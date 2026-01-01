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Диагностика по физической культуре за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 311 заданий · примерно 467 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (63 тем, 311 заданий · примерно 467 мин).
Теоретические основы здорового образа жизни
  • Здоровый образ жизни как условие активной жизнедеятельности человека
  • Основные направления и формы организации физической культуры в современном обществе
  • Физическая культура и физическое, психическое и социальное здоровье
Самостоятельная физическая активность и контроль здоровья
  • Основы организации образа жизни современного человека
  • Контроль состояния здоровья в процессе самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой
  • Определение состояния здоровья с помощью функциональных проб
  • Оценивание текущего состояния организма с помощью субъективных и объективных показателей
  • Организация и планирование занятий кондиционной тренировкой
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки)
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири 16 кг
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Метание гранаты весом 500 г (девушки); 700 г (юноши)
Коррекционные физические упражнения
  • Упражнения для профилактики нарушения и коррекции осанки
  • Упражнения для профилактики перенапряжения органов зрения и мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером
  • Комплекс упражнений атлетической гимнастки для занятий кондиционной тренировкой
  • Комплекс упражнений аэробной гимнастики для занятий кондиционной тренировкой
Спортивные игры: Футбол
  • Техническая подготовка в футболе
  • Развитие силовых и скоростных способностей средствами игры футбол
  • Развитие координационных способностей средствами игры футбол
  • Развитие выносливости средствами игры футбол
  • Совершенствование технических действий в передаче мяча, стоя на месте и в движении
  • Совершенствование техники удара по мячу в движении
  • Тренировочные игры по мини-футболу
  • Техника судейства игры футбол
Спортивные игры: Баскетбол
  • Совершенствование техники ведение мяча и во взаимодействии с партнером
  • Техническая подготовка в баскетболе
  • Тактическая подготовка в баскетболе
  • Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры баскетбол
  • Развитие координационных способностей средствами игры баскетбол
  • Развитие выносливости средствами игры баскетбол
  • Совершенствование техники броска мяча в корзину в движении
  • Тренировочные игры по баскетболу
  • Техника судейства игры баскетбол
Спортивные игры: Волейбол
  • Техническая подготовка в волейболе
  • Тактическая подготовка в волейболе
  • Общефизическая подготовка средствами игры волейбол
  • Развитие скоростных способностей средствами игры волейбол
  • Развитие силовых способностей средствами игры волейбол
  • Развитие координационных способностей средствами игры волейбол
  • Развитие выносливости средствами игры волейбол
  • Совершенствование техники нападающего удара
  • Совершенствование техники одиночного блока
  • Совершенствование тактической действий во время защиты и нападения в условиях учебной и игровой деятельности
  • Тренировочные игры по волейболу
  • Техника судейства игры волейбол
Плавание и безопасность на воде
  • Техника безопасности на занятиях плаванием в бассейне
  • Совершенствование техники плавания способом брасс на груди
  • Техника плавания брассом на спине (подводящие упражнения с подключением работы рук и ног)
  • Техника плавания брассом на спине (передвижение в полной координации)
  • Техника плавания на боку (подводящие упражнения с подключением работы рук и ног)
  • Техника плавания на боку (передвижение в полной координации)
  • Техника прыжка в воду вниз ногами
  • Совершенствование техники прыжка в воду вниз ногами со стартовой тумбы
  • Совершенствование техники прыжка в воду вниз ногами с небольшой прыжковой вышки
  • Прыжок в воду со стартовой тумбы и последующее преодоление учебной дистанции одним из изученных способов (брасс на спине, на боку)
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 50 м
  • Проплывание дистанции 50 м по правилам ВФСК ГТО
Бег
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 60 м и 100 м
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 2000 м (девушки); 3000 м (юноши)
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 3 км (девушки); 5 км (юноши)
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 3 км (девушки); 5 км (юноши)
  • Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.