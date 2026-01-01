Диагностика по окружающему миру за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по окружающему миру ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 280 заданий · примерно 420 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (58 тем, 280 заданий · примерно 420 мин).
Школа и учебный процесс
- Мы – школьники. Адрес школы. Знакомство со школьными помещениями
- Учебный класс. Рабочее место школьника. Режим учебного труда, отдыха
- Классный коллектив. Мои друзья – одноклассники
- Знакомься: электронные ресурсы школы
Моя Родина и мой край
- Наша страна – Россия, Российская Федерация. Что такое Родина?
- Наша Родина: от края и до края. Символы России
- Народы России. Народов дружная семья
- Путешествие по родному краю
- Отражение в предметах декоративного искусства природных условий жизни и традиций народов РФ
- Столица России ‒ Москва. Достопримечательности Москвы
- Родной край – малая Родина. Моя малая родина
- Культурные объекты родного края
- Труд людей родного края
Растительный мир
- Что мы знаем о растениях? Что общего у разных растений?
- Объекты живой природы. Сравнение объектов неживой и живой природы: выделение различий
- Дикорастущие и культурные растения вокруг нас. Сходство и различия дикорастущих и культурных растений
- Явления и объекты неживой природы
- Природа и человек. Природные материалы и изделия из них
- Части растения. Название, краткая характеристика значения для жизни растения
- Комнатные растения. Растения в твоём доме: краткое описание
- Как мы ухаживаем за растениями (практическая работа)
- Разнообразие растений: узнавание, называние, краткое описание
- Особенности лиственных растений. Лиственные растения нашего края
- Особенности хвойных растений. Хвойные растения нашего края
Животный мир
- Мир животных: насекомые (узнавание, называние). Главная особенность этой группы животных
- Насекомые: сравнение, краткое описание внешнего вида
- Какие звери живут в морях и океанах? Морские звери: узнавание, называние, краткое описание
- Мир животных: рыбы пресных и солёных водоёмов (сравнение, краткое описание)
- Мир животных: птицы (узнавание, называние). Главная особенность этой группы животных
- Где обитают птицы, чем они питаются. Птицы: сравнение места обитания, способа питания
- Мир животных: звери (узнавание, называние, сравнение, краткое описание)
- Мир животных: чем похожи все звери: главная особенность этой группы животных. Забота зверей о своих детёнышах
- Домашние и дикие животные. Различия в условиях жизни
- Многообразие мира животных. Какие животные живут в нашем регионе?
- Мир животных. Где живут белые медведи?
- Мир животных. Где живут слоны?
- Мир животных. Перелётные и зимующие птицы. Где зимуют птицы?
- Кто заботится о домашних животных Профессии людей, которые заботятся о животных. Мои домашние питомцы
- Мир животных. Почему мы любим кошек и собак?
Безопасность жизнедеятельности
- Ты – пешеход!
- Знаки дорожного движения
- Бытовые электрические и газовые приборы: правила безопасного использования. Поведение в экстремальных ситуациях. Номера телефонов экстренных служб
- Прогулки на природе. Правила поведения в природе
Человек и общество
- Семья – коллектив. Права и обязанности членов семьи
- Семейные поколения. Моя семья в прошлом и настоящем
- Режим дня первоклассника. Сочетание труда и отдыха
- Зачем нужна вежливость?
- Правила здорового питания. Правила поведения за столом
- Предметы личной гигиены. Закаливание организма
Погодные условия и природные явления
- Наблюдение за погодой. Анализ результатов наблюдений
- Что такое термометр. Измерение температуры воздуха и воды
- Как живут растения?
- Времена года: наблюдения за особенностью погоды, жизнью растительного и животного мира осенью
- Времена года: наблюдения за особенностью погоды, жизнью растительного и животного мира зимой
- Времена года: наблюдения за особенностью погоды, жизнью растительного и животного мира весной
- Труд и быт людей в разные времена года
Народное искусство и культура
- Декоративное творчество народов в одежде, предметах быта, игрушках
- Декоративное творчество народов, которое воплотилось в одежде, предметах быта, игрушках
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.