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Диагностика по русскому языку за 1 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 733 задания · примерно 1100 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (153 тем, 733 заданий · примерно 1100 мин).
Развитие речи и коммуникативных навыков
  • Совместное составление небольших рассказов о любимых играх
  • Совместное составление небольших рассказов о любимом дне
  • Составление небольших устных рассказов
  • Составление небольших устных рассказов на основе наблюдений
  • Ситуации общения. Диалог
  • Речевой этикет: ситуация обращение с просьбой. Какие слова мы называем вежливыми
  • Речевой этикет: ситуация благодарности. Мягкий знак. Когда употребляется в словах буква"мягкий знак"
  • Речевой этикет: ситуация знакомства
  • Речевой этикет: ситуация извинения
  • Язык как основное средство человеческого общения.
  • Речь как основная форма общения между людьми
Текст, предложение и их структура
  • Текст как единица речи
  • Предложение как единица языка
  • Правила оформления предложений: прописная буква в начале и знак в конце предложения. Как правильно записать предложение. Введение алгоритма списывания предложений
  • Слово и предложение: сходство и различие. Как составить паредложение из набора слов
  • Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов
  • Составление предложений из набора форм слов. Отработка алгоритма записи слов и предложений
  • Восстановление деформированных предложений.
  • Составление предложения из слов. Работа с предложением
  • Составление предложения из слов
  • Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Различение предложения и слова. Закрепление
  • Различение предложения и слова
  • Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки
  • Восстановление деформированного текста. Когда употребляется в словах буква"мягкий знак"(ь)
Слово как единица языка и его значение
  • Слово как единица языка. Значение слова
  • Слово как объект изучения. Различение слова и обозначаемого им предмета
  • Слова, называющие предметы
  • Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? Составление предложений из набора слов
  • Слова, называющие признака предмета
  • Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая? какое?, какие?
  • Слова, называющие действия предмета
  • Слова, отвечающие на вопросы что делать?, что сделать?
  • Отрабатываем умение задать вопрос к слову
  • Наблюдаем за значениями слов. Сколько значений может быть у слова
  • Слова, близкие по значению. Отработка алгоритма списывания предложений
  • Наблюдение за словами, близкими по значению, в тексте
  • Общее представление о родственных словах. Объяснительное письмо слов
Фонетика и звуковой анализ
  • Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове
  • Определяем самый частый звук в стихотворении
  • Различаем первые звуки в словах
  • Устанавливаем последовательность звуков в слове
  • Сравниваем слова, различающиеся одним звуком
  • Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение
  • Особенность гласных звуков
  • Слогообразующая функция гласных звуков
  • Гласные ударные и безударные. Ударение в слове
  • Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги
  • Отрабатываем умение определять количества слогов в слове
  • Звуковой анализ слов, работа со звуковыми моделями слов
  • Построение моделей звукового состава слов
  • Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Объяснительное письмо слов и предложений
  • Отрабатываем умение проводить звуковой анализ. Подбор слов, соответствующих заданной модели. Функции буквы ь
  • Подбор слов, соответствующих заданной модели
  • Тренируемся подбирать слова, соответствующие заданной модели
Графика и письмо: элементы, буквы, правила переноса
  • Проводим параллельные линии
  • Отрабатываем параллельные линии
  • Ориентируемся на рабочей строке
  • Пишем элементы букв
  • Отрабатываем письмо элементов букв
  • Письмо строчной и заглавной букв А, а
  • Письмо строчной и заглавной букв О, о
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв О, о
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв И, и
  • Письмо строчной буквы ы
  • Письмо строчной и заглавной букв У, у
  • Повторяем особенности гласных звуков
  • Сравниваем начертания изученных букв, обозначающих гласные звуки
  • Пишем буквы, обозначающие гласные звуки
  • Письмо строчной и заглавной букв Н, н
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Н, н
  • Письмо строчной и заглавной букв С, с
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв С, с
  • Письмо строчной и заглавной букв К, к
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв К, к
  • Письмо строчной и заглавной букв Т, т
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Т, т
  • Письмо строчной и заглавной букв Л, л
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Л, л
  • Письмо строчной и заглавной букв Р, р
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Р, р
  • Письмо строчной и заглавной букв В, в
  • Письмо строчной и заглавной букв Е, е
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Е, е
  • Письмо строчной и заглавной букв П, п
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв П, п
  • Письмо строчной и заглавной букв М, м
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв М, м
  • Письмо строчной и заглавной букв З, з
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв З, з
  • Письмо строчной и заглавной букв Б, б
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Б, б
  • Письмо строчной и заглавной букв Д, д
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Д, д
  • Письмо строчной и заглавной букв Я, я
  • Закрепление написания строчной и заглавной Я, я
  • Письмо строчной и заглавной букв Г, г
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Г, г
  • Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч
  • Письмо строчной буквы ь
  • Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Ш, ш
  • Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Ж, ж
  • Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Ё, ё
  • Письмо строчной и заглавной букв Й, й
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Й, й. Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами
  • Письмо строчной и заглавной букв Х, х
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Х, х
  • Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Ц, ц
  • Письмо строчной и заглавной букв Э, э
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Э, э
  • Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Щ, щ
  • Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф
  • Закрепление написания строчной и заглавной букв Ф, ф
  • Письмо строчной буквы ъ
  • Отработка правила переноса слов. Когда нужен перенос слова
  • Резервный урок. Буквы И и Й. Перенос слов со строки на строку
  • Резервный урок. Перенос слов со строки на строку
Система согласных звуков и букв
  • Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: непарные звонкие
  • Различаем звонкие и глухие согласные
  • Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: парные по звонкости-глухости согласные
  • Согласные звуки: систематизация знаний. Глухие и звонкие согласные звуки
  • Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: непарные глухие
  • Правописание сочетаний чк, чн. Шипящие согласные звуки
  • Закрепление правописания слов с сочетаниями чк, чн. Объяснительное письмо слов и предложений
  • Особенности шипящих звуков
  • Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши(в положении под ударением)
  • Закрепление правописания гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши
  • Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу
  • Закрепление правописания гласных после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу
Функции букв и орфографические принципы
  • Какой признак предшествующего согласного звука обозначает гласная буква О?
  • Функции букв е, ё, ю, я. Как обозначить на письме мягкость согласных звуков
  • Обучение приемам самопроверки после списывания текста. Правописание букв парных по глухости-звонкости согласных
  • Учимся запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными
  • Резервный урок. Как обозначить буквой безударный гласный звук
  • Резервный урок. Как обозначить буквой парный по глухости-звонкости согласный звук
  • Объяснительный диктант
  • Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов
  • Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов и предложений
  • Резервный урок. Объяснительная запись под диктовку текста
Алфавит и организация письменной речи
  • Алфавит
  • Использование алфавита для упорядочения списка слов
  • Прописная буква в именах собственных: в именах и фамилиях людей. Прописная буква в именах собственных: в кличках животных
Резервные и обобщающие уроки
  • Резервный урок. Отработка написания букв, написание которых вызывает трудности у учащихся класса
  • Резервный урок. Отрабатываем умение определять количество слогов в слове
  • Резервный урок. Раздельное написание слов в предложении
  • Резервный урок. Как составить предложение из набора слов
  • Резервный урок. Составление из набора форм слов предложений
  • Обобщаем знания о согласных звуках
Списывание и письменные умения
  • Отработка алгоритма списывания текста

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.