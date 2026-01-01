Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Диагностика по музыке за 1 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 146 заданий · примерно 219 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 146 заданий · примерно 219 мин).
Культура родного края
  • Край, в котором ты живёшь
Фольклор и устное народное творчество
  • Русский фольклор
  • Русские народные музыкальные инструменты
  • Сказки, мифы и легенды
  • Фольклор народов России
  • Народные праздники
Музыка и её жанры
  • Композиторы – детям
  • Оркестр
  • Музыкальные инструменты. Флейта
  • Вокальная музыка
  • Инструментальная музыка
  • Русские композиторы-классики
  • Европейские композиторы-классики
  • Музыкальные пейзажи
  • Музыкальные портреты
  • Танцы, игры и веселье
  • Какой же праздник без музыки?
  • Певец своего народа
  • Музыка стран ближнего зарубежья
  • Музыка стран дальнего зарубежья
  • Музыкальная сказка на сцене, на экране
  • Театр оперы и балета
  • Балет. Хореография – искусство танца
  • Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
  • Современные обработки классики
  • Электронные музыкальные инструменты
  • Весь мир звучит
  • Песня
Религия и духовная культура
  • Звучание храма
  • Религиозные праздники

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.