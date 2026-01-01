Проверьте знания по программе 10 класса
Алгебра
Диагностика знаний · материал за 10 класс
143 заданий · ≈ 215 мин
Открыть тест
Геометрия
Диагностика знаний · материал за 10 класс
163 заданий · ≈ 245 мин
Открыть тест
Русский язык
Диагностика знаний · материал за 10 класс
218 заданий · ≈ 327 мин
Открыть тест
Литература
Диагностика знаний · материал за 10 класс
442 заданий · ≈ 663 мин
Открыть тест
Родной язык
Диагностика знаний · материал за 10 класс
71 заданий · ≈ 107 мин
Открыть тест
Родная литература
Диагностика знаний · материал за 10 класс
128 заданий · ≈ 192 мин
Открыть тест
Английский язык
Диагностика знаний · материал за 10 класс
347 заданий · ≈ 521 мин
Открыть тест
Биология
Диагностика знаний · материал за 10 класс
157 заданий · ≈ 236 мин
Открыть тест
Физика
Диагностика знаний · материал за 10 класс
266 заданий · ≈ 399 мин
Открыть тест
Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 10 класс
311 заданий · ≈ 467 мин
Открыть тест
География
Диагностика знаний · материал за 10 класс
151 заданий · ≈ 227 мин
Открыть тест
Химия
Диагностика знаний · материал за 10 класс
144 заданий · ≈ 216 мин
Открыть тест
Информатика
Диагностика знаний · материал за 10 класс
150 заданий · ≈ 225 мин
Открыть тест
История
Диагностика знаний · материал за 10 класс
287 заданий · ≈ 431 мин
Открыть тест
ОБЗР
Диагностика знаний · материал за 10 класс
136 заданий · ≈ 204 мин
Открыть тест
Обществознание
Диагностика знаний · материал за 10 класс
263 заданий · ≈ 395 мин
Открыть тест
Статистика
Диагностика знаний · материал за 10 класс
93 заданий · ≈ 140 мин
Открыть тест