Диагностика по технологии за 1 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 1 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 150 заданий · примерно 225 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 1 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 150 заданий · примерно 225 мин).
Окружающий мир
- Мир вокруг нас (природный и рукотворный)
- Техника на службе человека (в воздухе, на земле и на воде)
Культура и традиции
- Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи
Профессиональное ориентирование
- Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания
Творчество и природоведение
- Природа и творчество. Природные материалы. Сбор листьев и способы их засушивания
- Семена разных растений. Составление композиций из семян
- Объемные природные материалы (шишки, жёлуди, каштаны). Конструирование объемных изделий из них
- Способы соединения природных материалов
- Понятие «композиция». Центровая композиция. Точечное наклеивание листьев
- «Орнамент». Разновидности композиций, Композиция в полосе
Материалы и технологии обработки
- Материалы для лепки (пластилин, пластические массы). Свойства пластических масс
- Изделие. Основа и детали изделия. Понятие «технология»
- Формообразование деталей изделия из пластилина
- Объемная композиция. Групповая творческая работа – проект
- Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги
- Картон. Его основные свойства. Виды картона
- Сгибание и складывание бумаги (Основные формы оригами и их преобразование)
- Складывание бумажной детали гармошкой
- Режущий инструмент ножницы. Их назначение, конструкция. Правила пользования
- Приемы резания ножницами по прямой, кривой и ломаной линиям
- Резаная аппликация
- Шаблон – приспособление для разметки деталей. Разметка по шаблону
- Разметка по шаблону и вырезание нескольких деталей из бумаги
- Преобразование правильных форм в неправильные
- Составление композиций из деталей разных форм
- Изготовление деталей по шаблону из тонкого картона
Текстильные материалы и рукоделие
- Общее представление о тканях и нитках
- Швейные иглы и приспособления. Назначение. Правила обращения. Строчка прямого стежка
- Вышивка – способ отделки изделий. Мережка (осыпание края заготовки из ткани)
- Строчка прямого стежка, ее варианты – перевивы
- Отделка швейного изделия (салфетки, закладки) строчками прямого стежка
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.