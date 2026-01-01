Диагностика по истории за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 287 заданий · примерно 431 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (58 тем, 287 заданий · примерно 431 мин).
История мира первой половины XX века
- Введение во Всеобщую историю начала ХХ в.
- Мир накануне Первой мировой войны
- Первая мировая война. 1914–1918 гг.
- Распад империй и образование новых национальных государств в Европе
- Версальско-Вашингтонская система международных отношений
- Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.
- Итальянский фашизм. Авторитарные режимы в Европе
- Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США
- Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире
- Рост международной напряжённости в 1930-е гг. Гражданская война в Испании
- Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930-е гг.
- Международные отношения в 1930-е гг.
- Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг.
- Начальный период Второй мировой войны
- Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
- Коренной перелом во Второй мировой войне
- Разгром Германии, Японии и их союзников
История России первой половины XX века
- Введение в Историю России начала ХХ в.
- Россия и мир накануне Первой мировой войны
- Российская армия на фронтах Первой мировой войны
- Нарастание революционных настроений. Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны
- Российская революция. Февраль 1917 г.
- Российская революция. Октябрь 1917 г.
- Первые революционные преобразования большевиков
- Экономическая политика советской власти
- Гражданская война: истоки и основные участники
- На фронтах Гражданской войны
- Революция и Гражданская война на национальных окраинах
- Идеология и культура в годы Гражданской войны
- Наш край в 1914 – 1922 гг.
- Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу
- Экономическое и социальное развитие в годы нэпа
- Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.
- Политическое развитие в 1920-е гг.
- Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.
- Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.
- «Великий перелом». Индустриализация
- Коллективизация сельского хозяйства
- Политическая система и национальная политика СССР в 1930-е гг.
- Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.
- Развитие науки, образования, здравоохранения в 1930 -е гг
- Советское искусство 1930-х гг.
- Повседневная жизнь населения в 1930-е гг.
- СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг.
- СССР накануне Великой Отечественной войны
- Наш край в 1920 – 1930 -е гг.
- Начало Великой Отечественной войны
- Начало Великой Отечественой войны. Битва за Москву и блокада Ленинграда
- Фронт за линией фронта
- Единство фронта и тыла
- Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны
- Курская битва. Завершение коренного перелома
- «Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР
- Наука и культура в годы войны
- Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой Отечественной войне
- Война с Японией. Окончание Второй мировой войны
- Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки
- Наш край в 1941 – 1945 гг
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.