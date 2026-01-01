Диагностика по физике за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 266 заданий · примерно 399 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (55 тем, 266 заданий · примерно 399 мин).
Введение в физику как науку
- Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира
- Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей
Кинематика
- Механическое движение. Относительность механического движения. Перемещение, скорость, ускорение
- Равномерное прямолинейное движение
- Равноускоренное прямолинейное движение
- Свободное падение. Ускорение свободного падения
- Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности
Динамика
- Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона
- Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки
- Третий закон Ньютона для материальных точек
- Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость
- Сила упругости. Закон Гука. Вес тела
- Сила трения. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе
- Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. Момент силы. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела
Законы сохранения в механике
- Импульс материальной точки, системы материальных точек. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
- Работа и мощность силы. Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии
- Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли
- Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ)
- Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро
- Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел
- Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ
- Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии движения молекул. Уравнение Менделеева-Клапейрона
Газовые законы и изопроцессы
- Изопроцессы в идеальном газе и их графическое представление
- Лабораторная работа «Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа
Термодинамика
- Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа
- Виды теплопередачи,
- Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. Адиабатный процесс,
- Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам
- Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики
- Цикл Карно и его КПД
- Экологические проблемы теплоэнергетики
- Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия
Фазовые переходы и свойства веществ
- Парообразование и конденсация. Испарение и кипение
- Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар
- Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы
- Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация
- Уравнение теплового баланса
Электростатика
- Проводники, диэлектрики и
- Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд
- Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости
- Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов
- Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость
- Электроёмкость. Конденсатор
- Принцип действия и применение конденсаторов, копировального аппарата, струйного принтера. Электростатическая защита. Заземление электроприборов
- Лабораторная работа "Измерение электроёмкости конденсатора"
Постоянный электрический ток
- Электрический ток, условия его существования. Постоянный ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи
- Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Лабораторная работа «Изучение смешанного соединения резисторов»
- Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
- Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. Лабораторная работа «Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления»
Токи в различных средах
- Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость
- Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков
- Полупроводники, их собственная и примесная проводимость. Свойства p—n-перехода. Полупроводниковые приборы
- Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз
- Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма
- Электрические приборы и устройства и их практическое применение. Правила техники безопасности
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.