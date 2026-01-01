Диагностика по информатике за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 150 заданий · примерно 225 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 150 заданий · примерно 225 мин).
Цифровая грамотность
- Техника безопасности и гигиена при работе с компьютерами. Принципы работы компьютера
- Тенденции развития компьютерных технологий
- Программное обеспечение компьютера
- Операции с файлами и папками
- Работа с прикладным программным обеспечением
- Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения
Теоретические основы информатики
- Двоичное кодирование
- Подходы к измерению информации
- Информационные процессы. Передача информации. Хранение информации
- Обработка информации
- Компоненты систем и их взаимодействие
- Системы счисления
- Алгоритмы перевода чисел из P-ичной системы счисления в десятичную и обратно
- Компьютерные системы счисления
- Арифметические операции в позиционных системах счисления
- Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера
- Кодирование текстов
- Кодирование изображений
- Кодирование звука
- Высказывания. Логические операции
- Логические выражения. Таблицы истинности логических выражений
- Логические операции и операции над множествами
- Законы алгебры логики
- Решение простейших логических уравнений
- Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы
- Логические элементы компьютера
Информационные технологии
- Текстовый процессор и его базовые возможности
- Коллективная работа с документом. Правила оформления реферата
- Растровая графика
- Векторная графика
- Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Компьютерные презентации
- Принципы построения и редактирования трехмерных моделей
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.