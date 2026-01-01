Диагностика по математике за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по математике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 585 заданий · примерно 878 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (127 тем, 585 заданий · примерно 878 мин).
Количественный и порядковый счёт
- Количественный счёт. Один, два, три…
- Порядковый счёт. Первый, второй, третий…
Пространственные отношения и расположение объектов
- Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу; установление пространственных отношений. Вверху. Внизу. Слева. Справа
- Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: установление пространственных отношений. Вверху. Внизу, слева. Справа. Что узнали. Чему научились
- Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Внутри. Вне. Между. Перед? За? Между?
Сравнение количества и величин
- Сравнение по количеству: столько же, сколько. Столько же. Больше. Меньше
- Сравнение без измерения: выше — ниже, шире — уже, длиннее — короче
- Сравнение чисел, упорядочение чисел. Число и цифра 3
- Сравнение двух объектов (чисел, величин, геометрических фигур, задач)
Величины и измерения
- Сравнение без измерения: старше — моложе, тяжелее — легче. Килограмм
- Длина. Сравнение по длине: длиннее, короче, одинаковые по длине
- Сравнение длин отрезков
- Увеличение, уменьшение длины отрезка. Построение, запись действия
- Сравнение по длине, проверка результата сравнения измерением
- Единицы длины: сантиметр. Сантиметр
- Измерение длины отрезка. Сантиметр
- Измерение длины с помощью линейки. Сантиметр
- Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. Дециметр
- Измерение длины отрезка в разных единицах (сантиметры, дециметры)
- Измерение длины отрезка. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Выполнение 1 — 3 -шаговых инструкций, связанных с измерением длины
- Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Литр
Число, цифра и их взаимосвязь
- Различение, чтение чисел. Число и цифра 1
- Число и количество. Число и цифра 2
- Число как результат счета. Состав числа. Числа 8 и 9. Цифра 8
- Число как результат измерения. Числа 8 и 9. Цифра 9
- Число и цифра 0
- Число 10
- Числа от 11 до 20. Десятичный принцип записи чисел. Нумерация
- Порядок следования чисел от 11 до 20. Сравнение и упорядочение чисел
- Однозначные и двузначные числа
- Десяток. Счёт десятками
Состав числа и числовые закономерности
- Состав числа. Запись чисел в заданном порядке. Число и цифра 5
- Обобщение. Состав чисел в пределах 10
- Обобщение. Состав чисел в пределах 20. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда
- Счёт по 2, по 3, по 5. Сложение одинаковых слагаемых
Арифметические действия: сложение и вычитание
- Увеличение числа на одну или несколько единиц. Знаки действий
- Увеличение, уменьшение числа на одну или несколько единиц. Числа 6 и 7. Цифра 7
- Действие сложения. Компоненты действия, запись равенства. Вычисления вида □ + 1, □ - 1
- Сложение в пределах 10. Применение в практических ситуациях. Вычисления вида □ + 1, □ - 1
- Запись результата увеличения на несколько единиц. □ + 1 + 1, □ - 1 - 1
- Дополнение до 10. Запись действия
- Действие вычитания. Компоненты действия, запись равенства
- Вычитание в пределах 10. Применение в практических ситуациях. Вычитание вида 6 - □, 7 - □
- Запись результата вычитания нескольких единиц. Вычитание вида 8 - □, 9 - □
- Сложение и вычитание в пределах 10
- Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Что узнали. Чему научились
- Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Что узнали. Чему научились
- Сложение и вычитание в пределах 20 с комментированием хода выполнения действия
- Сложение и вычитание с числом 0
- Вычитание как действие, обратное сложению
- Перестановка слагаемых при сложении чисел
- Переместительное свойство сложения и его применение для вычислений
- Выбор и запись арифметического действия в практической ситуации
- Выбор и запись арифметического действия для получения ответа на вопрос
- Комментирование хода увеличения, уменьшения числа до заданного; запись действия
- Сложение в пределах 15. Сложение вида □ + 2, □ + 3. Сложение вида □ + 4. Сложение вида □ + 5. Сложение вида □ + 6
- Вычитание в пределах 15. Табличное вычитание. Вычитание вида 11 - □. Вычитание вида 12 - □. Вычитание вида 13 - □. Вычитание вида 14 - □. Вычитание вида 15 - □
- Сложение и вычитание в пределах 15. Что узнали. Чему научились
- Сложение в пределах 20 без перехода через десяток. Вычисления вида 10 + 7. 17 - 7. 17 - 10
- Вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Вычисления вида 10 + 7. 17 - 7. 17 - 10
- Переход через десяток при сложении. Представление на модели и запись действия. Табличное сложение
- Переход через десяток при вычитании. Представление на модели и запись действия
