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Диагностика по информатике за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 150 заданий · примерно 225 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 150 заданий · примерно 225 мин).
Цифровая грамотность
  • Техника безопасности и гигиена при работе с компьютерами. Принципы работы компьютера
  • Тенденции развития компьютерных технологий
  • Программное обеспечение компьютера
  • Операции с файлами и папками
  • Работа с прикладным программным обеспечением
  • Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения
Теоретические основы информатики
  • Двоичное кодирование
  • Подходы к измерению информации
  • Информационные процессы. Передача информации. Хранение информации
  • Обработка информации
  • Компоненты систем и их взаимодействие
  • Системы счисления
  • Алгоритмы перевода чисел из P-ичной системы счисления в десятичную и обратно
  • Компьютерные системы счисления
  • Арифметические операции в позиционных системах счисления
  • Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера
  • Кодирование текстов
  • Кодирование изображений
  • Кодирование звука
  • Высказывания. Логические операции
  • Логические выражения. Таблицы истинности логических выражений
  • Логические операции и операции над множествами
  • Законы алгебры логики
  • Решение простейших логических уравнений
  • Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы
  • Логические элементы компьютера
Информационные технологии
  • Текстовый процессор и его базовые возможности
  • Коллективная работа с документом. Правила оформления реферата
  • Растровая графика
  • Векторная графика
  • Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Компьютерные презентации
  • Принципы построения и редактирования трехмерных моделей

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.