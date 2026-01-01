Диагностика по алгебре за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 143 задания · примерно 215 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 143 заданий · примерно 215 мин).
Элементы теории множеств
- Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна
Дроби и проценты
- Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби
- Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни
Операции с рациональными числами
- Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых выражений
Действительные числа и приближённые вычисления
- Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа
- Арифметические операции с действительными числами
- Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений
Алгебраические выражения и тождества
- Тождества и тождественные преобразования
Уравнения и неравенства
- Уравнение, корень уравнения
- Неравенство, решение неравенства
- Метод интервалов
- Решение целых и дробно - рациональных уравнений и неравенств
- Решение иррациональных уравнений и неравенств
Функции и графики функций
- Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции
- График функции. Область определения и множество значений функции. Нулфункции. Промежутки знакопостоянстваи
- Чётные и нечётные функции
- Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график
- Свойства и график корня n -ой степени
Стандартная запись чисел и степень
- Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа
- Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных
Корни и действия с ними
- Арифметический корень натуральной степени
- Свойства арифметического корня натуральной степени
- Действия с арифметическими корнями n–ой степени
Тригонометрия
- Синус, косинус и тангенс числового аргумента
- Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента
- Основные тригонометрические формулы
- Преобразование тригонометрических выражений
- Решение тригонометрических уравнений
Прогрессии и сложные проценты
- Арифметическая и геометрическая прогрессии. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера
- Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии
- Формула сложных процентов
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.