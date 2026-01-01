Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 10 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Алгебра

Диагностика знаний · материал за 10 класс

143 заданий · ≈ 215 мин

Открыть тест

Геометрия

Диагностика знаний · материал за 10 класс

163 заданий · ≈ 245 мин

Открыть тест

Русский язык

Диагностика знаний · материал за 10 класс

218 заданий · ≈ 327 мин

Открыть тест

Литература

Диагностика знаний · материал за 10 класс

442 заданий · ≈ 663 мин

Открыть тест

Родной язык

Диагностика знаний · материал за 10 класс

71 заданий · ≈ 107 мин

Открыть тест

Родная литература

Диагностика знаний · материал за 10 класс

128 заданий · ≈ 192 мин

Открыть тест

Английский язык

Диагностика знаний · материал за 10 класс

347 заданий · ≈ 521 мин

Открыть тест

Биология

Диагностика знаний · материал за 10 класс

157 заданий · ≈ 236 мин

Открыть тест

Физика

Диагностика знаний · материал за 10 класс

266 заданий · ≈ 399 мин

Открыть тест

Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 10 класс

311 заданий · ≈ 467 мин

Открыть тест

География

Диагностика знаний · материал за 10 класс

151 заданий · ≈ 227 мин

Открыть тест

Химия

Диагностика знаний · материал за 10 класс

144 заданий · ≈ 216 мин

Открыть тест

Информатика

Диагностика знаний · материал за 10 класс

150 заданий · ≈ 225 мин

Открыть тест

История

Диагностика знаний · материал за 10 класс

287 заданий · ≈ 431 мин

Открыть тест

ОБЗР

Диагностика знаний · материал за 10 класс

136 заданий · ≈ 204 мин

Открыть тест

Обществознание

Диагностика знаний · материал за 10 класс

263 заданий · ≈ 395 мин

Открыть тест

Статистика

Диагностика знаний · материал за 10 класс

93 заданий · ≈ 140 мин

Открыть тест

Как проходит обучение в 10 классе