Диагностика по физической культуре за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 311 заданий · примерно 467 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (63 тем, 311 заданий · примерно 467 мин).
Теоретические основы здорового образа жизни
- Здоровый образ жизни как условие активной жизнедеятельности человека
- Основные направления и формы организации физической культуры в современном обществе
- Физическая культура и физическое, психическое и социальное здоровье
Самостоятельная физическая активность и контроль здоровья
- Основы организации образа жизни современного человека
- Контроль состояния здоровья в процессе самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой
- Определение состояния здоровья с помощью функциональных проб
- Оценивание текущего состояния организма с помощью субъективных и объективных показателей
- Организация и планирование занятий кондиционной тренировкой
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири 16 кг
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Метание гранаты весом 500 г (девушки); 700 г (юноши)
Коррекционные физические упражнения
- Упражнения для профилактики нарушения и коррекции осанки
- Упражнения для профилактики перенапряжения органов зрения и мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером
- Комплекс упражнений атлетической гимнастки для занятий кондиционной тренировкой
- Комплекс упражнений аэробной гимнастики для занятий кондиционной тренировкой
Спортивные игры: Футбол
- Техническая подготовка в футболе
- Развитие силовых и скоростных способностей средствами игры футбол
- Развитие координационных способностей средствами игры футбол
- Развитие выносливости средствами игры футбол
- Совершенствование технических действий в передаче мяча, стоя на месте и в движении
- Совершенствование техники удара по мячу в движении
- Тренировочные игры по мини-футболу
- Техника судейства игры футбол
Спортивные игры: Баскетбол
- Совершенствование техники ведение мяча и во взаимодействии с партнером
- Техническая подготовка в баскетболе
- Тактическая подготовка в баскетболе
- Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры баскетбол
- Развитие координационных способностей средствами игры баскетбол
- Развитие выносливости средствами игры баскетбол
- Совершенствование техники броска мяча в корзину в движении
- Тренировочные игры по баскетболу
- Техника судейства игры баскетбол
Спортивные игры: Волейбол
- Техническая подготовка в волейболе
- Тактическая подготовка в волейболе
- Общефизическая подготовка средствами игры волейбол
- Развитие скоростных способностей средствами игры волейбол
- Развитие силовых способностей средствами игры волейбол
- Развитие координационных способностей средствами игры волейбол
- Развитие выносливости средствами игры волейбол
- Совершенствование техники нападающего удара
- Совершенствование техники одиночного блока
- Совершенствование тактической действий во время защиты и нападения в условиях учебной и игровой деятельности
- Тренировочные игры по волейболу
- Техника судейства игры волейбол
Плавание и безопасность на воде
- Техника безопасности на занятиях плаванием в бассейне
- Совершенствование техники плавания способом брасс на груди
- Техника плавания брассом на спине (подводящие упражнения с подключением работы рук и ног)
- Техника плавания брассом на спине (передвижение в полной координации)
- Техника плавания на боку (подводящие упражнения с подключением работы рук и ног)
- Техника плавания на боку (передвижение в полной координации)
- Техника прыжка в воду вниз ногами
- Совершенствование техники прыжка в воду вниз ногами со стартовой тумбы
- Совершенствование техники прыжка в воду вниз ногами с небольшой прыжковой вышки
- Прыжок в воду со стартовой тумбы и последующее преодоление учебной дистанции одним из изученных способов (брасс на спине, на боку)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 50 м
- Проплывание дистанции 50 м по правилам ВФСК ГТО
Бег
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 60 м и 100 м
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 2000 м (девушки); 3000 м (юноши)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 3 км (девушки); 5 км (юноши)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 3 км (девушки); 5 км (юноши)
- Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 3х10 м
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.