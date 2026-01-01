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Диагностика по химии за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по химии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 144 задания · примерно 216 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 144 заданий · примерно 216 мин).
Основы органической химии
  • Предмет органической химии, её возникновение, развитие и значение
  • Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова
  • Представление о классификации органических веществ. Номенклатура (систематическая) и тривиальные названия органических веществ
Углеводороды
  • Алканы: состав и строение, гомологический ряд
  • Метан и этан — простейшие представители алканов
  • Алкены: состав и строение, свойства
  • Этилен и пропилен — простейшие представители алкенов
  • Получение этилена и изучение его свойств
  • Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3. Получение синтетического каучука
  • Алкины: состав и особенности строения. Ацетилен — простейший представитель алкинов
  • Арены: бензол и толуол. Токсичность аренов
  • Генетическая связь углеводородов, принадлежащих к различным классам
  • Природные источники углеводородов: природный газ, нефть и продукты переработки
Спирты и фенолы
  • Предельные одноатомные спирты: метанол и этанол. Водородная связь
  • Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин
  • Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства, применение
Альдегиды и кетоны
  • Альдегиды: формальдегид и ацетальдегид. Ацетон
Карбоновые кислоты
  • Одноосновные предельные карбоновые кислоты: муравьиная и уксусная
  • «Свойства раствора уксусной кислоты»
  • Стеариновая и олеиновая кислоты, как представители высших карбоновых кислот
  • Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие
Эфиры и жиры
  • Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров
  • Жиры: гидролиз, применение, биологическая роль жиров
Углеводы
  • Углеводы: состав, классификация. Важнейшие представители: глюкоза, фруктоза, сахароза
  • Крахмал и целлюлоза как природные полимеры
Азотсодержащие органические вещества
  • Амины: метиламин и анилин
  • Аминокислоты как амфотерные органические соединения, их биологическое значение. Пептиды. Белки как природные высокомолекулярные соединения
Высокомолекулярные соединения
  • Основные понятия химии высокомолекулярных соединений
  • Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. Пластмассы, каучуки, волокна
Расчёты по химическим реакциям
  • Вычисления по уравнению химической реакции

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.