Диагностика по геометрии за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 163 задания · примерно 245 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (34 тем, 163 заданий · примерно 245 мин).
Основные понятия и начальное знакомство
- Основные понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость, пространство. Правила изображения на рисунках: изображения плоскостей, параллельных прямых (отрезков), середины отрезка
- Понятия: пересекающиеся плоскости, пересекающиеся прямая и плоскость
- Знакомство с многогранниками, изображение многогранников на рисунках, на проекционных чертежах
Аксиомы и взаимное расположение геометрических фигур
- Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них
- Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые
- Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых
- Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: Параллельность прямой и плоскости
- Параллельность плоскостей: параллельные плоскости
- Свойства параллельных плоскостей
Простейшие пространственные фигуры и сечения
- Начальные сведения о кубе и пирамиде, их развёртки и модели. Сечения многогранников
- Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед
- Построение сечений
Перпендикулярность и расстояния
- Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве
- Прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости
- Признак перпендикулярности прямой и плоскости
- Теорема о прямой перпендикулярной плоскости
- Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости
- Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью
- Двугранный угол, линейный угол двугранного угла
- Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей
- Теорема о трёх перпендикулярах
Правильные многогранники и симметрия
- Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые многогранники; развёртка многогранника
- Призма: n-угольная призма; грани и основания призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы
- Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства
- Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и усечённая пирамида
- Правильные многогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб
- Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.
- Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках
Вычисления площадей поверхностей и объёмов
- Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы
- Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы
- Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади боковой поверхности усечённой пирамиды
- Понятие об объёме
- Объём пирамиды
- Объём призмы
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.