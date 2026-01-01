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Диагностика по математике за 1 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 585 заданий · примерно 878 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (127 тем, 585 заданий · примерно 878 мин).
Количественный и порядковый счёт
  • Количественный счёт. Один, два, три…
  • Порядковый счёт. Первый, второй, третий…
Пространственные отношения и расположение объектов
  • Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу; установление пространственных отношений. Вверху. Внизу. Слева. Справа
  • Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: установление пространственных отношений. Вверху. Внизу, слева. Справа. Что узнали. Чему научились
  • Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Внутри. Вне. Между. Перед? За? Между?
Сравнение количества и величин
  • Сравнение по количеству: столько же, сколько. Столько же. Больше. Меньше
  • Сравнение без измерения: выше — ниже, шире — уже, длиннее — короче
  • Сравнение чисел, упорядочение чисел. Число и цифра 3
  • Сравнение двух объектов (чисел, величин, геометрических фигур, задач)
Величины и измерения
  • Сравнение без измерения: старше — моложе, тяжелее — легче. Килограмм
  • Длина. Сравнение по длине: длиннее, короче, одинаковые по длине
  • Сравнение длин отрезков
  • Увеличение, уменьшение длины отрезка. Построение, запись действия
  • Сравнение по длине, проверка результата сравнения измерением
  • Единицы длины: сантиметр. Сантиметр
  • Измерение длины отрезка. Сантиметр
  • Измерение длины с помощью линейки. Сантиметр
  • Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. Дециметр
  • Измерение длины отрезка в разных единицах (сантиметры, дециметры)
  • Измерение длины отрезка. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Выполнение 1 — 3 -шаговых инструкций, связанных с измерением длины
  • Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Литр
Число, цифра и их взаимосвязь
  • Различение, чтение чисел. Число и цифра 1
  • Число и количество. Число и цифра 2
  • Число как результат счета. Состав числа. Числа 8 и 9. Цифра 8
  • Число как результат измерения. Числа 8 и 9. Цифра 9
  • Число и цифра 0
  • Число 10
  • Числа от 11 до 20. Десятичный принцип записи чисел. Нумерация
  • Порядок следования чисел от 11 до 20. Сравнение и упорядочение чисел
  • Однозначные и двузначные числа
  • Десяток. Счёт десятками
Состав числа и числовые закономерности
  • Состав числа. Запись чисел в заданном порядке. Число и цифра 5
  • Обобщение. Состав чисел в пределах 10
  • Обобщение. Состав чисел в пределах 20. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда
  • Счёт по 2, по 3, по 5. Сложение одинаковых слагаемых
Арифметические действия: сложение и вычитание
  • Увеличение числа на одну или несколько единиц. Знаки действий
  • Увеличение, уменьшение числа на одну или несколько единиц. Числа 6 и 7. Цифра 7
  • Действие сложения. Компоненты действия, запись равенства. Вычисления вида □ + 1, □ - 1
  • Сложение в пределах 10. Применение в практических ситуациях. Вычисления вида □ + 1, □ - 1
  • Запись результата увеличения на несколько единиц. □ + 1 + 1, □ - 1 - 1
  • Дополнение до 10. Запись действия
  • Действие вычитания. Компоненты действия, запись равенства
  • Вычитание в пределах 10. Применение в практических ситуациях. Вычитание вида 6 - □, 7 - □
  • Запись результата вычитания нескольких единиц. Вычитание вида 8 - □, 9 - □
  • Сложение и вычитание в пределах 10
  • Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Что узнали. Чему научились
  • Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Что узнали. Чему научились
  • Сложение и вычитание в пределах 20 с комментированием хода выполнения действия
  • Сложение и вычитание с числом 0
  • Вычитание как действие, обратное сложению
  • Перестановка слагаемых при сложении чисел
  • Переместительное свойство сложения и его применение для вычислений
  • Выбор и запись арифметического действия в практической ситуации
  • Выбор и запись арифметического действия для получения ответа на вопрос
  • Комментирование хода увеличения, уменьшения числа до заданного; запись действия
  • Сложение в пределах 15. Сложение вида □ + 2, □ + 3. Сложение вида □ + 4. Сложение вида □ + 5. Сложение вида □ + 6
  • Вычитание в пределах 15. Табличное вычитание. Вычитание вида 11 - □. Вычитание вида 12 - □. Вычитание вида 13 - □. Вычитание вида 14 - □. Вычитание вида 15 - □
  • Сложение и вычитание в пределах 15. Что узнали. Чему научились
  • Сложение в пределах 20 без перехода через десяток. Вычисления вида 10 + 7. 17 - 7. 17 - 10
  • Вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Вычисления вида 10 + 7. 17 - 7. 17 - 10
  • Переход через десяток при сложении. Представление на модели и запись действия. Табличное сложение
  • Переход через десяток при вычитании. Представление на модели и запись действия
