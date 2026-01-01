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Диагностика по алгебре за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 143 задания · примерно 215 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 143 заданий · примерно 215 мин).
Элементы теории множеств
  • Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна
Дроби и проценты
  • Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби
  • Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни
Операции с рациональными числами
  • Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых выражений
Действительные числа и приближённые вычисления
  • Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа
  • Арифметические операции с действительными числами
  • Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений
Алгебраические выражения и тождества
  • Тождества и тождественные преобразования
Уравнения и неравенства
  • Уравнение, корень уравнения
  • Неравенство, решение неравенства
  • Метод интервалов
  • Решение целых и дробно - рациональных уравнений и неравенств
  • Решение иррациональных уравнений и неравенств
Функции и графики функций
  • Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции
  • График функции. Область определения и множество значений функции. Нулфункции. Промежутки знакопостоянстваи
  • Чётные и нечётные функции
  • Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график
  • Свойства и график корня n -ой степени
Стандартная запись чисел и степень
  • Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа
  • Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных
Корни и действия с ними
  • Арифметический корень натуральной степени
  • Свойства арифметического корня натуральной степени
  • Действия с арифметическими корнями n–ой степени
Тригонометрия
  • Синус, косинус и тангенс числового аргумента
  • Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента
  • Основные тригонометрические формулы
  • Преобразование тригонометрических выражений
  • Решение тригонометрических уравнений
Прогрессии и сложные проценты
  • Арифметическая и геометрическая прогрессии. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера
  • Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии
  • Формула сложных процентов

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.