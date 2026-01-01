Диагностика по литературе за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 442 задания · примерно 663 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (91 тем, 442 заданий · примерно 663 мин).
Обобщающее повторение древнерусской и XVIII–XIX веков (до 1830-х)
- Обобщающее повторение: от древнерусской литературы до литературы XVIII века. «Слово о полку Игореве». Стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»
- Обобщающее повторение: стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»
- Обобщающее повторение: произведения А.С. Пушкина. Стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»
- Обобщающее повторение: произведения М.Ю. Лермонтова. Стихотворения. Роман «Герой нашего времени»
- Обобщающее повторение: произведения Н.В. Гоголя. Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души»
А.Н. Островский и пьеса «Гроза»
- Введение в курс литературы второй половины ХIX века. Основные этапы жизни и творчества А.Н.Островского. Идейно -художественное своеобразие драмы «Гроза»
- Тематика и проблематика пьесы «Гроза». Особенности сюжета и своеобразие конфликта
- Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины
- Смысл названия и символика пьесы. Драма «Гроза» в русской критике
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе А.Н.Островского «Гроза»
- Резервный урок. Cочинение по пьесе А.Н.Островского «Гроза»
И.А. Гончаров и роман «Обломов»
- Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова
- История создания романа «Обломов». Особенности композиции
- Образ главного героя. Обломов и Штольц
- Женские образы в романе «Обломов» и их роль в развитии сюжета
- Социально -философский смысл романа «Обломов». Русская критика о романе. Понятие «обломовщина»
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману И.А.Гончарова «Обломов»
И.С. Тургенев и роман «Отцы и дети»
- Основные этапы жизни и творчества И.С. Тургенева. Творческая история создания романа «Отцы и дети»
- Сюжет и проблематика романа «Отцы и дети»
- Образ нигилиста в романе «Отцы и дети», конфликт поколений
- Женские образы в романе «Отцы и дети»
- «Вечные темы» в романе «Отцы и дети». Роль эпилога. Авторская позиция и способы ее выражения
- Полемика вокруг романа «Отцы и дети»: Д.И. Писарев и другие
- Развитие речи.Подготовка к домашнему сочинению по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Поэзия второй половины XIX века
- Основные этапы жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Поэт - философ
- Тема родной природы в лирике Ф.И. Тютчева
- Любовная лирика Ф.И. Тютчева
- Развитие речи. Анализ лирического произведения Ф.И. Тютчева
- Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова. О народных истоках мироощущения поэта
- Гражданская поэзия и лирика чувств Н.А. Некрасова
- Развитие речи. Анализ лирического произведения Н.А. Некрасова
- История создания поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Особенности жанра, сюжета и композиции. Фольклорная основа произведения
- Многообразие народных типов в галерее персонажей «Кому на Руси жить хорошо»
- Проблемы счастья и смысла жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо»
- Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета. Теория «чистого искусства»
- Человек и природа в лирике А.А. Фета
- Художественное мастерство А.А. Фета
- Развитие речи. Анализ лирического произведения А.А. Фета
М.Е. Салтыков-Щедрин и сатира
- Основные этапы жизни и творчества М.Е. Салтыкова Щедрина. Мастер сатиры
- «История одного города» как сатирическое произведение. Глава «О корени происхождения глуповцев»
- Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Главы «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие
Ф.М. Достоевский и роман «Преступление и наказание»
- Основные этапы жизни и творчества Ф.М. Достоевского
- История создания романа «Преступление и наказание». Жанровые и композиционные особенности
- Основные сюжетные линии романа «Преступление и наказание». Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности
- Раскольников в системе образов. Раскольников и его «двойники»
- Униженные и оскорбленные в романе «Преступление и наказание». Образ Петербурга
- Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала в романе «Преступление и наказание»
- Библейские мотивы и образы в романе «Преступление и наказание»
- Смысл названия романа «Преступление и наказание». Роль финала
- Художественное мастерство писателя. Психологизм в романе «Преступление и наказание»
- Историко -культурное значение романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой и роман-эпопея «Война и мир»
- Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Толстого
- История создания романа «Война и мир». Жанровые особенности произведения
- Роман -эпопея «Война и мир». Смысл названия. Историческая основа произведения
- Роман -эпопея «Война и мир». Нравственные устои и жизнь дворянства
- «Мысль семейная» в романе - эпопее «Война и мир»: Ростовы и Болконские
- Нравственно -философские взгляды Л.Н.Толстого, воплощенные в женских образах романа -эпопеи «Война и мир»
- Поиски смысла жизни Андрея Болконского
- Духовные искания Пьера Безухова
- Отечественная война 1812 года в романе -эпопее «Война и мир»
- Бородинское сражение как идейно -композиционный центр романа -эпопеи «Война и мир»
- Образы Кутузова и Наполеона в романе -эпопее «Война и мир»
- «Мысль народная» в романе - эпопее «Война и мир». Образ Платона Каратаева
- Философия истории в романе - эпопее «Война и мир»: роль личности и стихийное начало
- Психологизм прозы Толстого: «диалектика души»
- Значение творчества Л.Н. Толстого в отечественной и мировой культуре
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману Л.Н. Толстого
Н.С. Лесков и его художественный мир
- Основные этапы жизни и творчества Н.С. Лескова. Художественный мир произведений писателя
- Изображение этапов духовного пути личности в произведениях Н.С. Лескова. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа
А.П. Чехов и его проза и драматургия
- Основные этапы жизни и творчества А.П. Чехова. Новаторство прозы писателя
- Идейно -художественное своеобразие рассказа «Ионыч»
- Многообразие философско - психологической проблематики в рассказах А.П. Чехова
- А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанровые особенности комедии. Смысл названия
- А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». История создания,жанровые особенности комедии. Смысл названия
- Проблематика комедии «Вишневый сад». Особенности конфликта и системы образов. Разрушение «дворянского гнезда»
- Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта
- Настоящее и будущее в комедии «Вишневый сад»: образы Лопахина, Пети и Ани
- Художественное мастерство, новаторство Чехова -драматурга. Значение творческого наследия А.П. Чехова
- Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.П. Чехова
Внеклассное чтение и дополнительные темы
- Внеклассное чтение «Любимые страницы литературы второй половины XIX века»
- Поэзия народов России. Страницы жизни поэта (по выбору, например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.) и особенности его лирики
- Резервный урок. Анализ лирического произведения из поэзии народов России (по выбору)
- Внеклассное чтение «В мире современной литературы»
Зарубежная литература XIX века
- Жизнь и творчество писателя (Ч. Диккенса, Г. Флобера и других.) История создания, сюжет и композиция произведения
- Ч.Диккенс. Роман «Большие надежды». Тематика, проблематика. Система образов
- Резервный урок. Г. Флобер «Мадам Бовари». Художественное мастерство писателя//Всероссийская проверочная работа
- Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. Бодлера и других), особенности его лирики
- Резервный урок. Символические образы в стихотворениях, особенности поэтического языка (на выбор А. Рембо, Ш. Бодлер и другие)
- Жизнь и творчество драматурга (Г. Ибсен и другие.) История создания, сюжет и конфликт в произведении
- Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный дом». Проблематика пьесы. Система образов. Новаторство драматурга
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.