- Сложение в пределах 20. Что узнали. Чему научились
- Вычитание в пределах 20. Что узнали. Чему научились
Геометрические фигуры и их свойства
- Распознавание геометрических фигур: точка, отрезок и др. Точка. Кривая линия. Прямая линия.Отрезок. Луч
- Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, четырехугольника. Распознавание треугольников на чертеже
- Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, четырёхугольника. Распределение фигур на группы. Отрезок Ломаная.Треугольник
- Геометрические фигуры: квадрат. Прямоугольник. Квадрат
- Геометрические фигуры: прямоугольник. Прямоугольник. Квадрат
- Сравнение геометрических фигур: общее, различное. Многоугольник. Круг
- Многоугольники: различение, сравнение, изображение от руки на листе в клетку. Число и цифра 4
- Многоугольники: различение, сравнение, изображение от руки на листе в клетку. Прямоугольник. Квадрат
- Изображение геометрических фигур с помощью линейки на листе в клетк
- Изображение геометрических фигур с помощью линейки на листе в клетку. Изображение ломаной
- Построение отрезка заданной длины
- Построение квадрата
- Обобщение по теме «Пространственные отношения и геометрические фигуры»
- Конструирование целого из частей (чисел, геометрических фигур)
Текстовые задачи
- Текстовая задача: структурные элементы. Дополнение текста до задачи. Задача
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Модели задач: краткая запись, рисунок, схема
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на увеличение числа на несколько единиц
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на разностное сравнение
- Текстовая сюжетная задача в одно действие. Выбор и объяснение верного решения задачи
- Составление задачи по краткой записи, рисунку, схеме
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответ задачи. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единица
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого
- Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого
- Решение задач на увеличение, уменьшение длины
- Задачи на нахождение суммы и остатка. Повторение, что узнали. Чему научились
- Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Повторение. Что узнали. Чему научились
- Задачи на разностное сравнение. Повторение
- Обобщение по теме «Решение текстовых задач»
Работа с данными и таблицами
- Чтение таблицы (содержащей не более четырёх данных)
- Извлечение данного из строки, столбца таблицы
- Внесение одного -двух данных в таблицу
- Таблица сложения чисел (в пределах 10)
- Таблица сложения. Применение таблицы для сложения и вычитания чисел в пределах 20
- Таблицы. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
Логические и метапредметные умения
- Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер, запись)
- Сбор данных об объекте по образцу; выбор объекта по описанию
- Запись результата сравнения: больше, меньше, столько же (равно). Знаки сравнения
- Группировка объектов по заданному признаку
- Свойства группы объектов, группировка по самостоятельно установленному свойству
- Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов
- Сравнение, группировка, закономерности, высказывания. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Выполнение 1 — 3 -шаговых инструкций, связанных с вычислениями
- Составление и чтение числового выражения, содержащего 1 -2 действия
- Компоненты действия сложения. Нахождение неизвестного компонента
- Компоненты действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента
- Нахождение неизвестного компонента: действия сложения, вычитания. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Чтение рисунка, схемы с 1 —2 числовыми данными (значениями данных величин)
Повторение и обобщение
- Числа от 1 до 10. Повторение
- Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Повторение. Что узнали. Чему научились
- Устное сложение и вычитание в пределах 10. Что узнали. Чему научились
- Обобщение. Сложение и вычитание в пределах 10. Что узнали. Чему научились
- Числа от 1 до 20. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Числа от 11 до 20. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Единица длины: сантиметр, дециметр. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Числа от 1 до 20. Сложение с переходом через десяток. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Числа от 1 до 20. Вычитание с переходом через десяток. Повторение. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Обобщение. Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Обобщение. Комментирование сложения и вычитания с переходом через десяток. Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Обобщение по теме «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание». Что узнали. Чему научились в 1 классе
- Обобщение. Числа от 1 до 20: различение, чтение, запись. Что узнали. Чему научились
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.