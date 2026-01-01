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Диагностика по английскому языку за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 347 заданий · примерно 521 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (72 тем, 347 заданий · примерно 521 мин).
Межличностные отношения и социальное взаимодействие
  • Межличностные отношения со сверстниками. Общие интересы
  • Конфликтные ситуации, их предупреждение и решение
  • Межличностные отношения в семье
  • Жизнь семьи. Конфликтные ситуации. Семейные истории
  • Характеристика друга/друзей. Черты характера
  • Совместные занятия. Дружба
  • Молодежь в современном обществе. Совместные планы, приглашения, праздники
Повседневная жизнь семьи
  • Повседневная жизнь семьи. Быт. Распорядок
Внешность и характеристика человека и персонажа
  • Внешность человека, любимого литературного персонажа
  • Характеристика литературного персонажа
Здоровый образ жизни и забота о здоровье
  • Здоровый образ жизни. Правильное и сбалансированное питание
  • Здоровый образ жизни. Лечебная диета
  • Проблемы со здоровьем. Самочувствие. Отказ от вредных привычек
  • Правильное питание. Питание дома/в ресторане
  • Правильное питание Выбор продуктов.
  • Режим труда и отдыха
  • Посещение врача. Медицинские услуги
Школьное образование и школьная жизнь
  • Школьная жизнь. Виды школ
  • Школьная система стран изучаемого языка
  • Школьная жизнь других стран. Переписка в зарубежными сверстниками
  • Нестандартные программы обучения.
  • Права и обязанности старшеклассников
Профориентация и профессиональное будущее
  • Профориентация. Современные профессии в мире
  • Проблема выбора профессии. Работа мечты
  • Карьерные возможности. Написание резюме
  • Выбор профессии в России
  • Роль иностранного языка в планах на будущее
Досуг и культура молодежи
  • Досуг молодежи (виды досуга)
  • Виды активного отдыха
  • Досуг молодежи. Музыка. Кино
  • Досуг молодежи. Театр. Кино
  • Досуг молодежи. Популярная музыка
  • Досуг молодежи. Электронная музыка
Финансы и потребительская грамотность
  • Молодежная мода
  • Карманные деньги. Траты
  • Карманные деньги. Заработок
  • Покупки. Финансовая грамотность
Туризм и путешествия
  • Туризм. Виды путешествий
  • Путешествие с семьей/друзьями
  • Путешествие по России и зарубежным странам
  • Путешествие. Погода
  • Виды путешествий. Круизы
Экология и окружающая среда
  • Защита окружающей среды. Борьба с мусором
  • Загрязнение окружающей среды: загрязнение воды, воздуха, почвы
  • Защита окружающей среды. Исчезающие выды животных. Охрана
  • Защита окружающей среды. Борьба с отходами. Переработка
  • Проблемы экологии. Причины и последствия изменения климата
  • Защита окружающей среды. Загрязнение воды
  • Защита окружающей среды. Повторное использование ресурсов
  • Защита окружающей среды. Заповедники России
  • Стихийные бедствия
  • Городские условия проживания. Плюсы и минусы
  • Природа. Флора и фауна
  • Знаменитые природные заповедники мира
  • Условия проживания в сельской местности
Технический прогресс и цифровая культура
  • Технический прогресс. Гаджеты. Влияние на жизнь
  • Технический прогресс. Современные средства связи. Польза и вред
  • Прогресс. Научная фантастика
  • Гаджеты. Перспективы и последствия
  • Вклад стран изучаемого языка в развитие науки. Технический прогресс
  • История изобретений
  • Технический прогресс на благо окружающей среды
Страны и культурное наследие
  • Страна изучаемого языка. Культурные и спортивные традиции
  • Страна изучаемого языка. Достопримечательности
  • Страна изучаемого языка. Национальные праздники и обычаи
  • Родная страна. Достопримечательности
  • Родная страна. Национальная кухня / Всероссийская проверочная работа
Выдающиеся личности
  • Выдающаяся личность родной страны. Писатель
  • Выдающаяся личность страны изучаемого языка. Писатель
  • Выдающаяся личность родной страны. Певец
  • Выдающиеся люди родной страны. Спортсмены.
  • Выдающиеся люди родной страны. Космонавты

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.