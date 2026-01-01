Диагностика по родной литературе за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 128 заданий · примерно 192 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (27 тем, 128 заданий · примерно 192 мин).
Русская классика XIX века
- A.И.Герцен
- Л. Н. Толстой
- Утро помещика
- B.Г.Короленко
- Чудная. Очерк из 80-х годов
- И. С. Тургенев
- Гамлет Щигровского уезда
- Н. С. Лесков
- Кадетский монастырь
- Ф. М. Достоевский
- Столетняя
Произведения А.П. Чехова
- А. П. Чехов
- Душечка
- Невеста
Литература второй половины XIX века
- Н. Г. Помяловский
- Мещанское счастье
- С. Я. Надсон
- «Я вчера ещё рад был отречься от счастья...»
Советские писатели XX века
- А. С. Кушнер
- «Времена не выбирают...»
- А. Я. Яшин
- Первый гонорар
- Г. И. Полонский
- Доживём до понедельника
Современная русская литература конца XX–начала XXI веков
- Сорока-воровка
- Ю. В. Буйда
- О реках, деревьях и звёздах
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.