Диагностика по английскому языку за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 347 заданий · примерно 521 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (72 тем, 347 заданий · примерно 521 мин).
Межличностные отношения и социальное взаимодействие
- Межличностные отношения со сверстниками. Общие интересы
- Конфликтные ситуации, их предупреждение и решение
- Межличностные отношения в семье
- Жизнь семьи. Конфликтные ситуации. Семейные истории
- Характеристика друга/друзей. Черты характера
- Совместные занятия. Дружба
- Молодежь в современном обществе. Совместные планы, приглашения, праздники
Повседневная жизнь семьи
- Повседневная жизнь семьи. Быт. Распорядок
Внешность и характеристика человека и персонажа
- Внешность человека, любимого литературного персонажа
- Характеристика литературного персонажа
Здоровый образ жизни и забота о здоровье
- Здоровый образ жизни. Правильное и сбалансированное питание
- Здоровый образ жизни. Лечебная диета
- Проблемы со здоровьем. Самочувствие. Отказ от вредных привычек
- Правильное питание. Питание дома/в ресторане
- Правильное питание Выбор продуктов.
- Режим труда и отдыха
- Посещение врача. Медицинские услуги
Школьное образование и школьная жизнь
- Школьная жизнь. Виды школ
- Школьная система стран изучаемого языка
- Школьная жизнь других стран. Переписка в зарубежными сверстниками
- Нестандартные программы обучения.
- Права и обязанности старшеклассников
Профориентация и профессиональное будущее
- Профориентация. Современные профессии в мире
- Проблема выбора профессии. Работа мечты
- Карьерные возможности. Написание резюме
- Выбор профессии в России
- Роль иностранного языка в планах на будущее
Досуг и культура молодежи
- Досуг молодежи (виды досуга)
- Виды активного отдыха
- Досуг молодежи. Музыка. Кино
- Досуг молодежи. Театр. Кино
- Досуг молодежи. Популярная музыка
- Досуг молодежи. Электронная музыка
Финансы и потребительская грамотность
- Молодежная мода
- Карманные деньги. Траты
- Карманные деньги. Заработок
- Покупки. Финансовая грамотность
Туризм и путешествия
- Туризм. Виды путешествий
- Путешествие с семьей/друзьями
- Путешествие по России и зарубежным странам
- Путешествие. Погода
- Виды путешествий. Круизы
Экология и окружающая среда
- Защита окружающей среды. Борьба с мусором
- Загрязнение окружающей среды: загрязнение воды, воздуха, почвы
- Защита окружающей среды. Исчезающие выды животных. Охрана
- Защита окружающей среды. Борьба с отходами. Переработка
- Проблемы экологии. Причины и последствия изменения климата
- Защита окружающей среды. Загрязнение воды
- Защита окружающей среды. Повторное использование ресурсов
- Защита окружающей среды. Заповедники России
- Стихийные бедствия
- Городские условия проживания. Плюсы и минусы
- Природа. Флора и фауна
- Знаменитые природные заповедники мира
- Условия проживания в сельской местности
Технический прогресс и цифровая культура
- Технический прогресс. Гаджеты. Влияние на жизнь
- Технический прогресс. Современные средства связи. Польза и вред
- Прогресс. Научная фантастика
- Гаджеты. Перспективы и последствия
- Вклад стран изучаемого языка в развитие науки. Технический прогресс
- История изобретений
- Технический прогресс на благо окружающей среды
Страны и культурное наследие
- Страна изучаемого языка. Культурные и спортивные традиции
- Страна изучаемого языка. Достопримечательности
- Страна изучаемого языка. Национальные праздники и обычаи
- Родная страна. Достопримечательности
- Родная страна. Национальная кухня / Всероссийская проверочная работа
Выдающиеся личности
- Выдающаяся личность родной страны. Писатель
- Выдающаяся личность страны изучаемого языка. Писатель
- Выдающаяся личность родной страны. Певец
- Выдающиеся люди родной страны. Спортсмены.
- Выдающиеся люди родной страны. Космонавты
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.