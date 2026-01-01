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Диагностика по физике за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 266 заданий · примерно 399 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (55 тем, 266 заданий · примерно 399 мин).
Введение в физику как науку
  • Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира
  • Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей
Кинематика
  • Механическое движение. Относительность механического движения. Перемещение, скорость, ускорение
  • Равномерное прямолинейное движение
  • Равноускоренное прямолинейное движение
  • Свободное падение. Ускорение свободного падения
  • Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности
Динамика
  • Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона
  • Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки
  • Третий закон Ньютона для материальных точек
  • Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость
  • Сила упругости. Закон Гука. Вес тела
  • Сила трения. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе
  • Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. Момент силы. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела
Законы сохранения в механике
  • Импульс материальной точки, системы материальных точек. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
  • Работа и мощность силы. Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии
  • Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли
  • Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ)
  • Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро
  • Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел
  • Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ
  • Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии движения молекул. Уравнение Менделеева-Клапейрона
Газовые законы и изопроцессы
  • Изопроцессы в идеальном газе и их графическое представление
  • Лабораторная работа «Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа
Термодинамика
  • Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа
  • Виды теплопередачи,
  • Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. Адиабатный процесс,
  • Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам
  • Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики
  • Цикл Карно и его КПД
  • Экологические проблемы теплоэнергетики
  • Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия
Фазовые переходы и свойства веществ
  • Парообразование и конденсация. Испарение и кипение
  • Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар
  • Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы
  • Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация
  • Уравнение теплового баланса
Электростатика
  • Проводники, диэлектрики и
  • Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд
  • Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости
  • Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов
  • Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость
  • Электроёмкость. Конденсатор
  • Принцип действия и применение конденсаторов, копировального аппарата, струйного принтера. Электростатическая защита. Заземление электроприборов
  • Лабораторная работа "Измерение электроёмкости конденсатора"
Постоянный электрический ток
  • Электрический ток, условия его существования. Постоянный ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи
  • Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Лабораторная работа «Изучение смешанного соединения резисторов»
  • Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
  • Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. Лабораторная работа «Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления»
Токи в различных средах
  • Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость
  • Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков
  • Полупроводники, их собственная и примесная проводимость. Свойства p—n-перехода. Полупроводниковые приборы
  • Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз
  • Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма
  • Электрические приборы и устройства и их практическое применение. Правила техники безопасности

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.