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Диагностика по биологии за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 157 заданий · примерно 236 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 157 заданий · примерно 236 мин).
Основы биологии
  • Биология в системе наук
  • Методы познания живой природы
Молекулярная биология и биохимия
  • Химический состав клетки. Вода и минеральные соли
  • Белки. Состав и строение белков
  • Ферменты — биологические катализаторы
  • Углеводы. Липиды
  • Нуклеиновые кислоты. АТФ
Цитология и клеточная теория
  • История и методы изучения клетки. Клеточная теория
  • Клетка как целостная живая система
  • Строение эукариотической клетки
Обмен веществ и энергии в клетках
  • Обмен веществ или метаболизм
  • Фотосинтез. Хемосинтез
  • Энергетический обмен
Клеточный цикл и синтез белка
  • Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз.
  • Биосинтез белка. Реакция матричного синтеза
  • Трансляция — биосинтез белка
Микробиология и неклеточные формы жизни
  • Неклеточные формы жизни — вирусы
Размножение и индивидуальное развитие организмов
  • Формы размножения организмов
  • Мейоз
  • Образование и развитие половых клеток. Оплодотворение
  • Индивидуальное развитие организмов
Генетика и генетика человека
  • Генетика — наука о наследственности и изменчивости
  • Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание
  • Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков
  • Сцепленное наследование признаков.
  • Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом
  • Изменчивость. Ненаследственная изменчивость.
  • Наследственная изменчивость.
  • Генетика человека
Селекция и биотехнологии
  • Селекция как наука и процесс
  • Методы и достижения селекции растений и животных
  • Биотехнология как отрасль производства

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.