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Диагностика по обществознанию за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 263 задания · примерно 395 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (54 тем, 263 заданий · примерно 395 мин).
Общество и социальные процессы
  • Общество как система
  • Общество и общественные отношения
  • Социальные институты в обществе
  • Информационное общество и его особенности
  • Роль массовых коммуникаций в современном обществе
  • Многообразие общественного развития
  • Общественный прогресс и его последствия
  • Глобализация и ее противоречия
Индивид и личность в социуме
  • Личность в современном обществе
  • Становление личности в процессе социализации
  • Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение
Человеческое бытие и деятельность
  • Деятельность человека
  • Свобода и необходимость в деятельности человека
  • Познавательная деятельность человека
  • Научное познание
Духовный мир человека и общества
  • Духовная деятельность человека
  • Культура и ее формы
  • Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества
  • Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор
  • Категории морали
  • Гражданственность и патриотизм
  • Наука и ее функции
  • Роль науки в современном обществе
  • Образование в современном обществе
  • Основные направления развития образования в Российской Федерации
  • Религия и ее роль в жизни человека и общества
  • Мировые и национальные религии
  • Искусство
  • Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования и искусства
Основы экономической теории
  • Экономика – основа жизнедеятельности общества
  • Макроэкономические показатели и качество жизни
  • Экономика как наука
  • Экономические системы
  • Экономический рост
  • Экономический цикл
  • Рыночные отношения в экономике
  • Рынки
  • Государственное регулирование рынков
  • Особенности рыночных отношений в современной экономике
  • Рынок труда
  • Экономическая деятельность
  • Рациональное экономическое поведение
  • Экономика предприятия
  • Факторы производства
  • Эффективность предприятия
  • Предпринимательская деятельность
  • Финансовый рынок и финансовые институты
  • Банковская система
  • Инфляция
  • Экономика и государство
  • Бюджетная политика
  • Государственное регулирование экономики. Налоги и налоговая система Российской Федерации
  • Мировая экономика
  • Особенности международной торговли

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.