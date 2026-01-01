Диагностика по русскому языку за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 733 задания · примерно 1100 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (153 тем, 733 заданий · примерно 1100 мин).
Развитие речи и коммуникативных навыков
- Совместное составление небольших рассказов о любимых играх
- Совместное составление небольших рассказов о любимом дне
- Составление небольших устных рассказов
- Составление небольших устных рассказов на основе наблюдений
- Ситуации общения. Диалог
- Речевой этикет: ситуация обращение с просьбой. Какие слова мы называем вежливыми
- Речевой этикет: ситуация благодарности. Мягкий знак. Когда употребляется в словах буква"мягкий знак"
- Речевой этикет: ситуация знакомства
- Речевой этикет: ситуация извинения
- Язык как основное средство человеческого общения.
- Речь как основная форма общения между людьми
Текст, предложение и их структура
- Текст как единица речи
- Предложение как единица языка
- Правила оформления предложений: прописная буква в начале и знак в конце предложения. Как правильно записать предложение. Введение алгоритма списывания предложений
- Слово и предложение: сходство и различие. Как составить паредложение из набора слов
- Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов
- Составление предложений из набора форм слов. Отработка алгоритма записи слов и предложений
- Восстановление деформированных предложений.
- Составление предложения из слов. Работа с предложением
- Составление предложения из слов
- Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Различение предложения и слова. Закрепление
- Различение предложения и слова
- Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки
- Восстановление деформированного текста. Когда употребляется в словах буква"мягкий знак"(ь)
Слово как единица языка и его значение
- Слово как единица языка. Значение слова
- Слово как объект изучения. Различение слова и обозначаемого им предмета
- Слова, называющие предметы
- Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? Составление предложений из набора слов
- Слова, называющие признака предмета
- Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая? какое?, какие?
- Слова, называющие действия предмета
- Слова, отвечающие на вопросы что делать?, что сделать?
- Отрабатываем умение задать вопрос к слову
- Наблюдаем за значениями слов. Сколько значений может быть у слова
- Слова, близкие по значению. Отработка алгоритма списывания предложений
- Наблюдение за словами, близкими по значению, в тексте
- Общее представление о родственных словах. Объяснительное письмо слов
Фонетика и звуковой анализ
- Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове
- Определяем самый частый звук в стихотворении
- Различаем первые звуки в словах
- Устанавливаем последовательность звуков в слове
- Сравниваем слова, различающиеся одним звуком
- Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение
- Особенность гласных звуков
- Слогообразующая функция гласных звуков
- Гласные ударные и безударные. Ударение в слове
- Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги
- Отрабатываем умение определять количества слогов в слове
- Звуковой анализ слов, работа со звуковыми моделями слов
- Построение моделей звукового состава слов
- Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Объяснительное письмо слов и предложений
- Отрабатываем умение проводить звуковой анализ. Подбор слов, соответствующих заданной модели. Функции буквы ь
- Подбор слов, соответствующих заданной модели
- Тренируемся подбирать слова, соответствующие заданной модели
Графика и письмо: элементы, буквы, правила переноса
- Проводим параллельные линии
- Отрабатываем параллельные линии
- Ориентируемся на рабочей строке
- Пишем элементы букв
- Отрабатываем письмо элементов букв
- Письмо строчной и заглавной букв А, а
- Письмо строчной и заглавной букв О, о
- Закрепление написания строчной и заглавной букв О, о
- Закрепление написания строчной и заглавной букв И, и
- Письмо строчной буквы ы
- Письмо строчной и заглавной букв У, у
- Повторяем особенности гласных звуков
- Сравниваем начертания изученных букв, обозначающих гласные звуки
- Пишем буквы, обозначающие гласные звуки
- Письмо строчной и заглавной букв Н, н
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Н, н
- Письмо строчной и заглавной букв С, с
- Закрепление написания строчной и заглавной букв С, с
- Письмо строчной и заглавной букв К, к
- Закрепление написания строчной и заглавной букв К, к
- Письмо строчной и заглавной букв Т, т
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Т, т
- Письмо строчной и заглавной букв Л, л
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Л, л
- Письмо строчной и заглавной букв Р, р
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Р, р
- Письмо строчной и заглавной букв В, в
- Письмо строчной и заглавной букв Е, е
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Е, е
- Письмо строчной и заглавной букв П, п
- Закрепление написания строчной и заглавной букв П, п
- Письмо строчной и заглавной букв М, м
- Закрепление написания строчной и заглавной букв М, м
- Письмо строчной и заглавной букв З, з
- Закрепление написания строчной и заглавной букв З, з
- Письмо строчной и заглавной букв Б, б
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Б, б
- Письмо строчной и заглавной букв Д, д
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Д, д
- Письмо строчной и заглавной букв Я, я
- Закрепление написания строчной и заглавной Я, я
- Письмо строчной и заглавной букв Г, г
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Г, г
- Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч
- Письмо строчной буквы ь
- Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Ш, ш
- Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Ж, ж
- Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Ё, ё
- Письмо строчной и заглавной букв Й, й
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Й, й. Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами
- Письмо строчной и заглавной букв Х, х
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Х, х
- Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Ц, ц
- Письмо строчной и заглавной букв Э, э
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Э, э
- Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Щ, щ
- Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф
- Закрепление написания строчной и заглавной букв Ф, ф
- Письмо строчной буквы ъ
- Отработка правила переноса слов. Когда нужен перенос слова
- Резервный урок. Буквы И и Й. Перенос слов со строки на строку
- Резервный урок. Перенос слов со строки на строку
Система согласных звуков и букв
- Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: непарные звонкие
- Различаем звонкие и глухие согласные
- Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: парные по звонкости-глухости согласные
- Согласные звуки: систематизация знаний. Глухие и звонкие согласные звуки
- Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: непарные глухие
- Правописание сочетаний чк, чн. Шипящие согласные звуки
- Закрепление правописания слов с сочетаниями чк, чн. Объяснительное письмо слов и предложений
- Особенности шипящих звуков
- Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши(в положении под ударением)
- Закрепление правописания гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши
- Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу
- Закрепление правописания гласных после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу
Функции букв и орфографические принципы
- Какой признак предшествующего согласного звука обозначает гласная буква О?
- Функции букв е, ё, ю, я. Как обозначить на письме мягкость согласных звуков
- Обучение приемам самопроверки после списывания текста. Правописание букв парных по глухости-звонкости согласных
- Учимся запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными
- Резервный урок. Как обозначить буквой безударный гласный звук
- Резервный урок. Как обозначить буквой парный по глухости-звонкости согласный звук
- Объяснительный диктант
- Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов
- Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов и предложений
- Резервный урок. Объяснительная запись под диктовку текста
Алфавит и организация письменной речи
- Алфавит
- Использование алфавита для упорядочения списка слов
- Прописная буква в именах собственных: в именах и фамилиях людей. Прописная буква в именах собственных: в кличках животных
Резервные и обобщающие уроки
- Резервный урок. Отработка написания букв, написание которых вызывает трудности у учащихся класса
- Резервный урок. Отрабатываем умение определять количество слогов в слове
- Резервный урок. Раздельное написание слов в предложении
- Резервный урок. Как составить предложение из набора слов
- Резервный урок. Составление из набора форм слов предложений
- Обобщаем знания о согласных звуках
Списывание и письменные умения
- Отработка алгоритма списывания текста
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.