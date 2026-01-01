Диагностика по обществознанию за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 263 задания · примерно 395 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (54 тем, 263 заданий · примерно 395 мин).
Общество и социальные процессы
- Общество как система
- Общество и общественные отношения
- Социальные институты в обществе
- Информационное общество и его особенности
- Роль массовых коммуникаций в современном обществе
- Многообразие общественного развития
- Общественный прогресс и его последствия
- Глобализация и ее противоречия
Индивид и личность в социуме
- Личность в современном обществе
- Становление личности в процессе социализации
- Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение
Человеческое бытие и деятельность
- Деятельность человека
- Свобода и необходимость в деятельности человека
- Познавательная деятельность человека
- Научное познание
Духовный мир человека и общества
- Духовная деятельность человека
- Культура и ее формы
- Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества
- Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор
- Категории морали
- Гражданственность и патриотизм
- Наука и ее функции
- Роль науки в современном обществе
- Образование в современном обществе
- Основные направления развития образования в Российской Федерации
- Религия и ее роль в жизни человека и общества
- Мировые и национальные религии
- Искусство
- Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования и искусства
Основы экономической теории
- Экономика – основа жизнедеятельности общества
- Макроэкономические показатели и качество жизни
- Экономика как наука
- Экономические системы
- Экономический рост
- Экономический цикл
- Рыночные отношения в экономике
- Рынки
- Государственное регулирование рынков
- Особенности рыночных отношений в современной экономике
- Рынок труда
- Экономическая деятельность
- Рациональное экономическое поведение
- Экономика предприятия
- Факторы производства
- Эффективность предприятия
- Предпринимательская деятельность
- Финансовый рынок и финансовые институты
- Банковская система
- Инфляция
- Экономика и государство
- Бюджетная политика
- Государственное регулирование экономики. Налоги и налоговая система Российской Федерации
- Мировая экономика
- Особенности международной торговли
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.