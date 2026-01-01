Диагностика по родному языку за 10 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 10 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 71 задание · примерно 107 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 10 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (15 тем, 71 заданий · примерно 107 мин).
Русский язык и культура
- Родной язык в жизни человека, общества, государства
- Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа
- История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и фразеологии русского яз.
- Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее
- Словари русского языка как источники сведений об истории и культуре русского народа
Нормы и правила русского языка
- Речь правильная и речь хорошая. Типы речевой культуры носителей языка
- Орфоэпические нормы современного русского литературного языка
- Лексические нормы современного русского литературного языка
- Морфологические нормы современного русского литературного языка
- Орфографическая вариативность в современном русском языке. Языковая игра
Текст и коммуникация
- Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории народа
- Линейный текст и гипертекст. Современные тексты как особое явление в практике общения
- Стратегии чтения и понимания текста
- Русский язык в повседневном устном общении
- Письменная речь в Рунете. Культура электронного общения
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.