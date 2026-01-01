Диагностика по биологии за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 157 заданий · примерно 236 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 157 заданий · примерно 236 мин).
Основы биологии
- Биология в системе наук
- Методы познания живой природы
Молекулярная биология и биохимия
- Химический состав клетки. Вода и минеральные соли
- Белки. Состав и строение белков
- Ферменты — биологические катализаторы
- Углеводы. Липиды
- Нуклеиновые кислоты. АТФ
Цитология и клеточная теория
- История и методы изучения клетки. Клеточная теория
- Клетка как целостная живая система
- Строение эукариотической клетки
Обмен веществ и энергии в клетках
- Обмен веществ или метаболизм
- Фотосинтез. Хемосинтез
- Энергетический обмен
Клеточный цикл и синтез белка
- Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз.
- Биосинтез белка. Реакция матричного синтеза
- Трансляция — биосинтез белка
Микробиология и неклеточные формы жизни
- Неклеточные формы жизни — вирусы
Размножение и индивидуальное развитие организмов
- Формы размножения организмов
- Мейоз
- Образование и развитие половых клеток. Оплодотворение
- Индивидуальное развитие организмов
Генетика и генетика человека
- Генетика — наука о наследственности и изменчивости
- Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание
- Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков
- Сцепленное наследование признаков.
- Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом
- Изменчивость. Ненаследственная изменчивость.
- Наследственная изменчивость.
- Генетика человека
Селекция и биотехнологии
- Селекция как наука и процесс
- Методы и достижения селекции растений и животных
- Биотехнология как отрасль производства
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.