими книгами. Отражении в иллюстрации эмоционального отклика на произведение.
- Сравнение героев фольклорных (народных) и литературных (авторских) сказок: сходство и различия. На примере произведения К.Д.Ушинского «Петух и собака»
- Работа с фольклорной и литературной (авторской) сказками: событийная сторона сказок (последовательность событий). На примере сказки Е. Чарушина «Теремок» и русской народной сказки «Рукавичка»
- Отражение сюжета произведения в иллюстрациях
- Реальность и волшебство в сказке. На примере сказки И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А»
- Реальность и волшебство в литературных (авторских) сказках. На примере произведений В.Г. Сутеева "Под грибом", "Кораблик"
- Характеристика героев в фольклорных (народных) сказках о животных. На примере сказок «Лисица и тетерев», «Лиса и рак»
- Знакомство с малыми жанрами устного народного творчества: потешка, загадка, пословица
- Загадка- средство воспитания живости ума, сообразительности.
- Игровой народный фольклор: потешки
- Наблюдение за особенностями стихотворной речи: рифма, ритм. Роль интонации при выразительном чтении: темп, сила голоса Восприятие произведений о родной природе: краски и звуки весны
Литературное слушание и восприятие
- Слушание литературного произведения о Родине. Произведение по выбору, например, С.Д. Дрожжин "Привет"
- Слушание литературного произведения о Родине. Произведение по выбору, например, Е.В. Серова "Мой дом"
- Слушание литературного произведения о родной природе. Произведение по выбору, например, И.С. Соколов -Микитов "Русский лес"
- Слушание литературного произведения о родной природе. Произведение по выбору, например, М.Л. Михайлов "Лесные хоромы"
- Слушание литературного произведения. Произведение по выбору, напримВ.Г.Сутеев "Дядя Миша". Чтение текстов с изученными буквами ер
- Слушание литературного произведения о детях. Произведение по выбору, напримА.Л.Барто "В школу".ер,
- Слушание литературного произведения о детях. Произведение по выбору, например, В.К. Железников " История с азбукой"
- Слушание стихотворений о животных. Произведение по выбору, например, А.А. Блок "Зайчик"
- Восприятие произведений о чудесах и фантазии: способность автора замечать необычное в окружающем мире
- Мир фантазий и чудес в произведениях Б. В. Заходер"Моя Вообразилия", Ю. Мориц"Сто фантазий" и других Открытие чудесного в обыкновенных явлениях. На примере стихотворений В.В. Лунина «Я видел чудо», Р.С. Сефа «Чудо»
- Сравнение авторских и фольклорных произведений о чудесах и фантазии
- Понимание пословиц как средства проявления народной мудрости, краткого изречения жизненных правил
Тематические блоки содержания произведений
- Определение темы произведения: изображение природы в разные времена года. Настроение, которое рождает стихотворение Выявление главной мысли (идеи) в произведениях о природе родного края. Любовь к Родине
- Определение темы произведения: о жизни, играх, делах детей
- Выделение главной мысли(идеи) произведения. На примере текста К. Д. Ушинского"Худо тому, кто добра не делает никому" и другие: сказка М.С. Пляцковского "Помощник"
- Заголовок произведения, его значение для понимания содержания. Произведения о дружбе
- Работа с текстом произведения: осознание понятий друг, дружба, забота. На примере произведения Ю.И. Ермолаев «Лучший друг»
- Произведения о детях. На примере произведений В.А. Осеевой «Три товарища», Е. А. Благининой"Подарок", В. Н. Орлова"Кто кого?"
- Характеристика героя произведения: оценка поступков и поведения. На примере произведения Е.А. Пермяка «Торопливый ножик»
- Рассказы о детях. На примере произведения Л.Н. Толстого «Косточка»
- Стихотворения о детях. На примере произведений А.Л. Барто «Я – лишний», Р. С. Сефа"Совет", В. Н. Орлова"Если дружбой..."
- Работа с текстом произведения: осознание понятий труд, взаимопомощь. На примере произведения М. С. Пляцковского "Сердитый дог Буль"
- Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме: проявление любви и заботы о родных людях на примере произведений А.Л. Барто «Мама», С. Я. Маршака "Хороший день" и других
- Выделение главной мысли(идеи): заботливое и внимательное отношение к родным и близким людям. На примере стихотворения Е.А. Благинина «Посидим в тишине» и других
- Осознание отражённых в произведении понятий: чувство любви матери к ребёнку, детей к матери, близким. На примере произведений А.В. Митяева «За что я люблю маму», С. Я. Маршака"Хороший день"
- Определение темы произведения: о взаимоотношениях человека и животных. Составление рассказа о самостоятельно прочитанной книге о животных
- Описание героя произведения, его внешности, действий. На примере произведений В.В. Бианки"Лис и Мышонок", С. В. Михалкова"Трезор"
- Отражение в произведениях понятий: любовь и забота о животных. На примере произведения М.М. Пришвина"Ёж" и других
- Выделение главной мысли(идеи) в произведениях о братьях наших меньших: бережное отношение к животным. На примере рассказа В. А. Осеевой "Плохо" Сравнение художественных и научно-познавательных текстов: описание героя-животного
- Работа с текстом произведения: характеристика героя, его внешности, действий. На примере произведений Е.И. Чарушина «Про Томку», Сладкова"Лисица и Ёж"
- Собаки — защитники Родины
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.