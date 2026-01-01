Диагностика по ОБЗР за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОБЗР ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 136 заданий · примерно 204 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (28 тем, 136 заданий · примерно 204 мин).
Национальная безопасность
- Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении национальной безопасности
- Государственная и общественная безопасность
- Роль личности, общества и государства в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Военное дело и оборона
- Оборона страны как обязательное условие благополучного развития страны
- Строевые приемы и движение без оружия (строевая подготовка)
- Основные виды тактических действий войск (тактическая подготовка)
- Требования безопасности приобращении с оружием ибоеприпасами (огневая подготовка)
- Виды, назначение и тактикотехнические характеристики современного стрелкового оружия (огневая подготовка)
- Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – эффективное средство вооруженной борьбы (основы технической подготовки и связи)
- Предназначение, общее устройство и тактикотехнические характеристики переносных радиостанций (основы технической подготовки и связи)
- Свойства местности и их применение в военном деле (военная топография)
- Фортификационное оборудование позиции отделения. Виды укрытий и убежищ (инженерная подготовка)
- Оружие массового поражения (радиационная, химическая, биологическая защита)
- Первая помощь на поле боя (военно -медицинская подготовка. Тактическая медицина)
Прохождение военной службы и обучение
- Особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. Военно -учебные заведения и военно -учебные центры (тактическая подготовка)
Культура безопасности и профилактика рисков
- Современные представления о культуре безопасности
- Влияние поведения на безопасность. Риск - ориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне личности, общества, государств
Личная безопасность и бытовые риски
- Источники опасности в быту
- Профилактика и первая помощь при отравлениях
- Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них
- Пожарная безопасность в быту
Общественная безопасность и чрезвычайные ситуации
- Безопасное поведение в местах общего пользования
- Безопасность дорожного движения
- Порядок действий при дорожно - транспортных происшествиях
- Безопасное поведение на разных видах транспорта
- Безопасность в общественных местах. Опасности социально - психологического характера
- Опасности криминального характера, меры защиты от них
- Действия при пожаре, обрушении конструкций, угрозе или совершении террористического акта
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.