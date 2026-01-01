Диагностика по географии за 10 класс
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Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
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В тесте 151 задание · примерно 227 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (31 тем, 151 заданий · примерно 227 мин).
Методология и источники географического знания
- Традиционные и новые методы исследований в географии. Источники географической информации
- Природные ресурсы и их виды. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации"
- Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. "Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов"
- Качество жизни населения, показатели. ИЧР. "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации"
Географическая среда и устойчивое развитие
- Стратегия устойчивого развития. ООПТ. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования"
- Географическая среда как геосистема. Географическая и окружающая среда
- Естественный и антропогенный ландшафты. "Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации"
- Проблемы взаимодействия человека и природы.Опасные природные явления, климатические изменения, их последствия
Население мира: демография, расселение и миграции
- Численность населения мира. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы. "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регионов мира"
- Возрастной и половой состав населения мира. "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид"
- Демографическая политика и её направления. Теория демографического перехода. "Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения"
- Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления.
- Расселение населения: типы и формы. Урбанизация. Городские агломерации и мегалополисы мира. "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных"
Географическая культура и социальное пространство
- Структура занятости населения. Этнический и религиозный состав населения. Религии. География культуры в системе географических наук. "Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической информации"
- Элементы географической культуры. Их значимость для представителей разных профессий
Отрасли мировой экономики: сырьё, энергетика и промышленность
- Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Роль России. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире"
- Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля
- ТЭК мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной промышленности
- Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции чёрных и цветных металлов
- Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники
- Химическая промышленность. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции. Лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны - производители продукции и влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду
Сельское хозяйство и земельные ресурсы
- Растениеводство и животноводство. География. Ведущие экспортёры и импортёры. Влияние на окружающую среду. "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортёры и импортёры продовольствия"
- Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство
Политическая география и геополитика
- Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства. ПГП. Специфика России как евразийского и приарктического государства
- Основные типы стран: критерии их выделения
- Формы правления государств мира, унитарное и федеративное устройство.
Мировое хозяйство и международные экономические отношения
- Мировое хозяйство: определение и состав. Отраслевая, территориальная и функциональная структура
- МГРТ. Отрасли международной специализации. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в МГРТ.
- МЭИ. Крупнейшие международные отраслевые и региональные интеграционные группировки. Роль ТНК в современной мировой экономике
- Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм
Транспорт, связь и нематериальное производство
- Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.