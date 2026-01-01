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Диагностика по родной литературе за 10 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 128 заданий · примерно 192 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (27 тем, 128 заданий · примерно 192 мин).
Русская классика XIX века
  • A.И.Герцен
  • Л. Н. Толстой
  • Утро помещика
  • B.Г.Короленко
  • Чудная. Очерк из 80-х годов
  • И. С. Тургенев
  • Гамлет Щигровского уезда
  • Н. С. Лесков
  • Кадетский монастырь
  • Ф. М. Достоевский
  • Столетняя
Произведения А.П. Чехова
  • А. П. Чехов
  • Душечка
  • Невеста
Литература второй половины XIX века
  • Н. Г. Помяловский
  • Мещанское счастье
  • С. Я. Надсон
  • «Я вчера ещё рад был отречься от счастья...»
Советские писатели XX века
  • А. С. Кушнер
  • «Времена не выбирают...»
  • А. Я. Яшин
  • Первый гонорар
  • Г. И. Полонский
  • Доживём до понедельника
Современная русская литература конца XX–начала XXI веков
  • Сорока-воровка
  • Ю. В. Буйда
  • О реках, деревьях и звёздах

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.