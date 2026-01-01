Диагностика по химии за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по химии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 144 задания · примерно 216 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 144 заданий · примерно 216 мин).
Основы органической химии
- Предмет органической химии, её возникновение, развитие и значение
- Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова
- Представление о классификации органических веществ. Номенклатура (систематическая) и тривиальные названия органических веществ
Углеводороды
- Алканы: состав и строение, гомологический ряд
- Метан и этан — простейшие представители алканов
- Алкены: состав и строение, свойства
- Этилен и пропилен — простейшие представители алкенов
- Получение этилена и изучение его свойств
- Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3. Получение синтетического каучука
- Алкины: состав и особенности строения. Ацетилен — простейший представитель алкинов
- Арены: бензол и толуол. Токсичность аренов
- Генетическая связь углеводородов, принадлежащих к различным классам
- Природные источники углеводородов: природный газ, нефть и продукты переработки
Спирты и фенолы
- Предельные одноатомные спирты: метанол и этанол. Водородная связь
- Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин
- Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства, применение
Альдегиды и кетоны
- Альдегиды: формальдегид и ацетальдегид. Ацетон
Карбоновые кислоты
- Одноосновные предельные карбоновые кислоты: муравьиная и уксусная
- «Свойства раствора уксусной кислоты»
- Стеариновая и олеиновая кислоты, как представители высших карбоновых кислот
- Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие
Эфиры и жиры
- Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров
- Жиры: гидролиз, применение, биологическая роль жиров
Углеводы
- Углеводы: состав, классификация. Важнейшие представители: глюкоза, фруктоза, сахароза
- Крахмал и целлюлоза как природные полимеры
Азотсодержащие органические вещества
- Амины: метиламин и анилин
- Аминокислоты как амфотерные органические соединения, их биологическое значение. Пептиды. Белки как природные высокомолекулярные соединения
Высокомолекулярные соединения
- Основные понятия химии высокомолекулярных соединений
- Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. Пластмассы, каучуки, волокна
Расчёты по химическим реакциям
- Вычисления по уравнению химической реакции
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.