  • Сложение в пределах 20. Что узнали. Чему научились
  • Вычитание в пределах 20. Что узнали. Чему научились
Геометрические фигуры и их свойства
  • Распознавание геометрических фигур: точка, отрезок и др. Точка. Кривая линия. Прямая линия.Отрезок. Луч
  • Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, четырехугольника. Распознавание треугольников на чертеже
  • Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, четырёхугольника. Распределение фигур на группы. Отрезок Ломаная.Треугольник
  • Геометрические фигуры: квадрат. Прямоугольник. Квадрат
  • Геометрические фигуры: прямоугольник. Прямоугольник. Квадрат
  • Сравнение геометрических фигур: общее, различное. Многоугольник. Круг
  • Многоугольники: различение, сравнение, изображение от руки на листе в клетку. Число и цифра 4
  • Многоугольники: различение, сравнение, изображение от руки на листе в клетку. Прямоугольник. Квадрат
  • Изображение геометрических фигур с помощью линейки на листе в клетк
  • Изображение геометрических фигур с помощью линейки на листе в клетку. Изображение ломаной
  • Построение отрезка заданной длины
  • Построение квадрата
  • Обобщение по теме «Пространственные отношения и геометрические фигуры»
  • Конструирование целого из частей (чисел, геометрических фигур)
Текстовые задачи
  • Текстовая задача: структурные элементы. Дополнение текста до задачи. Задача
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Модели задач: краткая запись, рисунок, схема
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на увеличение числа на несколько единиц
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на разностное сравнение
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие. Выбор и объяснение верного решения задачи
  • Составление задачи по краткой записи, рисунку, схеме
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответ задачи. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единица
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого
  • Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого
  • Решение задач на увеличение, уменьшение длины
  • Задачи на нахождение суммы и остатка. Повторение, что узнали. Чему научились
  • Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Повторение. Что узнали. Чему научились
  • Задачи на разностное сравнение. Повторение
  • Обобщение по теме «Решение текстовых задач»
Работа с данными и таблицами
  • Чтение таблицы (содержащей не более четырёх данных)
  • Извлечение данного из строки, столбца таблицы
  • Внесение одного -двух данных в таблицу
  • Таблица сложения чисел (в пределах 10)
  • Таблица сложения. Применение таблицы для сложения и вычитания чисел в пределах 20
  • Таблицы. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
Логические и метапредметные умения
  • Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер, запись)
  • Сбор данных об объекте по образцу; выбор объекта по описанию
  • Запись результата сравнения: больше, меньше, столько же (равно). Знаки сравнения
  • Группировка объектов по заданному признаку
  • Свойства группы объектов, группировка по самостоятельно установленному свойству
  • Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов
  • Сравнение, группировка, закономерности, высказывания. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Выполнение 1 — 3 -шаговых инструкций, связанных с вычислениями
  • Составление и чтение числового выражения, содержащего 1 -2 действия
  • Компоненты действия сложения. Нахождение неизвестного компонента
  • Компоненты действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента
  • Нахождение неизвестного компонента: действия сложения, вычитания. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Чтение рисунка, схемы с 1 —2 числовыми данными (значениями данных величин)
Повторение и обобщение
  • Числа от 1 до 10. Повторение
  • Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Повторение. Что узнали. Чему научились
  • Устное сложение и вычитание в пределах 10. Что узнали. Чему научились
  • Обобщение. Сложение и вычитание в пределах 10. Что узнали. Чему научились
  • Числа от 1 до 20. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Числа от 11 до 20. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Единица длины: сантиметр, дециметр. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Числа от 1 до 20. Сложение с переходом через десяток. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Числа от 1 до 20. Вычитание с переходом через десяток. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Обобщение. Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Обобщение. Комментирование сложения и вычитания с переходом через десяток. Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Обобщение по теме «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание». Что узнали. Чему научились в 1 классе
  • Обобщение. Числа от 1 до 20: различение, чтение, запись. Что узнали. Чему научились

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.